Trang nghiêm, xúc động lễ truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Ia Boòng

(GLO)-Chiều 11-11, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra trọng thể Lễ viếng, truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ tại địa bàn E7, H5 (nay là xã Ia Boòng), do Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tìm kiếm, quy tập.

Trang trọng buổi lễ tri ân

Tham dự buổi lễ, về phía Trung ương có đồng chí Lê Thị Thủy-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; đại diện Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia; lãnh đạo Bộ Tư lệnh và Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 5, Quân đoàn 34, Binh đoàn 15.

Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân địa phương.

Các đại biểu dự lễ viếng, truy điệu, an táng liệt sĩ tại Nghĩa sĩ Chư Prông. Ảnh: M.P

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thực hiện nghi thức thỉnh chuông, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm.

Mỗi nén nhang không chỉ là sự tri ân mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau về giá trị của hòa bình, về trách nhiệm gìn giữ thành quả cách mạng mà các thế hệ cha anh đã đánh đổi bằng máu xương và tuổi xuân.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn (bên phải) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (bên trái) cùng lãnh đạo xã Chư Prông thực hiện nghi thức thỉnh chuông. Ảnh: M.P

Quang cảnh lễ viếng và dâng hoa các liệt sĩ. Ảnh: M.P

Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Gia Lai luôn là chiến trường trọng điểm, giữ vị trí chiến lược đặc biệt của Liên khu 5 và Tây Nguyên.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân các dân tộc Gia Lai đã anh dũng chiến đấu, lập nên nhiều chiến công oanh liệt như: Chiến thắng Đắk Pơ (1954), các trận Ka Nak, Thanh An, Lệ Thanh, Phú Nhơn (1960), Chiến dịch Plei Me (1965), Tổng tiến công Mậu Thân (1968)… và đỉnh cao là ngày 17-3-1975, Gia Lai hoàn toàn giải phóng, góp phần quan trọng vào Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thu non sông về một mối.

Lãnh đạo tỉnh thực hiện nghi thức di chuyển hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng. Ảnh: M.P

Mảnh đất Chư Prông-vùng biên giới tiếp giáp Campuchia là cửa ngõ chiến lược của Tây Nguyên, nơi đứng chân của nhiều đơn vị chủ lực như: Trung đoàn 33, 66, 95, 320; Sư đoàn 10, Sư đoàn 968 cùng nhiều lực lượng vũ trang tuyên truyền, dân quân du kích. Tại đây đã diễn ra nhiều trận đánh ác liệt: Ia Drang, Plei Me, Ia Boòng, Ia Mơr, Ia Puch, Đức Cơ, Bàu Cạn…

Mỗi tấc đất, mỗi dòng suối đều thấm đẫm máu và nước mắt của bao chiến sĩ, trở thành chứng nhân bất tử của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Đại biểu dâng hương viếng các liệt sĩ. Ảnh: M.P

Từ chiến trường xưa đến nghĩa trang hôm nay

Theo Ban Chỉ đạo 515, từ ngày 6 đến 20-10, Đội K52 phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Ia Boòng tổ chức tìm kiếm tại 6 địa điểm có thông tin ở làng Gà và thôn Ninh Phúc. Kết quả, đơn vị phát hiện 18 hài cốt liệt sĩ trong khu vườn nhà ông Ksor Tân (làng Gà, xã Ia Boòng). Việc tìm kiếm, quy tập liệt sĩ là tâm nguyện lớn lao của Đảng, Nhà nước và thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, với sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp của Ban Chỉ đạo 515 cùng chính quyền địa phương, 18 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập, đón về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông-nơi đất mẹ Gia Lai đón các anh yên nghỉ vĩnh hằng.

Các chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện nghi thức an táng liệt sĩ. Ảnh: M.P

Trong tiếng chuông trầm mặc vang vọng, các em thiếu nhi dâng hoa; đoàn đại biểu kính cẩn dâng hương tưởng niệm. Không khí thiêng liêng bao trùm nghĩa trang.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, xúc động nói: “Các liệt sĩ đã sống một thanh xuân ý nghĩa, chiến đấu kiên cường, anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Máu của các anh đã hòa vào đất đỏ Tây Nguyên để hôm nay nhân dân được ấm no, đất nước được yên bình. Tổ quốc và nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn của các anh”.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn rải hoa lên phần mộ các liệt sĩ. Ảnh: M.P

Giữa hàng trăm người dự lễ, anh Ngô Minh Hiến (xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên), thân nhân liệt sĩ Ngô Đình Hào, lặng lẽ cầm nén hương, mắt rưng rưng.

Anh kể, gia đình có ba liệt sĩ, trong đó bác ruột là Ngô Đình Hào, hy sinh năm 1971 tại Ia Boòng. Sau nhiều năm tìm kiếm, trích lục hồ sơ từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, gia đình đã xác định được vị trí nơi bác hy sinh.

Anh Ngô Minh Hiến (xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên), thân nhân liệt sĩ Ngô Đình Hào, thắp nhang lên phần mộ liệt sĩ. Ảnh: M.P

“Khi nghe tin Đội K52 tìm thấy 18 hài cốt liệt sĩ ở khu vực này, tôi xúc động vô cùng. Dù chưa thể xác định chính xác, nhưng có khả năng trong đó có bác tôi. Gia đình mong các cơ quan chức năng sớm xét nghiệm ADN để trả lại tên cho các liệt sĩ, để bác Hào được trở về quê hương. Nếu xác định được danh tính, chúng tôi sẽ tiếp tục hành trình tìm hai người bác còn lại, một hy sinh ở Huế, một ở An Giang”-anh Hiến nghẹn ngào chia sẻ.

Cạnh anh Hiến, nhiều cựu chiến binh và người dân địa phương cũng lặng lẽ thắp hương, rơi nước mắt. Ông Phạm Văn Tùng (xã Ia Boòng) xúc động nói: “Các chú bộ đội Đội K52 vất vả lắm, mưa gió cũng không nản. Nay thấy các anh được đưa về nghĩa trang, ai cũng xúc động và tự hào. Chúng tôi nguyện dạy con cháu sống tốt, xứng đáng với sự hy sinh ấy”.

Các đại biểu kính cẩn nghiêng mình tri ân các liệt sĩ. Ảnh: M.P

Tri ân và tiếp nối

Khi tiếng kèn truy điệu vang lên giữa làn khói hương bảng lảng, các anh đã về trong bình yên giữa vòng tay đồng đội, đồng bào. Và như lời kết trong điếu văn truy điệu vang lên giữa chiều tháng 11 tĩnh lặng: “Vĩnh biệt các liệt sĩ! Chúng tôi nguyện đoàn kết một lòng, đi tiếp con đường mà Đảng, Bác Hồ và các anh đã chọn. Nguyện làm hết sức mình để xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Mong các liệt sĩ yên giấc ngàn thu trong lòng đất mẹ Gia Lai anh hùng”.

Quang cảnh lễ an táng các liệt sĩ. Ảnh: M.P

Giữa không gian linh thiêng của Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông, các anh đã được trở về trong vòng tay đồng chí, đồng đội và nhân dân, để yên nghỉ vĩnh hằng giữa đất trời Tây Nguyên anh hùng. Nơi đất mẹ thân thương, các anh sẽ mãi yên giấc ngàn thu.

Máu xương của các anh hùng liệt sĩ đã hóa hồn thiêng sông núi, tô thắm truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường của quê hương Gia Lai. Mỗi phần mộ là một bản hùng ca bất tử, nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau luôn khắc ghi công ơn của những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn biểu dương các bộ, chiến sĩ Đội K52 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ. Ảnh: M.P

Ngay sau buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã tặng quà, động viên biểu dương các bộ, chiến sĩ Đội K52 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ tại khu vực E7, H5 (nay là xã Ia Boòng).

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại Lễ viếng, truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai):