Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm quốc gia

(GLO)- Sáng 19-3, tại trụ sở Tỉnh ủy, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia tỉnh Gia Lai đã chủ trì phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo.

Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: N.H

Dự phiên họp có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thành viên Ban Chỉ đạo.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có tổng chiều dài khoảng 125 km, đi qua 16 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Dự án được chia làm 3 dự án thành phần; quy mô gồm 4 làn xe, nền đường rộng 24,75 m, vận tốc thiết kế 100 km/h. Trên tuyến có 2 công trình hầm, các nút giao liên thông, hệ thống chiếu sáng và nhiều công trình phụ khác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng thông tin về công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku qua địa bàn tỉnh. Ảnh: N.H

Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 43.734 tỷ đồng, với nguồn bố trí từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2024; nguồn ngân sách trung ương và địa phương giai đoạn 2021-2025, 2026-2030.

Dự án chiếm dụng sơ bộ khoảng 1.024,67 ha đất. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư khoảng 4.715 tỷ đồng. Trong đó, UBND tỉnh Gia Lai cam kết bố trí 1.250 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: N.H

Từ sau phiên họp Ban chỉ đạo lần thứ 3 (ngày 4-11-2025) đến nay, các sở, ngành, đơn vị đã hoàn thành các nhiệm vụ: thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, đánh giá tác động môi trường, thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công đối với các dự án thành phần và các khu tái định cư phục vụ dự án.

Các địa phương khẩn trương đẩy nhanh công tác kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường và chi trả cho các hộ dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại phiên họp. Ảnh: N.H

Ban Quản lý dự án phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành có liên quan để di dời các hạ tầng kỹ thuật liên quan; đồng thời, chủ động phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Truyền tải Điện 3 trong việc di dời công trình điện có điện áp từ 110 kV trở lên.

Các ban quản lý dự án đã tổ chức ký kết hợp đồng xây lắp, tư vấn giám sát và tổ chức khởi công Dự án thành phần 1 và 3 vào ngày 19-12-2025 theo đúng tiến độ được duyệt.

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, tại dự án thành phần 1 và 3, nhà thầu đang triển khai thi công các bãi đúc dầm, đường công vụ, bố trí các mũi thi công nền đường, công trình thoát nước…

Đối với Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh Gia Lai có điểm đầu tại phường Hoài Nhơn Bắc, giáp ranh với tỉnh Quảng Ngãi; điểm cuối tại phường Quy Nhơn Tây, giáp ranh giới tỉnh Đắk Lắk. Dự án đi qua 18 xã, phường của tỉnh với tổng chiều dài tuyến khoảng 115,7 km.

Giám đốc Công an tỉnh Lê Quang Nhân phát biểu tại phiên họp. Ảnh: N.H

Sau phiên họp thứ 3 của Ban chỉ đạo, đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 vùng phụ cận ga đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam tại khu vực Bồng Sơn và tại khu vực Diêu Trì.

Các địa phương cũng đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 23 khu tái định cư. Trung tâm Phát triển quỹ đất đã phối hợp với các địa phương chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ hơn 295 tỷ đồng cho các hộ dân bị ảnh hưởng…

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những tồn tại, vướng mắc và đề xuất biện pháp tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ trong triển khai các dự án trọng điểm quốc gia.

Phát biểu kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh tầm quan trọng của các công trình trọng điểm trong việc góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương sau khi hoàn thành.

Để đẩy nhanh tiến độ các dự án, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt, hiệu quả đối với các dự án trọng điểm.

Bên cạnh đó, yêu cầu các cấp ủy, chính quyền các địa phương có dự án đi qua tập trung chỉ đạo sớm hoàn thành công tác kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, chi trả và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công theo đúng các mốc thời gian đã cam kết; chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo nếu để chậm tiến độ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường ưu tiên giải quyết nhanh các thủ tục khảo sát, đánh giá trữ lượng và cấp phép khai thác các mỏ vật liệu xây dựng (đất đắp, đá, cát), bảo đảm nguồn cung phục vụ thi công các dự án.

Công ty Điện lực Gia Lai và Công ty Truyền tải điện 3 khẩn trương phối hợp với các ban quản lý dự án thống nhất phương án, hoàn tất thủ tục và tổ chức di dời hệ thống lưới điện.

Sở Công Thương ưu tiên bố trí nhân lực, rút ngắn tối đa thời gian thẩm định hồ sơ thiết kế di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật điện.

Các ban quản lý dự án và chủ đầu tư có liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế di dời hạ tầng kỹ thuật điện; chủ động phối hợp, theo dõi sát tiến độ thực hiện của các đơn vị điện lực, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo các khó khăn, vướng mắc phát sinh để chỉ đạo xử lý.

Các đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu tập trung bám sát tiến độ từng dự án thành phần, tăng cường phương tiện cơ giới, máy móc, thiết bị, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ. Trong quá trình thi công phải đảm bảo an toàn lao động, có phương án đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh trên công trường…

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại với người dân; tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong nhân dân; đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình, dư luận xã hội, kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh từ cơ sở.