Kịp thời khống chế, dập tắt đám cháy nhà dân trên đường 31/3

(GLO)- Khoảng 9 giờ 35 phút ngày 14-12, tại số nhà 33 đường 31/3 (phường Quy Nhơn) xảy ra vụ cháy nhà dân. Đám cháy bùng phát mạnh từ tầng 1, sau đó nhanh chóng lan lên tầng 2, kèm theo khói và khí độc dày đặc, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan sang các nhà liền kề.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH dùng thang tiếp cận khu vực tầng 2. Ảnh: N.L

Ngay khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH), Công an tỉnh đã khẩn trương huy động phương tiện, cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy.

Lực lượng chức năng tổ chức nhiều mũi, vừa tập trung dập lửa tại tầng 1, vừa sử dụng thang tiếp cận tầng 2 để phun nước khống chế đám cháy, khoanh vùng, không để cháy lan.

Đồng thời, phối hợp chính quyền địa phương bảo đảm an toàn cho người dân và tài sản xung quanh.

Tại hiện trường, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn và lãnh đạo Công an phường cũng có mặt, trực tiếp phối hợp, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông và hỗ trợ công tác chữa cháy, CNCH.

Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ và dập tắt đám cháy. Ảnh: N.L

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.