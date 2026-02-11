Gia Lai: Tặng quà Tết, thẻ bảo hiểm y tế cho người dân nghèo, khó khăn

(GLO)- Nhiều tổ chức, hội đoàn thể trong tỉnh Gia Lai đã chung tay đem Xuân Bính Ngọ 2026 ấm áp yêu thương đến với người dân nghèo, khó khăn trên địa bàn tỉnh thông qua việc trao tặng hàng trăm suất quà Tết và thẻ bảo hiểm y tế.

* Theo đó, chiều 10-2, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Gia Lai phối hợp với Hệ thống nhà thuốc Duy Đạt đã trao tặng 15 suất quà Tết trị giá 7,5 triệu đồng cho 15 bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Khoa đột quỵ (Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai) và điều trị tại Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa.

Mỗi suất quà gồm 500 ngàn đồng tiền mặt, nhằm góp phần chia sẻ khó khăn với bệnh nhân trong dịp Tết.

Bảo hiểm Xã hội tỉnh Gia Lai tặng quà Tết cho bệnh nhân nghèo, khó khăn tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh. Ảnh: Kim Hường

Ngoài ra, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Gia Lai còn phối hợp cùng với Công ty TNHH De Heus và phường An Nhơn Nam trao tặng 654 thẻ bảo hiểm y tế trị giá hơn 379 triệu đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Nguồn kinh phí tặng thẻ bảo hiểm y tế do Công ty TNHH De Heus tài trợ.

* Chung tay cùng tỉnh và chính quyền địa phương chia sẻ yêu thương, mang mùa xuân ấm áp đến với những mảnh đời còn nhiều khó khăn, Nhóm Vòng tay yêu thương Hoài Ân đã tổ chức chương trình "Tết Nhân ái 2026", chăm lo Tết cho người già neo đơn, trẻ em mồ côi, trẻ em nghèo và các gia đình khó khăn trong tỉnh. Tổng giá trị chương trình hơn 81 triệu đồng.

Nhóm Nhóm Vòng tay yêu thương Hoài Ân tặng quà Tết cho gia đình 2 trẻ mồ côi do nhóm đỡ đầu (làng T5, xã Kim Sơn). Ảnh: ĐVCC

Cụ thể, nhóm đã trao tặng gần 100 suất quà Tết trị giá hơn 55,2 triệu đồng cho các hộ nghèo, trẻ mồ côi, học sinh khó khăn, người già neo đơn ở thôn 1, thôn 2 (xã Vạn Đức), làng T5 (xã Kim Sơn). Mỗi suất quà trị giá từ 300-800 nghìn đồng.

Bên cạnh đó, nhóm còn tổ chức cắt tóc miễn phí cho người dân làng T5 và nhận đỡ đầu 2 trẻ mồ côi, hỗ trợ 200 nghìn đồng/cháu/tháng cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi; tham gia và tổ chức 7 "Phiên chợ 0 đồng" ở các xã Vĩnh Kim, An Hòa và Vạn Đức.

* Trước đó, ngày 9-2, Chi hội Thiện nguyện Ước mơ đã trao tặng 30 suất quà Tết trị giá 15 triệu đồng cho 30 bệnh nhi đang điều trị tại Trung tâm Y tế Quy Nhơn. Mỗi suất quà gồm 200 nghìn đồng tiền mặt và bánh, sữa trị giá 300 ngàn đồng, góp phần đem không khí Tết vui tươi đến các bệnh nhi.

Chi hội Thiện nguyện Ước mơ trao tặng quà Tết cho bệnh nhi đang điều trị tại Trung tâm Y tế Quy Nhơn. Ảnh: Kim Hường

Chung tay thực hiện chương trình Xuân yêu thương vì bệnh nhân nghèo Gia Lai, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Mỹ Long (phường Quy Nhơn) cùng với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh đã trao tặng 30 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở các phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Nam và Quy Nhơn Tây.

Tổng trị giá các phần quà là 15 triệu đồng, do Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Mỹ Long tài trợ.