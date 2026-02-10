Chăm lo người có công đón Tết đủ đầy, ấm áp

(GLO)- Dịp Tết Nguyên đán 2026, công tác chăm lo cho người có công với cách mạng được triển khai đồng bộ, từ tỉnh đến cơ sở. Việc thăm hỏi, tặng quà và các hoạt động tri ân được thực hiện kịp thời, góp phần để người có công đón Tết đủ đầy, ấm áp.

Chính sách tri ân triển khai đồng bộ

Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 2-2-2026 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán 2026, Sở Nội vụ đã chủ trì, phối hợp triển khai công tác chăm lo Tết cho người có công với cách mạng trên địa bàn. Từ nguồn ngân sách tỉnh, việc thăm, tặng quà cho 53.559 người có công được thực hiện với tổng kinh phí 30,955 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, tỉnh tổ chức 32 đoàn lãnh đạo trực tiếp đến thăm, tặng quà 675 người có công tại 135 xã, phường, với mức 3,5 triệu đồng/người (gồm 3 triệu đồng tiền mặt và quà hiện vật trị giá 500 nghìn đồng).

Đối với 52.884 người có công còn lại, UBND tỉnh ủy quyền cho các địa phương trực tiếp tổ chức thăm, tặng quà tại cơ sở, mỗi suất quà hiện vật trị giá 500 nghìn đồng, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng.

Đến nay, các địa phương đã hoàn thành việc chi trả quà của Chủ tịch nước theo Quyết định số 01/QĐ-CTN ngày 5-1-2026.

Theo đó, 53.559 người có công với cách mạng được nhận quà Tết của Chủ tịch nước với tổng kinh phí 16,225 tỷ đồng; trong đó 53.032 người nhận mức 300 nghìn đồng/người, 527 người nhận mức 600 nghìn đồng/người.

Phường Bình Định tổ chức gặp mặt và tặng quà cho người có công nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: Nguyễn Muội

Tại nhiều địa phương, việc trao quà tết cho người có công không chỉ dừng lại ở thủ tục hành chính mà còn trở thành những cuộc gặp gỡ đầm ấm, nghĩa tình.

Từ ngày 28 đến 30-1, phường Bình Định tổ chức 3 cuộc gặp mặt người có công, đồng thời trao quà tết của Chủ tịch nước và Quỹ Đền ơn đáp nghĩa phường.

Dịp này, phường trao 625 suất quà của Chủ tịch nước cho người có công và thân nhân. Ngoài ra, người có công còn được nhận thêm 200 nghìn đồng/suất từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của phường.

Bà Nguyễn Thị Cẩm (74 tuổi, thương binh, khu phố Ngô Gia Tự, phường Bình Định) chia sẻ: “Mỗi món quà là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương. Đó không chỉ là niềm vui ngày Tết mà còn là niềm tự hào, là câu chuyện để chúng tôi kể lại cho con cháu”.

Đồng chí Trần Hữu Thảo - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoài Nhơn Bắc trao quà Chủ tịch nước cho mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn. Ảnh: Quang Hải

Là địa phương có số lượng người có công đông, phường Hoài Nhơn Bắc đã tổ chức trao quà tết của Chủ tịch nước chu đáo, trang trọng. Dịp Tết Nguyên đán 2026, toàn phường có 3.165 người có công và thân nhân được nhận quà, với tổng kinh phí gần 960 triệu đồng.

Nhân dịp này, đồng chí Trần Hữu Thảo - Bí thư Đảng ủy phường Hoài Nhơn Bắc đã trực tiếp đến thăm, trao quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn; ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, gửi lời chúc các mẹ luôn mạnh khỏe, sống vui, sống thọ, tiếp tục là điểm tựa tinh thần và tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Chung tay chăm lo từ cộng đồng

Nếu những suất quà của Trung ương và tỉnh là điểm tựa vững chắc, thì các hoạt động tri ân tại cơ sở chính là nơi thể hiện rõ nhất tinh thần gần dân, sát dân, nghĩa tình bền chặt trong cộng đồng.

Tại phường Quy Nhơn Bắc, bên cạnh việc trao 217 suất quà của Chủ tịch nước, địa phương còn trích Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trao 118 suất quà trị giá 300 nghìn đồng/suất cho người có công và thân nhân liệt sĩ hưởng trợ cấp hằng tháng; trao 99 suất quà trị giá 200 nghìn đồng/suất cho các gia đình thờ cúng liệt sĩ.

Đồng thời, phường phối hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam trao 20 suất quà (1 triệu đồng/suất), cho người có công.

Người có công tại phường Quy Nhơn Bắc được khám, tư vấn sức khỏe. Ảnh: Nguyễn Nguyệt

Đặc biệt, phường phối hợp với Công ty CP Đầu tư xây dựng quốc tế Rồng Vàng (phường Quy Nhơn Bắc) và Phòng khám đa khoa Hương Sơn (phường Quy Nhơn Nam) tổ chức chương trình khám, tư vấn sức khỏe và tặng quà cho 117 người có công và thân nhân liệt sĩ hưởng trợ cấp hằng tháng.

Các y, bác sĩ thăm khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí; hỗ trợ test nhanh tiểu đường, viêm gan B, đo loãng xương; hướng dẫn chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt và phòng tránh các bệnh lý thường gặp ở người cao tuổi. Tổng kinh phí thực hiện hơn 50 triệu đồng.

Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn Bắc Trần Thị Như Hoa khẳng định: “Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời cho thấy sự quan tâm thường xuyên của cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường luôn trân trọng, ghi nhớ, tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước”.

Nhiều tấm lòng thiện nguyện đã góp phần làm dày thêm nghĩa tình trong những ngày xuân. Bà Đặng Kim Hồng - đại diện Quỹ Lá Xanh - chùa Đống Cao (tỉnh Hưng Yên) cho biết, trước Tết Nguyên đán, Quỹ đã hoàn tất việc trao tiền phụng dưỡng quý I/2026 cho 98 mẹ Việt Nam anh hùng, mức 6 triệu đồng/mẹ, đồng thời tặng thêm 1 triệu đồng quà Tết/mẹ.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Quỹ tiếp tục phối hợp các đơn vị, địa phương nhận phụng dưỡng thêm 4 mẹ Việt Nam anh hùng tại khu vực thị xã Hoài Nhơn (cũ).

Chia sẻ về những việc làm ấy, bà Đặng Kim Hồng xúc động nói: “Các mẹ Việt Nam anh hùng chính là một phần cội nguồn, là ký ức sống của dân tộc. Chúng tôi chỉ mong góp một phần nhỏ, chung tay cùng địa phương chăm lo để các mẹ được sống vui, sống khỏe”.