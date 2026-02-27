Kiểm tra việc triển khai công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Chiều 27-2, tại xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Vũ Thảo

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có tổng chiều dài khoảng 125 km; đi qua 16 xã, phường; với quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h. Tổng mức đầu tư khoảng 43.734 tỷ đồng.

Dự án chia thành 3 dự án thành phần, trong đó, dự án thành phần 1 có chiều dài dự kiến 22 km, dự án thành phần 2 có chiều dài dự kiến 68 km, dự án thành phần 3 có chiều dài dự kiến 35 km.

Tổng diện tích đất chiếm dụng sơ bộ khoảng 942,15 ha, diện tích đất rừng chiếm dụng cần chuyển đổi mục đích sử dụng khoảng 324,88 ha; chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 4.715 tỷ đồng. Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư từ quý III-2025. Năm 2029 sẽ hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh, đến nay, tổng diện tích đất dự kiến thu hồi để thực hiện dự án thành phần 1 và 2 khoảng 576,268 ha, với 3.136 hộ và 19 tổ chức bị ảnh hưởng. Số lượng mồ mả cần di dời khoảng 2.965 mộ; khoảng 488 hộ cần tái định cư.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Vũ Thảo

Theo kế hoạch, UBND tỉnh triển khai tái định cư tại 9 khu vực tái định cư, trong đó hiện có 1 khu tái định cư đang được đầu tư xây dựng và 8 khu tái định cư đầu tư xây dựng mới.

Đến nay, các địa phương dự án thành phần 1 đã phê duyệt phương án và đang làm thủ tục chi trả; các địa phương dự án thành phần 2 đã hoàn thành ban hành giá đất cụ thể và đang lập phương án thông qua Hội đồng bồi thường để niêm yết công khai phương án cho các hộ tham gia ý kiến.

Đối với dự án thành phần 3, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã hoàn thành việc bàn giao hồ sơ đo vẽ bản đồ và danh sách các hộ dân bị ảnh hưởng.

Các địa phương đã tổ chức họp dân, niêm yết thông báo thu hồi đất, hoàn thành công tác kiểm kê tài sản, hoa màu, vật kiến trúc phục vụ bồi thường giải phóng mặt bằng (34,85/34,85 km); đang triển khai hoàn thiện, phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo từng đợt và bàn giao mặt bằng một số vị trí thuận lợi để triển khai thi công trước. Dự án thành phần 3 đề xuất xây dựng tổng cộng 4 khu tái định cư.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng ghi nhận những chuyển biến tích cực trong triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của một số địa phương thuộc dự án thành phần 1 và 3. Tuy nhiên vẫn còn một số địa phương, nhất là các địa phương thuộc dự án thành phần 2 triển khai vẫn còn rất chậm, chưa đáp ứng yêu cầu của tỉnh giao.

Đối với những địa phương còn gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan tích cực phối hợp, hỗ trợ các địa phương sớm tháo gỡ với tinh thần quyết liệt, thần tốc hơn nữa.

Các địa phương nhanh chóng thành lập tổ xác minh giá bồi thường, cần sát giá thị trường và phải thống nhất về giá; sớm có phương án tái định cư cho dân trong vùng dự án.

Bên cạnh đó, các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, đối thoại với người dân, làm tốt công tác giải quyết khiếu nại. Đối với những mặt bằng đã bàn giao, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị thi công khi có mặt bằng đến đâu thì triển khai làm đến đó.

Đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng cũng đề nghị các sở, ngành liên quan cần nhanh chóng di dời hạ tầng đường điện, hướng dẫn về thủ tục thu hồi đất, chủ động các mỏ vật liệu xây dựng phục vụ dự án.

Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh cần quản lý và kiểm soát tiến độ khối lượng công việc hàng tuần; tăng cường quản lý đơn giá, chất lượng công trình…