Trao học bổng, xe đạp, xe lăn cho học sinh và người dân khó khăn tỉnh Gia Lai

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 17 suất học bổng (1 triệu đồng/suất), 17 chiếc xe đạp đến các em học sinh thuộc gia đình hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và 4 chiếc xe lăn cho người khuyết tật.
Được biết, từ ngày 10 đến 12-10, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với tổ chức SAP-VN và 19 xã, 6 phường trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai để trao 155 suất học bổng và 102 xe đạp cho học sinh nghèo, khó khăn và 49 chiếc xe lăn cho người khuyết tật. Tổng kinh phí thực hiện chương trình 400 triệu đồng do tổ chức SAP-VN tài trợ.
Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Chí Cẩn-Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai cho biết: Chương trình nhằm hưởng ứng Phong trào “Người tốt, việc thiện-Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” và chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật”; qua đó, giúp họ khắc phục một phần khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Đây cũng là chương trình đầu tiên mà SAP-VN tổ chức trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ông Ninh Doãn Hà-Cộng tác viên SAP-VN thông tin: Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức thêm nhiều chương trình ý nghĩa thiết thực, trong đó, tập trung triển khai các hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo cho người dân trên địa bàn tỉnh.