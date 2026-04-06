Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm cán bộ, chiến sĩ Đội K52 tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Chiều 6-4, tại tỉnh Ratanakiri, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ Đội K52 đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia.

Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn Campuchia, toàn thể cán bộ, chiến sĩ Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (hàng đầu, thứ 4 từ phải sang) tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đội K52. Ảnh: R’Piên

Hơn 25 năm qua, Đội K52 đã tìm kiếm, quy tập được 1.528 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại 3 tỉnh: Ratanakiri, Stung Treng và Preah Vihear. Riêng trong mùa khô 2025-2026, đơn vị đã tìm kiếm được 16 hài cốt liệt sĩ.

Phát biểu tại buổi đến thăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ Đội K52 đạt được; đồng thời nhấn mạnh: Nỗ lực tìm kiếm, quy tập để hồi hương các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia về yên nghỉ trong lòng đất mẹ Việt Nam không chỉ là nghĩa vụ, trách nhiệm của thế hệ hôm nay, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim đi.

Trong điều kiện tìm kiếm phần mộ các liệt sĩ ngày càng khó khăn do thay đổi địa hình, nhân chứng ngày càng ít và quá trình đô thị hóa tại nước bạn Campuchia đang diễn ra mạnh mẽ, đồng chí Phạm Anh Tuấn đề nghị Đội K52 thời gian tới tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ với quyết tâm chính trị cao nhất; tập trung làm tốt công tác nắm bắt thông tin từ chính quyền và nhân dân nước bạn để tìm kiếm ngày càng nhiều hơn các hài cốt liệt sĩ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi đến thăm Đội K52. Ảnh: R’Piên

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định: Lãnh đạo tỉnh sẽ luôn đồng hành với Đội K52 nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ giúp đỡ để cán bộ, chiến sĩ yên tâm thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng chí cũng đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quan tâm khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân Đội K52 có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.