Cảnh giác hành vi giả mạo, lợi dụng danh nghĩa phóng viên báo chí để trục lợi

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa ban hành công văn về việc quan hệ, tiếp xúc với cơ quan báo chí. Một trong những nội dung quan trọng là đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cần đề cao cảnh giác hành vi giả mạo, lợi dụng danh nghĩa phóng viên báo chí để trục lợi.

Thời gian qua, Công an tỉnh nhận được một số phản ánh của các cơ quan, doanh nghiệp, địa phương trên địa bàn tỉnh về việc một số cá nhân tự xưng là cộng tác viên các trang thông tin điện tử tổng hợp, đối tượng mạo nhận danh nghĩa phóng viên các cơ quan báo chí liên hệ với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương để yêu cầu cung cấp thông tin về những tồn tại, thiếu sót của doanh nghiệp, địa phương.

Từ đó, gây sức ép thậm chí là đe dọa sẽ đăng tải trên cơ quan báo chí, sau đó đề nghị ký kết các “hợp đồng truyền thông”, quảng cáo nhằm thu lợi bất chính.

Tang vật bị cơ quan điều tra thu giữ trong vụ án lợi dụng danh nghĩa báo chí trục lợi. Ảnh minh họa

Theo Công an tỉnh, trang thông tin điện tử tổng hợp không phải là cơ quan báo chí, báo điện tử, về hình thức dễ gây nhầm lẫn cho độc giả; việc trang thông tin điện tử tổng hợp hoạt động như cơ quan báo chí (sản xuất, cung cấp tin bài) là vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 26; điểm a, đ khoản 1 Điều 28 Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 9-11-2024 của Chính phủ về “Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng”.

Khi nhận được đề nghị làm việc với phóng viên báo chí, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương cần lưu ý: Phóng viên phải có thẻ nhà báo do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cấp, còn thời hạn sử dụng (hiện nay Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 695/QĐ-BVHTTDL ngày 31-3-2026 về việc gia hạn thời hạn sử dụng thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 có thời hạn đến ngày 30-6-2026). Không chấp nhận các loại thẻ (như thẻ phóng viên, thẻ hội viên...), giấy tờ khác thay thế thẻ nhà báo.

Trường hợp sử dụng giấy giới thiệu phải có những nội dung cụ thể như: Tên cơ quan báo chí, phóng viên được giới thiệu, ghi rõ tên cơ quan, tổ chức cần làm việc; nội dung và thời gian làm việc cụ thể với cơ quan, đơn vị (phải ghi rõ, cụ thể, không ghi chung chung); chữ ký của người giới thiệu, con dấu của cơ quan báo chí và còn thời hạn sử dụng. Kiểm tra, đối chiếu với giấy tờ tùy thân để xác định chính xác người có tên trong thẻ nhà báo hoặc giấy giới thiệu. Trường hợp không xuất trình được 2 loại giấy tờ trên, cơ quan, đơn vị, địa phương từ chối làm việc.

Nội dung làm việc phải đúng với tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí mà phóng viên đó được cấp giấy giới thiệu. Lưu ý cần nhận biết thẻ nhà báo để tránh nhầm lẫn với các loại thẻ, giấy tờ khác theo hướng dẫn tại Văn bản số 3366/BTTTT-CBC ngày 28-9-2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Nếu nội dung đề nghị cung cấp thông tin phù hợp với tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí thì thực hiện chức năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của Luật Báo chí năm 2016 và Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 9-2-2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước.

Khi các cơ quan, đơn vị, địa phương có căn cứ cho rằng cơ quan báo chí thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống hoặc gây hiểu lầm làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, đơn vị thì có quyền nêu ý kiến phản hồi bằng văn bản đến cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản của cơ quan báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí (Cục Báo chí, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai), hoặc khởi kiện tại Tòa án theo quy định tại Điều 43 của Luật Báo chí năm 2016.

Công an tỉnh cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cần đề cao cảnh giác hành vi giả mạo phóng viên báo chí, lợi dụng danh nghĩa phóng viên báo chí để trục lợi. Trường hợp phát hiện dấu hiệu lợi dụng danh nghĩa phóng viên báo chí để hoạt động trái pháp luật hoặc có hành vi sách nhiễu, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương lưu lại bằng chứng, đồng thời phản ánh và cung cấp thông tin vụ việc đến Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch hoặc Công an tỉnh.

