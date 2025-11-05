Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Học sinh ở Đông Gia Lai nghỉ học từ chiều 5-11 đến hết 7-11-2025 để tránh bão số 13

HỒ THỊ ĐIỂM
(GLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa đã ban hành Công văn số 2434/SGDĐT-VP việc chủ động cho học sinh nghỉ học để phòng, tránh cơn bão số 13 (Kalmaegi).

Đây là quyết định kịp thời và cần thiết để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ nhân viên các trường học trong bối cảnh bão đang tiến sát đất liền.

Theo đó, căn cứ Công điện số 02-CD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Công điện số 07/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo toàn bộ các cơ sở giáo dục thuộc 58 xã, phường phía đông tỉnh cho học sinh nghỉ học từ chiều ngày 5-11 đến hết ngày 7-11-2025.

Đối với 77 xã, phường còn lại ở phía tây tỉnh, việc cho học sinh nghỉ học sẽ do hiệu trưởng quyết định dựa trên diễn biến thực tế của mưa bão.

img-7812.jpg
Các cơ sở giáo dục thuộc 58 xã, phường phía đông tỉnh cho học sinh nghỉ học từ chiều ngày 5-11 đến hết ngày 7-11-2025. Ảnh: Hồ Điểm

Trong thời gian nghỉ học, các trường cần chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, bao gồm chằng chống cơ sở vật chất và phối hợp với địa phương để hỗ trợ sơ tán dân nếu cần thiết. Đồng thời, học sinh, giáo viên và phụ huynh được khuyến cáo không di chuyển vào khu vực nguy hiểm, chú ý theo dõi tình hình thời tiết và thực hiện nghiêm các quy định phòng tránh bão.

Sau khi bão kết thúc, các cơ sở giáo dục phải khẩn trương khắc phục thiệt hại; dọn dẹp, vệ sinh trường/lớp học ngay sau mưa bão đảm bảo an toàn, sạch sẽ, phòng tránh dịch bệnh; ổn định nền nếp dạy học, không để ảnh hưởng đến kế hoạch năm học 2025-2026. Liên tục cập nhật thông tin, tổng hợp thiệt hại báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị theo dõi, báo cáo tình hình số lượng học sinh nghỉ học và tình hình thiệt hại (nếu có) về văn phòng Sở trước 17 giờ hằng ngày.

