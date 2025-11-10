Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giáo dục

Tin tức

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Gia Lai: Học sinh trở lại trường học sau bão số 13

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRẦN DUNG TRẦN DUNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Hôm nay (ngày 10-11), tất cả trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đón học sinh trở lại, sau khi cơ bản khắc phục xong hậu quả cơn bão số 13.

Trước khi bão số 13 đổ bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã ban hành công văn cho học sinh nghỉ học để phòng tránh bão từ ngày 5-11. Đây là quyết định kịp thời và cần thiết để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và nhân viên các trường học trong bối cảnh bão lũ diến biến phức tạp.

hos-sinh-gia-lai-quay-tro-lai-truong-hoc-sau-bao-so-13.jpg
Học sinh Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Quy Nhơn) quay trở lại trường học sau bão số 13. Ảnh: T.D

Sau khi bão đi qua, nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã bị thiệt hại nặng nề về tài sản. Ngành Giáo dục và Đào tạo đã khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả để nhanh chóng ổn định việc dạy và học sớm nhất.

Sau khi dọn dẹp, vệ sinh trường lớp đảm bảo an toàn, sạch sẽ, ngày 10-11, các trường đã đón học sinh quay trở lại, ổn định nền nếp dạy học, không để ảnh hưởng đến kế hoạch năm học 2025-2026.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn học sinh đề phòng tai nạn xảy ra trên đường đến trường do bị nước lũ chia cắt, cây xanh gãy đổ, tường rào sập...

Trong khuôn viên trường, nếu có khu vực không an toàn thì phải dựng biển báo, hàng rào cách ly để giáo viên, học sinh biết, không đến gần; đặc biệt lưu ý đề phòng điện rò rỉ do tường còn ẩm ướt. Cùng với đó, các trường học cần tăng cường công tác vệ sinh môi trường, đề phòng dịch bệnh bùng phát sau khi bão tan, lũ rút.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

Giáo dục

(GLO)- Từ niềm đam mê Toán học từ thuở học trò đến những công trình nghiên cứu quốc tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ (SN 1983) đã khẳng định bản thân như một gương mặt trẻ tiêu biểu của Toán học Việt Nam. Trong nhiều năm qua, thầy luôn coi trọng việc “truyền lửa” nghiên cứu cho học trò.

Bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980)-nữ giáo sư trẻ nhất được công nhận năm 2025 có quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Nữ giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025 quê ở Gia Lai

Tin tức

(GLO)- Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa thông qua 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, gồm 71 giáo sư và 829 phó giáo sư. Trong đó, nữ giáo sư trẻ nhất là bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980), quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Dự kiến kinh phí hỗ trợ học phí cho học sinh ở các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục gần 75 tỷ đồng. Ảnh: Trần Dung

Gia Lai hỗ trợ gần 75 tỷ đồng học phí cho học sinh các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục

Tin tức

(GLO)- Ngày 27-10, tại Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII đã thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2025-2026.

Gia Lai xây dựng dự thảo Nghị quyết về các khoản thu và cơ chế quản lý tài chính trong giáo dục công lập

Gia Lai xây dựng dự thảo Nghị quyết về các khoản thu và cơ chế quản lý tài chính trong giáo dục công lập

Giáo dục

(GLO) - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa xây dựng dự thảo Nghị quyết về việc quy định chi tiết danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp.

Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp

Tin tức

(GLO)- Tại dự thảo Thông tư ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp (giấy) từ 75 ngày xuống còn 30 ngày; thời hạn cấp văn bằng, chứng chỉ số xuống còn 5 ngày, kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (thứ 3 từ phải sang) kiểm tra thực tế vị trí xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia Nan. Ảnh: P.D

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kiểm tra công tác chuẩn bị khởi công các trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới

Thời sự

(GLO)- Sáng 25-10, tại xã Ia Nan (tỉnh Gia Lai), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan công tác chuẩn bị khởi công Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới của tỉnh.

Hiệu trưởng bị tố vi phạm tài chính và quy chế dân chủ.

Hiệu trưởng bị tố vi phạm tài chính và quy chế dân chủ

Giáo dục

(GLO)- Nhiều giáo viên Trường Tiểu học số 2 Bình Định (phường Bình Định) tố Hiệu trưởng Lê Sơn Khoa thu-chi tài chính thiếu minh bạch và vi phạm quy chế dân chủ. Dù sự việc đã được phản ánh nhiều lần, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, gây bức xúc trong nội bộ nhà trường.

null