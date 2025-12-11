Kéo dài thời gian giải quyết chính sách, chế độ với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội đến 31-12

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 405/NQ-CP về kéo dài thời gian giải quyết chính sách, chế độ với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, cấp huyện trước ngày 1-7-2025 theo quy định tại Nghị quyết số 07/2025/NQ-CP ngày 17-9-2025.

Theo Nghị quyết mới, thời hạn hoàn thành việc chi trả các chính sách, chế độ được kéo dài đến ngày 31-12-2025.

Việc kéo dài thời gian giải quyết chính sách, chế độ đến ngày 31-12 sẽ giúp các địa phương có thêm thời gian hoàn thiện chính sách hỗ trợ những đối tượng bị ảnh hưởng. Ảnh minh họa: baochinhphu.vn

Việc kéo dài thời gian giải quyết chính sách, chế độ đến cuối năm 2025 sẽ giúp các địa phương có thêm thời gian hoàn thiện chính sách hỗ trợ những đối tượng bị ảnh hưởng bởi việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động và ổn định tình hình tại địa phương.

Được biết, theo Nghị quyết 07/2025/NQ-CP, các chế độ hỗ trợ cho người làm việc ngoài biên chế tại các Hội cấp tỉnh, huyện trước ngày 1-7-2025 gồm: trợ cấp 1 lần do địa phương quyết định trên cơ sở cân đối ngân sách nhưng tối đa không quá 24 tháng tiền lương hoặc thù lao hiện hưởng; bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc hưởng BHXH 1 lần và được hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định pháp luật.