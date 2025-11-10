Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Sớm khắc phục hậu quả bão lũ, tập trung phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Chiều 10-11, tại Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chủ trì cuộc họp nghe các sở, ban, ngành báo cáo tình hình triển khai công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13.

Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Dương Mah Tiệp và Lâm Hải Giang; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng báo cáo công tác khắc phục hậu quả bão số 13 đối với các cơ sở y tế và công tác phòng-chống dịch bệnh sau bão lũ. Ảnh: N.H

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh, tính đến 10 giờ ngày 10-11, bão số 13 đã gây ra thiệt hại hết sức nặng nề trên địa bàn toàn tỉnh với tổng ước tính ban đầu hơn 5.133 tỷ đồng.

Toàn tỉnh có 2 người chết, 8 người bị thương; hơn 51.400 ngôi nhà bị sập đổ, tốc mái, hư hỏng. Hệ thống hạ tầng kinh tế-xã hội bị ảnh hưởng nghiêm trọng: 489 trường học và trung tâm giáo dục bị hư hỏng, 11 cơ sở y tế bị thiệt hại nặng, nhiều tuyến quốc lộ và đường lộ bị sạt lở, chia cắt giao thông.

Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Đỗ Thị Diệu Hạnh báo cáo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13. Ảnh: N.H

Toàn tỉnh vẫn còn hơn 20% khách hàng chưa được khôi phục điện, trong khi hệ thống viễn thông có gần 2.000 trạm BTS mất tín hiệu.

Trước tình hình đó, ngay sau bão, các lực lượng chức năng đã huy động hơn 14.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ tham gia khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân thu dọn nhà cửa, khơi thông đường giao thông, cấp nước sinh hoạt tạm thời. Hỗ trợ kịp thời gia đình có người chết; cấp lương thực, nước sạch, thuốc men, chỗ ở tạm cho các hộ mất nhà, hộ nghèo, hộ dễ bị tổn thương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang báo cáo công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả cơn bão đối với các lĩnh vực, địa phương phụ trách. Ảnh: N.H

Chính quyền các địa phương đã rà soát, triển khai hỗ trợ khẩn cấp 60 triệu đồng/hộ có nhà sập, 5 triệu đồng/nhà bị tốc mái nặng và 2 triệu đồng/nhà thiệt hại nhẹ. Tổng kinh phí hỗ trợ cho hơn 51.000 căn nhà bị hư hỏng ước khoảng 186 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và nhân dân đã vào cuộc khắc phục hậu quả cơn bão với tinh thần hết sức khẩn trương. Nhờ vậy, đến nay, cuộc sống của người dân trở lại trạng thái bình thường, các hoạt động học tập, khám-chữa bệnh, sản xuất, kinh doanh đã sớm được khôi phục.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh báo cáo công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả tại các đơn vị, địa phương phụ trách. Ảnh: N.H

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu toàn tỉnh tiếp tục huy động cán bộ, công chức, người lao động, lực lượng vũ trang tập trung hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, khắc phục hậu quả cơn bão, tuyệt đối không để người dân nào bị đói, không có chỗ ở. Tiếp tục đẩy nhanh việc khôi phục các công trình thiết yếu như: giao thông, điện, thông tin liên lạc, bệnh viện, trường học. Tổ chức dọn vệ sinh môi trường, sửa chữa trụ sở cơ quan, đơn vị. Huy động lực lượng và cộng đồng hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, dọn dẹp vệ sinh môi trường, phòng-chống dịch bệnh.

Sở Công Thương kiểm soát chặt chẽ giá cả hàng hóa, chống găm hàng, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, tiếp tục thống kê, đánh giá thiệt hại của doanh nghiệp, báo cáo, đề xuất các chính sách hỗ trợ theo quy định hiện hành.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: N.H

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động phong trào “lá lành đùm lá rách”, kêu gọi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh chung tay hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống. Tiếp nhận, triển khai kịp thời, hiệu quả nguồn lực hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân thông qua MTTQ để góp phần ổn định đời sống nhân dân.

Tập trung chỉ đạo, có kế hoạch sản xuất linh hoạt, hiệu quả và hướng dẫn các biện pháp khắc phục hậu quả, trong đó sẵn sàng nguồn giống để hỗ trợ người dân nhanh chóng khôi phục sản xuất. Huy động nguồn lực của địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để khẩn trương khắc phục, sửa chữa các công trình đê điều, thuỷ lợi, các tuyến đường giao thông, cơ sở y tế, trường học, công trình cơ sở hạ tầng bị hư hỏng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu phải tập trung đẩy nhanh việc dọn dẹp cây xanh, khôi phục hệ thống chiếu sáng, đèn trang trí tại các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Đông. Sở Tài chính cân đối nguồn lực để hỗ trợ cấp bách cho các địa phương khôi phục hậu quả cơn bão.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các Ủy viên Ban Thường vụ, Tỉnh ủy viên được phân công phụ trách địa bàn chủ động rà soát, thống kê tình hình thiệt hại và chỉ đạo khẩn trương công tác khắc phục hậu quả cơn bão.

“Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc với trách nhiệm cao nhất để sớm khắc phục hậu quả cơn bão và tập trung phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng trong năm 2025”-Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.