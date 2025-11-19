Đội K52 xuất quân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 19-11, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho Đội K52 lên đường tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, mùa khô năm 2025-2026.

Dự và chủ trì buổi lễ có Đại tá Trần Minh Trọng-Phó Chính ủy, Trưởng ban chỉ đạo 515 Quân khu 5 và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh.

Tham dự có Đại tá Mai Kim Bình-Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và cán bộ, chiến sĩ Đội K52.

Các đại biểu và cán bộ, chiến sĩ Đội K52 tại lễ xuất quân. Ảnh: Trần Thúy

Tham gia đợt tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ mùa khô 2025-2026 có 67 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội K52. Đơn vị được chia thành 3 bộ phận thực hiện tìm kiếm tại 3 tỉnh Preah Vihear, Stung Treng và Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiện toàn tổ chức, biên chế Đội K52 đủ quân số theo quy định, bảo đảm chất lượng, chọn những đồng chí có nhiều kinh nghiệm, thông thạo địa bàn, biết tiếng Campuchia làm nòng cốt. Tổ chức giáo dục chính trị tư tưởng, huấn luyện bổ sung, phổ biến các quy định về quan hệ quốc tế; bồi dưỡng tiếng Campuchia cho cán bộ, chiến sĩ; đồng thời nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân Campuchia cung cấp thông tin.

Đến nay, 100% cán bộ, chiến sĩ Đội K52 đều yên tâm tư tưởng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tá Trần Minh Trọng-Phó Chính ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu 5 trao quà động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K52. Ảnh: Trần Thúy

Tại lễ xuất quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch ghi nhận tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó của cán bộ, chiến sĩ Đội K52; đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục nỗ lực, tổ chức tìm kiếm phù hợp từng địa bàn, bảo đảm chặt chẽ, an toàn; quan tâm đời sống cán bộ, chiến sĩ trong điều kiện làm việc dài ngày.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch trao quà cho cán bộ, chiến sĩ Đội K52. Ảnh: Trần Thúy

Dịp này, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 5 và tỉnh Gia Lai đã trao quà động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K52 trước khi xuất quân làm nhiệm vụ.

Sáng cùng ngày, tại Nhà truyền thống Lực lượng vũ trang và Nhân tỉnh Gia Lai (phường Thống Nhất), các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.