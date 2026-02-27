Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Kiểm tra việc triển khai công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VŨ THẢO VŨ THẢO

(GLO)- Chiều 27-2, tại xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Vũ Thảo

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Vũ Thảo

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có tổng chiều dài khoảng 125 km; đi qua 16 xã, phường; với quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h. Tổng mức đầu tư khoảng 43.734 tỷ đồng.

Dự án chia thành 3 dự án thành phần, trong đó, dự án thành phần 1 có chiều dài dự kiến 22 km, dự án thành phần 2 có chiều dài dự kiến 68 km, dự án thành phần 3 có chiều dài dự kiến 35 km.

Tổng diện tích đất chiếm dụng sơ bộ khoảng 942,15 ha, diện tích đất rừng chiếm dụng cần chuyển đổi mục đích sử dụng khoảng 324,88 ha; chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 4.715 tỷ đồng. Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư từ quý III-2025. Năm 2029 sẽ hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh, đến nay, tổng diện tích đất dự kiến thu hồi để thực hiện dự án thành phần 1 và 2 khoảng 576,268 ha, với 3.136 hộ và 19 tổ chức bị ảnh hưởng. Số lượng mồ mả cần di dời khoảng 2.965 mộ; khoảng 488 hộ cần tái định cư.

quang-canh-cuoc-hop-anh-vu-thao.jpg
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Vũ Thảo

Theo kế hoạch, UBND tỉnh triển khai tái định cư tại 9 khu vực tái định cư, trong đó hiện có 1 khu tái định cư đang được đầu tư xây dựng và 8 khu tái định cư đầu tư xây dựng mới.

Đến nay, các địa phương dự án thành phần 1 đã phê duyệt phương án và đang làm thủ tục chi trả; các địa phương dự án thành phần 2 đã hoàn thành ban hành giá đất cụ thể và đang lập phương án thông qua Hội đồng bồi thường để niêm yết công khai phương án cho các hộ tham gia ý kiến.

Đối với dự án thành phần 3, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã hoàn thành việc bàn giao hồ sơ đo vẽ bản đồ và danh sách các hộ dân bị ảnh hưởng.

Các địa phương đã tổ chức họp dân, niêm yết thông báo thu hồi đất, hoàn thành công tác kiểm kê tài sản, hoa màu, vật kiến trúc phục vụ bồi thường giải phóng mặt bằng (34,85/34,85 km); đang triển khai hoàn thiện, phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo từng đợt và bàn giao mặt bằng một số vị trí thuận lợi để triển khai thi công trước. Dự án thành phần 3 đề xuất xây dựng tổng cộng 4 khu tái định cư.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng ghi nhận những chuyển biến tích cực trong triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của một số địa phương thuộc dự án thành phần 1 và 3. Tuy nhiên vẫn còn một số địa phương, nhất là các địa phương thuộc dự án thành phần 2 triển khai vẫn còn rất chậm, chưa đáp ứng yêu cầu của tỉnh giao.

Đối với những địa phương còn gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan tích cực phối hợp, hỗ trợ các địa phương sớm tháo gỡ với tinh thần quyết liệt, thần tốc hơn nữa.

Các địa phương nhanh chóng thành lập tổ xác minh giá bồi thường, cần sát giá thị trường và phải thống nhất về giá; sớm có phương án tái định cư cho dân trong vùng dự án.

Bên cạnh đó, các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, đối thoại với người dân, làm tốt công tác giải quyết khiếu nại. Đối với những mặt bằng đã bàn giao, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị thi công khi có mặt bằng đến đâu thì triển khai làm đến đó.

Đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng cũng đề nghị các sở, ngành liên quan cần nhanh chóng di dời hạ tầng đường điện, hướng dẫn về thủ tục thu hồi đất, chủ động các mỏ vật liệu xây dựng phục vụ dự án.

Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh cần quản lý và kiểm soát tiến độ khối lượng công việc hàng tuần; tăng cường quản lý đơn giá, chất lượng công trình…

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Xuyên Tết trên các công trình trọng điểm

Xuyên Tết trên các công trình trọng điểm

(GLO)- Tại công trường thi công Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, Dự án đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát, tinh thần “không để chậm tiến độ” được hiện thực hóa bằng việc duy trì thi công xuyên Tết, giữ nhịp liên tục để tạo đà tăng tốc ngay từ đầu năm.

Có thể bạn quan tâm

Kiểm soát chặt xe khách sau Tết

Kiểm soát chặt xe khách sau Tết

Thời sự

(GLO)- Sau Tết Bính Ngọ 2026, lưu lượng xe khách trên các tuyến quốc lộ tăng đột biến, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT). Trước thực tế đó, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đã đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo

Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 và Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Sáng 25-2, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị.

Dòng người nhộn nhịp trẩy hội Đống Đa tại Bảo tàng Quang Trung, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai trong những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026 để chiêm bái, dâng hương và tham gia các hoạt động văn hóa lịch sử đặc sắc.

Đầu xuân nô nức trẩy hội Đống Đa

Thời sự

(GLO)- Trong không khí rộn ràng đầu xuân, hàng nghìn người dân và du khách nô nức đổ về Bảo tàng Quang Trung trẩy hội Đống Đa. Không đơn thuần là vui xuân, đây còn là hành trình trở về cội nguồn, thành kính tưởng nhớ Hoàng đế Quang Trung cùng các bậc tiền nhân đã làm rạng danh non sông.

Dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Thời sự

(GLO)- Sáng 20-2 (mùng 4 Tết), tại Di tích An Khê Trường (phường An Khê), Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn (1771-2026) và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2026).

Người dân ghi lại khoảnh khắc ngày xuân, check-in tại khuôn viên Tổ đình Sơn Long (phường Quy Nhơn Đông) trong ngày mùng 2 Tết. Ảnh: H.V

Người dân Gia Lai nô nức du xuân

Thời sự

(GLO)- Hòa trong không khí rộn ràng những ngày đầu năm mới, người dân khắp tỉnh Gia Lai náo nức du xuân. Từ đô thị đến miền quê, không khí rất nhộn nhịp, ai nấy đều tranh thủ gặp gỡ, sum vầy và tận hưởng trọn vẹn niềm vui đầu xuân trong niềm hân hoan, kỳ vọng một năm mới an lành.

null