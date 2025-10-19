Cháy nhà nghi do phóng hỏa ở phường An Khê khiến 4 người thương vong

(GLO)- Sáng 19-10, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ cháy khiến 1 người chết, 3 người bị thương.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày tại một căn nhà trên đường Đỗ Trạc, phường An Khê.

Lực lượng Công an đã dập tắt đám cháy vào khoảng 5 giờ 40 phút. Ảnh: Duy Thanh

Nhận được tin báo, Công an phường An Khê cùng Đội Cảnh sát chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn khu vực An Khê đã cử hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tham gia dập tắt đám cháy và cứu nạn những người có trong căn nhà. Đến khoảng 5 giờ 40 phút, vụ cháy được dập tắt hoàn toàn.

Chị N. đã tử vong trong vụ cháy. Ảnh: Duy Thanh

Vụ cháy khiến chị T.T.T.N. (SN 1994) là chủ căn nhà tử vong. Ba người bị thương gồm: anh N.B.C. (SN 1992), anh N.A.D. (SN 2001) và cháu N.B.T. (SN 2020).

Theo nguồn tin của phóng viên, cơ quan Công an đang nghi vấn đây là một vụ phóng hỏa đốt nhà xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm ghen tuông.