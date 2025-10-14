SAP-VN đồng hành cùng người yếu thế phía Tây Gia Lai

(GLO)- Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với tổ chức SAP-VN (Social Assistance Program for Vietnam-chương trình trợ giúp xã hội cho Việt Nam) và 19 xã, 6 phường phía Tây tỉnh trao quà, học bổng cho các đối tượng khó khăn. Chương trình đã mang đến nhiều niềm vui, sự sẻ chia ấm áp.

Ông Nguyễn Chí Cẩn-Phó Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh-cho biết: Đây là chương trình đầu tiên mà Hội CTĐ tỉnh phối hợp với tổ chức SAP-VN triển khai trên địa bàn tỉnh, nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng phong trào “Người tốt, việc thiện-Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” và chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật”.

Trao học bổng đến các em học sinh. Ảnh: Như Nguyện

Mục tiêu của chương trình là giúp học sinh nghèo, khó khăn có điều kiện học hành, đến trường thuận lợi; giúp người khuyết tật có phương tiện đi lại thuận tiện cho sinh hoạt hằng ngày.

Từ ngày 10 đến 12-10, Hội CTĐ tỉnh phối hợp với tổ chức SAP-VN và các địa phương trao 155 suất học bổng (1 triệu đồng/suất), 102 xe đạp cho học sinh nghèo, khó khăn và 49 chiếc xe lăn cho người khuyết tật tại nhiều xã, phường phía Tây tỉnh. Tổng chí phí thực hiện chương trình là 400 triệu đồng, do SAP-VN tài trợ.

Nhà em U Phiên ở làng Kon Chang, xã Ia Khươl thuộc hộ đặc biệt khó khăn. Mồ côi cha, mẹ bị bệnh thần kinh nhưng U Phiên (học sinh lớp 9, Trường THCS Hà Tây, xã Ia Khươl) luôn nỗ lực vượt qua nghịch cảnh và học tập tốt, nuôi ước mơ trở thành bác sĩ chữa bệnh cho mẹ, cho dân làng.

Nhận học bổng tại chương trình, cô gái nhỏ xúc động xen lẫn vui mừng. “Suất học bổng này có ý nghĩa rất lớn với em, giúp em có điều kiện học tập tốt hơn. Em cảm ơn các thầy cô giáo đã đề xuất và nhà tài trợ đã trao tặng học bổng cũng như tổ chức chương trình ý nghĩa này”-U Phiên nói.

Cùng chung niềm vui, em Lê Tạ Quỳnh Như (lớp 7A, Trường THCS Phú Hòa, xã Chư Păh) chia sẻ: Nhà em là hộ cận nghèo, ba mẹ có đông con nên việc chăm lo còn nhiều khó khăn. Em rất vui vì hôm nay được trao tặng xe đạp trong chương trình, giúp thuận lợi đến trường và tiếp thêm động lực để em nỗ lực học tập đạt kết quả tốt”.

Thay mặt người thân nhận chiếc xe lăn, chị Võ Thị Nhuệ (thôn 4, xã Biển Hồ) cảm kích nói: “Mẹ chồng tôi nằm liệt giường do bệnh tật 4 năm nay. Gia đình tôi là hộ cận nghèo, kinh tế khó khăn nên không có tiền mua cho cụ chiếc xe lăn. Món quà trao tặng từ chương trình là hết sức thiết thực, ý nghĩa. Chúng tôi cảm ơn mọi người đã quan tâm giúp đỡ”.

Ban tổ chức trao học bổng đến các em học sinh tại phường Diên Hồng sáng 12-10.

﻿Ảnh: Như Nguyện

Đánh giá về chương trình, ông Nguyễn Đình Thức-Phó Chủ tịch UBND phường Diên Hồng-nhấn mạnh: Chiếc xe đạp, suất học bổng với một em học sinh nghèo ở vùng khó khăn đó là cơ hội để đến trường, là phương tiện để rút ngắn khoảng cách giữa ước mơ và hiện thực.

Xe lăn với người già, người khuyết tật đó không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là cánh tay dang rộng, nâng đỡ, động viên họ không gục ngã trước số phận. Chương trình hết sức nhân văn, thiết thực, lan tỏa lòng nhân ái trong cộng đồng.

Nhiều xe đạp, xe lăn được trao tặng trong chương trình. Ảnh: Như Nguyện

Theo ông Ninh Doãn Hà (cộng tác viên SAP-VN), tổ chức SAP-VN được thành lập năm 1992 ở Garden Grove, California (Hoa Kỳ). Đây là một tổ chức cứu trợ nhân đạo, chú trọng nhiều nhất vào trẻ em mồ côi và tàn tật, trong các lĩnh vực y tế, giáo dục và xã hội. SAP-VN đã triển khai nhiều chương trình thiết thực, ý nghĩa đến với người dân nghèo, khó khăn tại các tỉnh, thành phố trong cả nước.

"Qua chương trình lần đầu tiên phối hợp tổ chức tại tỉnh Gia Lai, nhận thấy còn nhiều hoàn cảnh khó khăn cần trợ giúp. Thời gian tới, SAP-VN sẽ xin phép tỉnh và tiếp tục kết nối để triển khai các chương trình thiện nguyện, nhân đạo khác. Chúng tôi sẽ ưu tiên cho hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo cho người dân trên địa bàn tỉnh"-ông Hà cho biết.