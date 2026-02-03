Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai gặp mặt, chúc Tết các già làng, người có uy tín ở khu vực biên giới

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 3-2, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã tổ chức gặp mặt, chúc Tết các già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới của tỉnh.

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương liên quan.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tặng quà cho các già làng, người uy tín ở khu vực biên giới. Ảnh: Minh Phương

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, khu vực biên giới của tỉnh hiện gồm 22 xã, phường với 451 thôn, làng, khu phố, tổng dân số 184.200 hộ. Trong đó, khu vực biên giới đất liền có 7 xã với trên 12.000 hộ dân; khu vực biên giới biển có 15 xã, phường với hơn 172.000 hộ dân.

Toàn tỉnh hiện có 43 già làng, người có uy tín sinh sống tại khu vực biên giới. Những năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương phát huy tốt vai trò của đội ngũ già làng, người có uy tín trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Với uy tín và trách nhiệm trong cộng đồng, các già làng, người có uy tín thực sự trở thành “điểm tựa” của thôn, làng nơi biên giới; tích cực phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao cảnh giác, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi xâm phạm chủ quyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 6 từ phải sang) cùng lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng quà cho các già làng, người có uy tín. Ảnh: Minh Phương

Trong năm 2025, các già làng, người có uy tín đã cùng các đồn Biên phòng tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hòa giải thành công 46 vụ việc mâu thuẫn gia đình, tranh chấp đất đai; vận động, ngăn chặn 26 cặp tảo hôn.

Đặc biệt, 43 già làng, người có uy tín đã trực tiếp tham gia tuần tra bảo vệ biên giới; vận động 43 hộ dân chuyển đổi cây trồng, 164 hộ làm chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình, ổn định đời sống nhân dân.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã thông tin tới các già làng, người có uy tín về những định hướng lớn của tỉnh trong đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành chụp ảnh lưu niệm với các già làng, người uy tín. Ảnh: Minh Phương

Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao đóng góp của đội ngũ già làng, người có uy tín trong giữ gìn ổn định an ninh chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các già làng, người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, là lực lượng xung kích trong tuyên truyền, phản bác các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đến với đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhân dịp năm mới, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn gửi lời chúc các già làng, người có uy tín ở khu vực biên giới sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục phát huy vai trò trong xây dựng khối đại đoàn kết và giữ vững an ninh biên giới.

Dịp này, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trao 43 phần quà Tết cho các già làng, người có uy tín ở khu vực biên giới. Trước đó, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các già làng, người có uy tín.