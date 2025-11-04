Gia Lai: Tập trung cao nhất cho công tác phòng-chống bão Kalmaegi

(GLO)- Ngày 4-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai ban hành Chỉ thị số 02-CT/TU về việc tập trung ứng phó với cơn bão số 13.

Theo đó, để chủ động ứng phó với cơn bão Kalmaegi, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội, các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương vào cuộc, tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống bão Kalmaegi với tinh thần chủ động, quyết liệt, không để bị động, bất ngờ, thực hiện nghiêm phương châm “bốn tại chỗ”, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, bảo đảm an toàn cho Nhân dân và duy trì ổn định các hoạt động kinh tế-xã hội trước, trong và sau bão.

Tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn trước khi bão số 13 đổ bộ. Ảnh: P.V

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy, UBND tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, cập nhật, ban bố cấp độ phòng thủ dân sự và kích hoạt ngay các phương án ứng phó thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ” phù hợp với cấp độ rủi ro; sát thực tế từng địa bàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thời tiết; xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phát sinh.

Chỉ đạo tiếp tục rà soát, kiểm đếm, giám sát chặt chẽ toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên biển, ven biển (bao gồm cả tàu du lịch); kiên quyết yêu cầu di chuyển về nơi tránh trú an toàn, nghiêm cấm ra khơi khi không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động, phối hợp chặt chẽ trong công tác cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống xảy ra.

Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, gia cố, bảo vệ an toàn các công trình trọng yếu, nhất là các hồ, đập thủy lợi, đê điều, công trình công cộng, công trình đang thi công dở dang, trụ sở cơ quan, trường học, bệnh viện, khu công nghiệp, nhà máy, hệ thống hạ tầng điện, nước, viễn thông, giao thông; bảo đảm vận hành an toàn, liên tục trong thời gian bão, lũ.

Chỉ đạo rà soát và chống ngập úng kịp thời, hiệu quả đối với khu vực đô thị, khu dân cư tập trung, các khu vực trũng thấp; khẩn trương sửa chữa, khắc phục các sự cố, hư hỏng tại các công trình đê điều, hồ, đập, nhất là tại các trọng điểm xung yếu.

Tổ chức lực lượng trực gác 24/24 giờ tại các điểm xung yếu, khu vực nguy hiểm (ngầm, tràn, đường bị sạt lở, khu vực nước chảy xiết...); chủ động căng dây, cắm biển cảnh báo, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn; đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, vật tư, nhân lực để bảo đảm an toàn giao thông, kịp thời khắc phục sự cố sạt lở, chia cắt, không để ách tắc trên các trục giao thông chính.

Chỉ đạo các sở, ngành chủ động triển khai nhiệm vụ theo lĩnh vực phụ trách; phối hợp chặt chẽ với các địa phương rà soát, có các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống thiên tai, đặc biệt là bảo đảm an toàn cho học sinh; an toàn cho hồ chứa thủy lợi, hồ, đập thủy điện, hệ thống truyền tải điện và cung cấp điện; các công trình kết cấu hạ tầng giao thông và xây dựng; bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc thông suốt và khắc phục ngay khi có sự cố xảy ra; dự trữ và cung ứng đầy đủ các mặt hàng thiết yếu; chuẩn bị cơ số thuốc cấp cứu, lực lượng y tế cơ động, trực 24/24 giờ, có phương án và triển khai xử lý dịch bệnh ngay sau mưa lũ.

Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chủ động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả của bão. Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, nhất là ở cơ sở (lực lượng công an xã, lực lượng vũ trang quần chúng, chống thiên tai cấp xã và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở) trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả của bão; tổ chức tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ, hỗ trợ, động viên, công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh khắc phục hậu quả của bão, ổn định tình hình và cuộc sống của người dân sau bão; lan tỏa tình thần tương thân, tương ái và sự đoàn kết trong toàn xã hội.

Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo lực lượng công an, quân sự phối hợp với các ngành chức năng và các địa phương xây dựng, triển khai phương án ứng phó chi tiết, bố trí lực lượng, phương tiện tại các địa bàn xung yếu, trọng điểm, nhất là vùng ven biển, vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ cao để chủ động triển khai ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Triển khai lực lượng bảo đảm tài sản, an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là tại các khu vực sơ tán dân; tổ chức canh gác, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện.

Các địa phương, nhất là ở khu vực phía Đông tỉnh tập trung theo dõi, nắm chắc diễn biến của bão và xây dựng các kịch bản chi tiết. Ảnh: P.V

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến đầy đủ, kịp thời, chính xác các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, chủ trương, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và biện pháp ứng phó với bão. Phát huy vai trò của báo chí, truyền thông trong nâng cao ý thức, kỹ năng phòng tránh thiên tai cho người dân tại các vùng có nguy cơ cao bị ảnh hưởng của thiên tai.

Đảng ủy các xã, phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện việc triển khai các phương án ứng phó thiên tai theo đúng phương châm, kịch bản đã xây dựng; bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để bảo vệ an toàn Nhân dân. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thời tiết để thông tin, cảnh báo cho Nhân dân chủ động biện pháp ứng phó với cơn bão, mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất; hướng dẫn các kỹ năng ứng phó phù hợp với từng vùng; tăng cường thông tin qua hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội để chủ động phòng, tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Chỉ đạo nghiêm, kiên quyết sơ tán triệt để người dân ra khỏi các khu vực trũng thấp, các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, ngập sâu, ven biển, sông, suối, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người; bố trí nơi ở tạm, cung ứng lương thực, nước sạch, thuốc men và các vật dụng thiết yếu, không để người dân thiếu đói trong thời gian tránh trú.

Các địa phương, nhất là ở khu vực phía Đông tỉnh tập trung theo dõi, nắm chắc diễn biến của bão và xây dựng các kịch bản chi tiết nhằm bảo đảm năng lực chủ động ứng phó, khả năng cơ động nhanh, xử lý kịp thời các tình huống.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo hoãn các cuộc họp, hội nghị, các sự kiện chưa cần thiết, cấp bách trừ các cuộc họp để ứng phó với bão; trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó với cơn bão Kalmaegi theo lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách; kịp thời phát hiện, xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh ngay tại cơ sở, không để bị động trong mọi tình huống.