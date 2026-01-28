Đội K52 quy tập được 11 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Trong quá trình tìm kiếm thông tin, Đội K52 được ông Rơ Mah Theo (69 tuổi) cho biết: Khoảng năm 1973, ông có biết thông tin bộ đội Việt Nam hy sinh và được chôn cất tại khu vực thuộc làng Lâm, xã Pọ Nhày, huyện Ô Ya Đao, tỉnh Ratanakiri (nay là vườn điều của ông Rơ Mah Theo.
Sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã tiến hành tìm kiếm và quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ tại khu vực nói trên.
Từ ngày 19-11-2025 đến 27-1-2026, Đội K52 đã quy tập được 11 bộ hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Ratanakiri và Stung Treng (Vương quốc Campuchia).