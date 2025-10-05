Trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

(GLO)- Ngày 5-10, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND xã Ia Rsai trao suất học bổng trị giá 20 triệu đồng cho em Nay H’Ly Na (lớp 9B, Trường THCS Lý Tự Trọng, xã Ia Rsai).

Hoàn cảnh của em Nay H’Ly Na khá đặc biệt: mẹ mất sớm, cha đi bước nữa, hai chị em phải sống nương tựa vào ông ngoại. Do điều kiện kinh tế khó khăn, ông ngoại thường xuyên đi làm xa nên việc chăm lo cho các cháu chủ yếu nhờ vào sự cưu mang của bà con làng xóm. Dù vậy, em luôn nỗ lực vượt khó, chăm chỉ học tập.

hctd.jpg
Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai trao học bổng trị giá 20 triệu đồng cho em Nay H’Ly Na (lớp 9B, Trường THCS Lý Tự Trọng, xã Ia Rsai). Ảnh: L.H

Tháng 11-2024, thông qua Chương trình “Nhịp cầu nhân ái”, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã vận động Khoa Điều trị theo yêu cầu Trại 6 (Bệnh viện Chợ Rẫy) tài trợ 100 triệu đồng. Trong đó, 20 triệu đồng được gửi tiết kiệm để trao học bổng cho H’Ly Na trong 4 năm học (2025-2029), mỗi năm 5 triệu đồng; 80 triệu đồng dùng để xây dựng căn nhà Chữ thập đỏ cho gia đình em.

Đến tháng 4-2025, căn nhà sàn rộng hơn 40 m² đã hoàn thành với tổng kinh phí 92 triệu đồng. Ngoài phần hỗ trợ 80 triệu đồng từ nhà tài trợ, chính quyền xã Ia Rsai vận động người dân góp thêm khoảng 10 triệu đồng bằng tiền mặt và ngày công lao động.

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng trao tặng một số nhu yếu phẩm cần thiết cho gia đình.

