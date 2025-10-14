Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

SAP-VN đồng hành cùng người yếu thế phía Tây Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với tổ chức SAP-VN (Social Assistance Program for Vietnam-chương trình trợ giúp xã hội cho Việt Nam) và 19 xã, 6 phường phía Tây tỉnh trao quà, học bổng cho các đối tượng khó khăn. Chương trình đã mang đến nhiều niềm vui, sự sẻ chia ấm áp.

Ông Nguyễn Chí Cẩn-Phó Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh-cho biết: Đây là chương trình đầu tiên mà Hội CTĐ tỉnh phối hợp với tổ chức SAP-VN triển khai trên địa bàn tỉnh, nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng phong trào “Người tốt, việc thiện-Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” và chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật”.

ho-tro-xa-hoi.jpg
Trao học bổng đến các em học sinh. Ảnh: Như Nguyện

Mục tiêu của chương trình là giúp học sinh nghèo, khó khăn có điều kiện học hành, đến trường thuận lợi; giúp người khuyết tật có phương tiện đi lại thuận tiện cho sinh hoạt hằng ngày.

Từ ngày 10 đến 12-10, Hội CTĐ tỉnh phối hợp với tổ chức SAP-VN và các địa phương trao 155 suất học bổng (1 triệu đồng/suất), 102 xe đạp cho học sinh nghèo, khó khăn và 49 chiếc xe lăn cho người khuyết tật tại nhiều xã, phường phía Tây tỉnh. Tổng chí phí thực hiện chương trình là 400 triệu đồng, do SAP-VN tài trợ.

Nhà em U Phiên ở làng Kon Chang, xã Ia Khươl thuộc hộ đặc biệt khó khăn. Mồ côi cha, mẹ bị bệnh thần kinh nhưng U Phiên (học sinh lớp 9, Trường THCS Hà Tây, xã Ia Khươl) luôn nỗ lực vượt qua nghịch cảnh và học tập tốt, nuôi ước mơ trở thành bác sĩ chữa bệnh cho mẹ, cho dân làng.

Nhận học bổng tại chương trình, cô gái nhỏ xúc động xen lẫn vui mừng. “Suất học bổng này có ý nghĩa rất lớn với em, giúp em có điều kiện học tập tốt hơn. Em cảm ơn các thầy cô giáo đã đề xuất và nhà tài trợ đã trao tặng học bổng cũng như tổ chức chương trình ý nghĩa này”-U Phiên nói.

Cùng chung niềm vui, em Lê Tạ Quỳnh Như (lớp 7A, Trường THCS Phú Hòa, xã Chư Păh) chia sẻ: Nhà em là hộ cận nghèo, ba mẹ có đông con nên việc chăm lo còn nhiều khó khăn. Em rất vui vì hôm nay được trao tặng xe đạp trong chương trình, giúp thuận lợi đến trường và tiếp thêm động lực để em nỗ lực học tập đạt kết quả tốt”.

Thay mặt người thân nhận chiếc xe lăn, chị Võ Thị Nhuệ (thôn 4, xã Biển Hồ) cảm kích nói: “Mẹ chồng tôi nằm liệt giường do bệnh tật 4 năm nay. Gia đình tôi là hộ cận nghèo, kinh tế khó khăn nên không có tiền mua cho cụ chiếc xe lăn. Món quà trao tặng từ chương trình là hết sức thiết thực, ý nghĩa. Chúng tôi cảm ơn mọi người đã quan tâm giúp đỡ”.

trao-hoc-bong.jpg
Ban tổ chức trao học bổng đến các em học sinh tại phường Diên Hồng sáng 12-10.
﻿Ảnh: Như Nguyện

Đánh giá về chương trình, ông Nguyễn Đình Thức-Phó Chủ tịch UBND phường Diên Hồng-nhấn mạnh: Chiếc xe đạp, suất học bổng với một em học sinh nghèo ở vùng khó khăn đó là cơ hội để đến trường, là phương tiện để rút ngắn khoảng cách giữa ước mơ và hiện thực.

Xe lăn với người già, người khuyết tật đó không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là cánh tay dang rộng, nâng đỡ, động viên họ không gục ngã trước số phận. Chương trình hết sức nhân văn, thiết thực, lan tỏa lòng nhân ái trong cộng đồng.

tang-xe-dap.jpg
Nhiều xe đạp, xe lăn được trao tặng trong chương trình. Ảnh: Như Nguyện

Theo ông Ninh Doãn Hà (cộng tác viên SAP-VN), tổ chức SAP-VN được thành lập năm 1992 ở Garden Grove, California (Hoa Kỳ). Đây là một tổ chức cứu trợ nhân đạo, chú trọng nhiều nhất vào trẻ em mồ côi và tàn tật, trong các lĩnh vực y tế, giáo dục và xã hội. SAP-VN đã triển khai nhiều chương trình thiết thực, ý nghĩa đến với người dân nghèo, khó khăn tại các tỉnh, thành phố trong cả nước.

"Qua chương trình lần đầu tiên phối hợp tổ chức tại tỉnh Gia Lai, nhận thấy còn nhiều hoàn cảnh khó khăn cần trợ giúp. Thời gian tới, SAP-VN sẽ xin phép tỉnh và tiếp tục kết nối để triển khai các chương trình thiện nguyện, nhân đạo khác. Chúng tôi sẽ ưu tiên cho hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo cho người dân trên địa bàn tỉnh"-ông Hà cho biết.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gặp mặt cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ qua các thời kỳ.

Phụ nữ Gia Lai tiếp bước và phát triển

Xã hội

(GLO)-Sáng 9-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt cán bộ Hội qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2025) với chủ đề “Phụ nữ Gia Lai tiếp bước và phát triển”.

Nhân viên y tế xã Đak Sơmei tuyên truyền, hướng dẫn chị Keo (ở giữa, làng Đê Gôh) cách chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Ảnh: Như Nguyện

Chăm lo tốt hơn sức khỏe người dân vùng khó

Đời sống

(GLO)- Trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, việc củng cố và kiện toàn hệ thống y tế cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai, đã góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân từ tuyến y tế cơ sở.

Lãnh đạo xã Ia Hiao chỉ đạo công tác ứng phó với tình trạng ngập lụt trên địa bàn.

Người dân vùng ngập lụt xã Ia Hiao mong được an cư

Đời sống

(GLO)- Mỗi mùa mưa đến, hàng trăm hộ dân xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) lại đối mặt với cảnh ngập lụt, nhà cửa, ruộng vườn chìm trong biển nước. Vì thế, việc sớm được di dời đến nơi ở an toàn, ổn định sinh kế hiện là mong mỏi lớn nhất của bà con đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.

Múa lân tại sự kiện chào đón mùa Trung thu 2025.

Vui Trung thu, thân thiện với môi trường

Xã hội

(GLO)- Sự kiện chào đón mùa Trung thu 2025 do nhóm 5Rs Superman Quy Nhơn, Câu lạc bộ Patin Quy Nhơn, Trung tâm Thương mại và dịch vụ TOCEPO tổ chức sáng 5-10 vừa tạo không khí đón Trung thu vui vẻ cho các em nhỏ, vừa lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường.

Bền bỉ gieo yêu thương nơi vùng đất khó

Bền bỉ gieo yêu thương nơi vùng đất khó

Phóng sự - Ký sự

(GLO)- Giữa bao thiếu thốn của vùng đất Pờ Tó, có một người thầy lặng lẽ, bền bỉ gieo yêu thương cho học trò nghèo. Thầy không chỉ dạy chữ mà còn khởi xướng nhiều mô hình sẻ chia đầy ý nghĩa như: “Tủ bánh mì 0 đồng”, “Mái ấm cho em”, “Trao sinh kế cho học trò nghèo”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch tặng quà cho trẻ em tại Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thăm, trao quà Tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Xã hội

(GLO)- Chiều 1-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã đến thăm, trao quà Tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nuôi dưỡng, điều trị tại các cơ sở trên địa bàn các phường: Bình Định, Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn.

Cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chăm sóc sức khỏe sinh sản ở các thôn, làng địa bàn phía Tây tỉnh, góp phần giảm thiểu tình trạng sinh con tại nhà. Ảnh: Như Nguyện

Kéo giảm tình trạng sinh con tại nhà

Đời sống

(GLO)- Tại Hội thảo chuyên đề về công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai tổ chức mới đây, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng sinh con tại nhà ở vùng DTTS, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn.

Trao tặng 1.000 suất quà trung thu cho trẻ em xã Ia Chía

Trao 1.000 suất quà trung thu cho trẻ em xã Ia Chía

Đời sống

(GLO)- Chiều 28-9, tại Trường Tiểu học Cù Chính Lan (xã Ia Chía), Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hội Phú phối hợp với Hội Phụ nữ cơ quan Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, UBND xã Ia Chía và Đồn Biên phòng Ia Chía tổ chức Chương trình “Biên cương-Đêm hội trăng rằm”.

Nẻo về nguồn cội của Yến

Nẻo về nguồn cội của Yến

Xã hội

(GLO)- Sau những thành công nơi phố thị, nữ kiến trúc sư 9X Hoàng Như Yến vẫn thường xuyên trở về quê nhà xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) để xây trường học, nuôi trẻ mồ côi, khó khăn và tiếp sức phụ nữ vùng khó.

Người dân vùng "rốn lũ" thôn Vinh Quang 2 (xã Tuy Phước Đông) được chính quyền địa phương thực tập các phương án, kỹ năng cứu nạn khi có mưa lũ xảy ra. Ảnh: T.L

Gia Lai: Người dân vùng “rốn lũ” chủ động ứng phó với thiên tai

Đời sống

(GLO)- Hằng năm, mưa bão và ngập lụt thường xuyên đe dọa các xã vùng trũng phía Ðông tỉnh Gia Lai. Trước tình hình đó, người dân đã chủ động dự trữ lương thực, chuẩn bị phương tiện, xây dựng chuồng trại kiên cố và thực hiện phương châm “4 tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với thiên tai.

null