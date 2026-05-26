Lễ cầu siêu và bàn giao hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Preah Vihear diễn ra ngày 8 và 9-6

(GLO)- Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh Đông Bắc Campuchia, sáng 26-5, đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chuyên trách tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch làm trưởng đoàn đã hội đàm với Ban chuyên trách tỉnh Preah Vihear.

Tiếp làm việc với đoàn công tác tỉnh Gia Lai có Phó Tỉnh trưởng, Trưởng ban chuyên trách Yong Kim Hiên và các thành viên Ban chuyên trách tỉnh Preah Vihear.

Ban chuyên trách 2 tỉnh Gia Lai và Preah Vihear ký kết biên bản tổ chức lễ cầu siêu, lễ tiễn và bàn giao hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Đoàn Bình

Cuộc hội đàm nhằm thống nhất việc tổ chức lễ cầu siêu, lễ tiễn và bàn giao hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia được Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) quy tập trong mùa khô 2025-2026 tại tỉnh bạn.

Phát biểu tại cuộc hội đàm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã chuyển lời thăm hỏi, chúc sức khỏe của Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tới Tỉnh trưởng Kim RiThy, lãnh đạo chính quyền, Ban chuyên trách tỉnh Preah Vihear; chúc cho mối quan hệ Gia Lai - Preah Vihear luôn khăng khít, bền chặt và cùng thực hiện tốt phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (bên trái) tặng quà cho Ban chuyên trách tỉnh Preah Vihear. Ảnh: Đoàn Bình

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch khẳng định: Thời gian qua, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Preah Vihear gặp nhiều khó khăn do thông tin phần mộ các liệt sĩ và nhân chứng ngày một ít, địa hình thay đổi, khí hậu khắc nghiệt.

Tuy nhiên, được sự giúp đỡ của chính quyền, Ban chuyên trách, các lực lượng và nhân dân tỉnh bạn, Đội K52 đã quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2025-2026; nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được quy tập từ năm 2001 đến nay lên 531 hài cốt liệt sĩ.

Phó Tỉnh trưởng tỉnh Preah Vihear Yong Kim Hiên tặng quà cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch. Ảnh: Đoàn Bình

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch mong muốn thời gian tới, tỉnh Preah Vihear tiếp tục hỗ trợ để Đội K52 hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam giao phó.

Phó Tỉnh trưởng tỉnh Preah Vihear Yong Kim Hiên cũng đánh giá cao các chương trình hợp tác mà 2 tỉnh đạt được thời gian qua; đồng thời mong muốn Preah Vihear và Gia Lai tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác xúc tiến, thu hút đầu tư; tổ chức cho thanh niên 2 tỉnh ký kết biên bản hợp tác hữu nghị.

Riêng trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia trên địa bàn tỉnh Preah Vihear, Phó Tỉnh trưởng Yong Kim Hiên khẳng định sẽ chỉ đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh và nhân dân phối hợp chặt chẽ; đẩy mạnh công tác cung cấp thông tin, bảo vệ, dẫn đường để Đội K52 vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh cuộc hội đàm. Ảnh: Đoàn Bình

Tỉnh Preah Vihear xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thể hiện sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay trước sự hy sinh to lớn của các liệt sĩ nhằm tô thắm tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia cũng như giúp đất nước Chùa Tháp thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot tàn bạo, hồi sinh từ đống tro tàn.

Tại cuộc hội đàm, Ban chuyên trách 2 tỉnh Gia Lai - Preah Vihear đã thảo luận, thống nhất tổ chức lễ cầu siêu, lễ tiễn và bàn giao hài cốt liệt sĩ vào chiều ngày 8 và sáng 9-6-2026 tại Đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia (TP. Preah Vihear). Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai hỗ trợ Ban chuyên trách tỉnh bạn 2.000 USD để tổ chức lễ.

Sau khi rút quân và phương tiện về nước, Đội K52 để lại tỉnh 5-7 người để tiếp tục làm nhiệm vụ trong mùa mưa năm 2026 (từ ngày 25-6 đến 30-11). Dự kiến đầu tháng 9 hoặc tháng 10-2026, Ban chuyên trách 2 tỉnh sẽ hội đàm để thống nhất thời gian để tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026-2027.

Dịp này, đoàn công tác Ban chuyên trách tỉnh đã đến thắp hương tri ân các liệt sĩ được Đội K52 quy tập trong mùa khô 2025-2026 tại tỉnh Preah Vihear.