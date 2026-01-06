Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thăm, tặng quà nạn nhân chất độc da cam tại xã Vân Canh

NGUYỄN MUỘI
(GLO)- Ngày 6-1, Hội Nạn nhân chất độc da cam/ Dioxin tỉnh phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 3 nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Vân Canh.

Cụ thể, bà Đinh Ka Nu được hỗ trợ 2 triệu đồng tiền mặt; hai trường hợp còn lại là bà Đinh Thị Hoa và bà Rah Lan Mia được hỗ trợ 1 triệu đồng/trường hợp. Ngoài ra, cả 3 trường hợp đều được tặng thêm các nhu yếu phẩm thiết yếu.

z7402646562657-0d06d5d2f6324aa488175600003408b7.jpg
Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh và nhà hảo tâm trao quà tặng cho bà Đinh Ka Nu. Ảnh: ĐVCC

Theo Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh, đây đều là những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó, bà Rah Lan Mia bị khuyết tật chân; bà Đinh Ka Nu bị bại liệt, nằm một chỗ trong thời gian dài; bà Đinh Thị Hoa mắc bệnh vảy nến, sức khỏe yếu.

Hoạt động thăm hỏi, tặng quà thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các cấp hội và các nhà hảo tâm, góp phần động viên tinh thần, giúp các nạn nhân chất độc da cam vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.

