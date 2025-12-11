Kéo dài thời gian giải quyết chính sách, chế độ với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội đến 31-12

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo baochinhphu.vn; congly.vn)

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 405/NQ-CP về kéo dài thời gian giải quyết chính sách, chế độ với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, cấp huyện trước ngày 1-7-2025 theo quy định tại Nghị quyết số 07/2025/NQ-CP ngày 17-9-2025.

Theo Nghị quyết mới, thời hạn hoàn thành việc chi trả các chính sách, chế độ được kéo dài đến ngày 31-12-2025.

keo-dai-thoi-gian-giai-quyet-chinh-sach-che-do-voi-nguoi-lam-viec-ngoai-chi-tieu-bien-che-tai-cac-hoi.jpg
Việc kéo dài thời gian giải quyết chính sách, chế độ đến ngày 31-12 sẽ giúp các địa phương có thêm thời gian hoàn thiện chính sách hỗ trợ những đối tượng bị ảnh hưởng. Ảnh minh họa: baochinhphu.vn

Việc kéo dài thời gian giải quyết chính sách, chế độ đến cuối năm 2025 sẽ giúp các địa phương có thêm thời gian hoàn thiện chính sách hỗ trợ những đối tượng bị ảnh hưởng bởi việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động và ổn định tình hình tại địa phương.

Được biết, theo Nghị quyết 07/2025/NQ-CP, các chế độ hỗ trợ cho người làm việc ngoài biên chế tại các Hội cấp tỉnh, huyện trước ngày 1-7-2025 gồm: trợ cấp 1 lần do địa phương quyết định trên cơ sở cân đối ngân sách nhưng tối đa không quá 24 tháng tiền lương hoặc thù lao hiện hưởng; bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc hưởng BHXH 1 lần và được hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định pháp luật.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Hàm Rồng và kiểm tra dự án đường Nguyễn Văn Linh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Hàm Rồng và kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường Nguyễn Văn Linh

Thời sự

(GLO)- Chiều 8-12, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã đến thăm Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Hàm Rồng (thuộc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai) và kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường Nguyễn Văn Linh.

Tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2025

Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025

Thời sự

(GLO)- Sáng 8-12, tại TP. Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Khai mạc Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII

Khai mạc Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII

Thời sự

(GLO)- Sáng 8-12, tại Hội trường 2-9 (phường Pleiku), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ 5. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

ĐB Rơ Châm H’Phik cho rằng cần rà soát, đảm bảo tránh việc chồng chéo, trùng lắp giữa các chương trình MTQG.

Cần tránh chồng chéo, trùng lắp giữa các chương trình mục tiêu quốc gia

Thời sự

(GLO)- Thảo luận tại hội trường Quốc hội về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi đến năm 2035, đại biểu Rơ Châm H’Phik đề nghị cần rà soát, tránh chồng chéo, trùng lắp giữa các chương trình.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Đảm bảo hoàn thành hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân đúng tiến độ

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Đảm bảo hoàn thành hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân đúng tiến độ

Thời sự

(GLO)- Chiều 5-12, đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã kiểm tra tình hình triển khai hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân bị sập sau bão lũ theo chiến dịch "Quang Trung thần tốc" do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động.

“Tinh, gọn, mạnh” LLVT tỉnh, gắn phát triển kinh tế-xã hội với đảm bảo quốc phòng-an ninh

“Tinh, gọn, mạnh” lực lượng vũ trang tỉnh, gắn phát triển kinh tế-xã hội với đảm bảo quốc phòng-an ninh

Thời sự

(GLO)- Bước vào giai đoạn mới, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng của tỉnh Gia Lai đòi hỏi cao hơn, toàn diện hơn. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải “tinh, gọn, mạnh” lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, gắn phát triển kinh tế-xã hội với đảm bảo quốc phòng-an ninh.

Công an phường Quy Nhơn Đông chung tay xây dựng lại nhà cho người dân sau bão số 13. Ảnh: ĐVCC

Gia Lai: Hơn 1.200 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống

Thời sự

(GLO)- Theo thông tin từ UBND tỉnh, để khắc phục hậu quả của hai đợt thiên tai vừa qua, tỉnh Gia Lai đã và đang huy động tổng lực cả hệ thống chính trị vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt các địa phương cùng các sở, ngành triển khai đồng bộ các giải pháp, nhằm sớm ổn định đời sống nhân dân.

Người dân làng T2 trao đổi về mô hình mới.

Điểm sáng xây dựng khối đại đoàn kết ở cơ sở

Thời sự

(GLO)- Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kim Sơn đã trở thành cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Nhiều mô hình thiết thực, sáng tạo và phù hợp với thực tiễn, đã tạo nên sự đồng thuận, gắn kết cộng đồng đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thăm, động viên các đơn vị quân đội tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thăm, động viên các đơn vị quân đội tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ

Thời sự

(GLO)- Sáng 3-12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã đến thăm, tặng quà và biểu dương cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 38 (Sư đoàn 2) và Lữ đoàn 368 sau khi hoàn thành nhiệm vụ khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn phường Quy Nhơn Bắc.

