Gia Lai: Học sinh trở lại trường học sau bão số 13

(GLO)- Hôm nay (ngày 10-11), tất cả trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đón học sinh trở lại, sau khi cơ bản khắc phục xong hậu quả cơn bão số 13.

Trước khi bão số 13 đổ bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã ban hành công văn cho học sinh nghỉ học để phòng tránh bão từ ngày 5-11. Đây là quyết định kịp thời và cần thiết để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và nhân viên các trường học trong bối cảnh bão lũ diến biến phức tạp.

Học sinh Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Quy Nhơn) quay trở lại trường học sau bão số 13. Ảnh: T.D

Sau khi bão đi qua, nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã bị thiệt hại nặng nề về tài sản. Ngành Giáo dục và Đào tạo đã khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả để nhanh chóng ổn định việc dạy và học sớm nhất.

Sau khi dọn dẹp, vệ sinh trường lớp đảm bảo an toàn, sạch sẽ, ngày 10-11, các trường đã đón học sinh quay trở lại, ổn định nền nếp dạy học, không để ảnh hưởng đến kế hoạch năm học 2025-2026.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn học sinh đề phòng tai nạn xảy ra trên đường đến trường do bị nước lũ chia cắt, cây xanh gãy đổ, tường rào sập...

Trong khuôn viên trường, nếu có khu vực không an toàn thì phải dựng biển báo, hàng rào cách ly để giáo viên, học sinh biết, không đến gần; đặc biệt lưu ý đề phòng điện rò rỉ do tường còn ẩm ướt. Cùng với đó, các trường học cần tăng cường công tác vệ sinh môi trường, đề phòng dịch bệnh bùng phát sau khi bão tan, lũ rút.