Tặng 15 suất quà cho học sinh khó khăn phường An Khê

(GLO)- Ngày 17-10, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Khê trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học và THCS Võ Nguyên Giáp.

Theo đó, đoàn đã trao 5 chiếc xe đạp cho 5 học sinh vượt khó và 10 suất quà (mỗi suất gồm 10 quyển vở, bút, bánh kẹo và 300.000 đồng tiền mặt) cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học và THCS Võ Nguyên Giáp (phường An Khê).

Đại diện các cơ quan trao 5 chiếc xe đạp cho 5 học sinh vượt khó của Trường Tiểu học và THCS Võ Nguyên Giáp (phường An Khê). Ảnh: Lạc Hà

Đây là hoạt động nằm trong Chương trình công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai năm 2025; đồng thời hưởng ứng phong trào “Người tốt, việc thiện-Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” và Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”.

Cùng ngày, ông Lê Đức Lâu-Phó Chủ nhiệm CLB Hiến máu nhân đạo “Giọt Hồng Pleiku” phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao 1 chiếc xe đạp và 1 phần quà cho em Hồ Quang (học sinh khó khăn đang học lớp 9A, Trường THCS Lê Hồng Phong, phường An Khê) nhằm động viên em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập.