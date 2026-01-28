Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Đội K52 quy tập được 11 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

HUY BẮC
(GLO)- Theo báo cáo của Đội K52 (Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai), ngày 26-1, trên hướng tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia), đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được thêm 1 hài cốt liệt sĩ tại làng Lâm, xã Pọ Nhày, huyện Ô Ya Đao.

Trong quá trình tìm kiếm thông tin, Đội K52 được ông Rơ Mah Theo (69 tuổi) cho biết: Khoảng năm 1973, ông có biết thông tin bộ đội Việt Nam hy sinh và được chôn cất tại khu vực thuộc làng Lâm, xã Pọ Nhày, huyện Ô Ya Đao, tỉnh Ratanakiri (nay là vườn điều của ông Rơ Mah Theo.

glo-hai-cot-liet-si-2.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đội K52 cùng các lực lượng tìm thấy hài cốt liệt sĩ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã tiến hành tìm kiếm và quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ tại khu vực nói trên.

glo-hai-cot-liet-si-1.jpg
Hài cốt Liệt sĩ được gói buộc trang nghiêm đưa về nơi thờ cúng.

Từ ngày 19-11-2025 đến 27-1-2026, Đội K52 đã quy tập được 11 bộ hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Ratanakiri và Stung Treng (Vương quốc Campuchia).

