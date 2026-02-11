Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Tặng quà Tết, thẻ bảo hiểm y tế cho người dân nghèo, khó khăn

KIM HƯỜNG
(GLO)- Nhiều tổ chức, hội đoàn thể trong tỉnh Gia Lai đã chung tay đem Xuân Bính Ngọ 2026 ấm áp yêu thương đến với người dân nghèo, khó khăn trên địa bàn tỉnh thông qua việc trao tặng hàng trăm suất quà Tết và thẻ bảo hiểm y tế.

* Theo đó, chiều 10-2, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Gia Lai phối hợp với Hệ thống nhà thuốc Duy Đạt đã trao tặng 15 suất quà Tết trị giá 7,5 triệu đồng cho 15 bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Khoa đột quỵ (Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai) và điều trị tại Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa.

Mỗi suất quà gồm 500 ngàn đồng tiền mặt, nhằm góp phần chia sẻ khó khăn với bệnh nhân trong dịp Tết.

hinh1.jpg
Bảo hiểm Xã hội tỉnh Gia Lai tặng quà Tết cho bệnh nhân nghèo, khó khăn tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh. Ảnh: Kim Hường

Ngoài ra, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Gia Lai còn phối hợp cùng với Công ty TNHH De Heus và phường An Nhơn Nam trao tặng 654 thẻ bảo hiểm y tế trị giá hơn 379 triệu đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Nguồn kinh phí tặng thẻ bảo hiểm y tế do Công ty TNHH De Heus tài trợ.

* Chung tay cùng tỉnh và chính quyền địa phương chia sẻ yêu thương, mang mùa xuân ấm áp đến với những mảnh đời còn nhiều khó khăn, Nhóm Vòng tay yêu thương Hoài Ân đã tổ chức chương trình "Tết Nhân ái 2026", chăm lo Tết cho người già neo đơn, trẻ em mồ côi, trẻ em nghèo và các gia đình khó khăn trong tỉnh. Tổng giá trị chương trình hơn 81 triệu đồng.

hinh-111.jpg
Nhóm Nhóm Vòng tay yêu thương Hoài Ân tặng quà Tết cho gia đình 2 trẻ mồ côi do nhóm đỡ đầu (làng T5, xã Kim Sơn). Ảnh: ĐVCC

Cụ thể, nhóm đã trao tặng gần 100 suất quà Tết trị giá hơn 55,2 triệu đồng cho các hộ nghèo, trẻ mồ côi, học sinh khó khăn, người già neo đơn ở thôn 1, thôn 2 (xã Vạn Đức), làng T5 (xã Kim Sơn). Mỗi suất quà trị giá từ 300-800 nghìn đồng.

Bên cạnh đó, nhóm còn tổ chức cắt tóc miễn phí cho người dân làng T5 và nhận đỡ đầu 2 trẻ mồ côi, hỗ trợ 200 nghìn đồng/cháu/tháng cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi; tham gia và tổ chức 7 "Phiên chợ 0 đồng" ở các xã Vĩnh Kim, An Hòa và Vạn Đức.

* Trước đó, ngày 9-2, Chi hội Thiện nguyện Ước mơ đã trao tặng 30 suất quà Tết trị giá 15 triệu đồng cho 30 bệnh nhi đang điều trị tại Trung tâm Y tế Quy Nhơn. Mỗi suất quà gồm 200 nghìn đồng tiền mặt và bánh, sữa trị giá 300 ngàn đồng, góp phần đem không khí Tết vui tươi đến các bệnh nhi.

hinh2.jpg
Chi hội Thiện nguyện Ước mơ trao tặng quà Tết cho bệnh nhi đang điều trị tại Trung tâm Y tế Quy Nhơn. Ảnh: Kim Hường

Chung tay thực hiện chương trình Xuân yêu thương vì bệnh nhân nghèo Gia Lai, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Mỹ Long (phường Quy Nhơn) cùng với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh đã trao tặng 30 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở các phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Nam và Quy Nhơn Tây.

Tổng trị giá các phần quà là 15 triệu đồng, do Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Mỹ Long tài trợ.

hinh5.jpg
Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Mỹ Long cùng với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh trao tặng quà Tết cho người nghèo, khó khăn. Ảnh: Kim Hường
Chăm lo người có công đón Tết đủ đầy, ấm áp

Chăm lo người có công đón Tết đủ đầy, ấm áp

(GLO)- Dịp Tết Nguyên đán 2026, công tác chăm lo cho người có công với cách mạng được triển khai đồng bộ, từ tỉnh đến cơ sở. Việc thăm hỏi, tặng quà và các hoạt động tri ân được thực hiện kịp thời, góp phần để người có công đón Tết đủ đầy, ấm áp.

Công an tỉnh Gia Lai bàn giao 23 căn nhà tình nghĩa cho hộ dân khó khăn

Công an tỉnh Gia Lai bàn giao 23 căn nhà tình nghĩa cho các hộ dân khó khăn

Đời sống

(GLO)- Ngày 8-2, tại xã Phú Túc (tỉnh Gia Lai), Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (V05 - Bộ Công an) cùng các đơn vị tài trợ tổ chức lễ khánh thành, bàn giao 23 căn nhà tình nghĩa cho các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Phú Túc và xã Ia Rsai.

Tết ấm trong những ngôi nhà nghĩa tình

Tết ấm trong những ngôi nhà nghĩa tình

Xóa nhà tạm, nhà dột nát

(GLO)- Năm nay, nhiều hộ dân ở Gia Lai sẽ được đón Tết Nguyên đán trong những căn nhà mới do lực lượng Công an xây dựng trong “Chiến dịch Quang Trung”. Mỗi mái ấm là kết tinh của sự chung tay sẻ chia, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và đón Tết trọn vẹn hơn.

Giảm nghèo bền vững, mang mùa xuân về vùng biên

Giảm nghèo bền vững, mang mùa xuân về vùng biên

Đời sống

(GLO)- Những ngày cuối năm, các xã biên giới Ia Nan, Ia O khoác lên mình diện mạo tươi mới. Trên những tuyến đường nhựa, bê tông sạch sẽ nối liền các thôn, làng, nhiều ngôi nhà kiên cố dần hiện lên giữa màu xanh bạt ngàn của cà phê, cao su.

Nông dân góp phần thắp lên tinh thần sống xanh

Nông dân góp phần thắp lên tinh thần sống xanh

Đời sống

(GLO)- Trong năm 2025, phong trào nông dân tham gia bảo vệ môi trường tiếp tục lan tỏa khắp trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Nhiều mô hình mới được triển khai, đạt hiệu quả tích cực, góp phần thắp lên tinh thần sống xanh từ miền biển đến miền núi.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân trao 100 suất quà Tết cho đoàn viên, người lao động ở Gia Lai

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân trao 100 suất quà Tết cho đoàn viên, người lao động Gia Lai

Xã hội

(GLO)- Sáng 7-2, tại phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai), Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân đã trao quà Tết cho đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn thuộc các phường: Thống Nhất, Diên Hồng, An Phú, Ayun Pa nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Chân chất chợ cá ven biển.

Chân chất chợ cá ven biển

Xã hội

(GLO)- Gắn bó với ngư dân bao đời, các chợ cá ven biển Đông Gia Lai không chỉ là nơi mua bán hải sản, mà còn là không gian văn hóa đặc trưng của làng biển, phản ánh sinh động đời sống lao động cần mẫn, bền bỉ của cư dân miền biển.

Ðong đầy Tết nghĩa tình

Ðong đầy Tết nghĩa tình

Đời sống

(GLO)- Không khí Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang lan tỏa khắp nơi. Cùng với sắc xuân là dòng chảy bền bỉ của những nghĩa cử sẻ chia, trách nhiệm và nhân văn hướng về người nghèo, người yếu thế, góp phần để mọi người, mọi nhà đều có thêm điều kiện đón xuân đủ đầy.

Petrovietnam trao quà cho 300 người dân ở xã Phù Mỹ Đông

Petrovietnam trao quà cho 300 người dân ở xã Phù Mỹ Đông

Từ thiện

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 2-2, Petrovietnam phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai và xã Phù Mỹ Đông tổ chức chương trình “Xuân Gắn kết - Tết Nghĩa tình”, trao quà Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách và người dân bị ảnh hưởng thiên tai.

Gia Lai: Mang “Xuân yêu thương” đến bệnh nhân nghèo.

Gia Lai: Mang “Xuân yêu thương” đến bệnh nhân nghèo

Từ thiện

(GLO)- Xuân Bính Ngọ 2026 đang đến gần, nhưng tại các bệnh viện vẫn còn ánh mắt lo lắng của bệnh nhân nghèo. Hiểu điều này, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh đã triển khai chương trình “Xuân yêu thương”, mang những suất quà Tết ấm tình người gửi tận tay từng người bệnh…

Chương trình “Xuân Tình nguyện 2026” mang Tết ấm và ánh sáng đến làng Kloong

Chương trình “Xuân Tình nguyện 2026” mang Tết ấm và ánh sáng đến làng Kloong

Từ thiện

(GLO)- Ngày 31 và 1-2, Đoàn Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai phối hợp với Đoàn Cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai, Chi đoàn Báo và Phát thanh - Truyền hình Gia Lai tổ chức Chương trình “Xuân Tình nguyện” năm 2026, trao quà Tết cho người dân, học sinh làng Kloong, xã Ia O.

