Bộ CHQS tỉnh thăm, chúc Tết các cơ quan, đơn vị

(GLO)- Từ ngày 31-1 đến 3-2, Đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh do Đại tá Mai Kim Bình - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra và chúc Tết Đội K52 đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ trên địa bàn hai tỉnh Ratanakiri và Stung Treng (Vương quốc Campuchia).

Đại tá Mai Kim Bình đã trao quà của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Tỉnh ủy - UBND tỉnh và Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh cho cán bộ, chiến sĩ Đội K52.

Trò chuyện động viên, Đại tá Mai Kim Bình mong muốn cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ trên đất bạn. Nhất là luôn tăng cường đoàn kết, gắn bó, tranh thủ sự giúp đỡ của chính quyền và nhân dân nước bạn để đảm bảo công tác tìm kiếm, quy tập đúng kế hoạch đề ra.

Đại tá Mai Kim Bình thăm, chúc Tết và tặng quà của Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh cho Đội K52. Ảnh: Thành Phúc

Được biết, thực hiện nhiệm vụ trong mùa khô 2025-2026, đến nay Đội K52 đã tìm kiếm, quy tập được 11 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Ratanakiri và Stung Treng.

* Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 2-2, Đoàn công tác của Bộ CHQS do Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Công an tỉnh. Tiếp đoàn có Đại tá Dương Văn Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Bộ CHQS tỉnh thăm, chúc Tết Công an tỉnh. Ảnh: Anh Tuấn

Gửi lời chúc mừng năm mới tới cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Thế Vinh bày tỏ sự trân trọng trước nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an tỉnh trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng thời, mong muốn thời gian tới, lực lượng vũ trang tỉnh và Công an tỉnh tiếp tục tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; chủ động nắm chắc tình hình để tham mưu lãnh đạo tỉnh xử lý hiệu quả các tình huống.

* Ngày 3-2, Đoàn công tác của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) do Đại tá Nguyễn Duy Nhanh - Phó Sư đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Bộ CHQS tỉnh. Tiếp đoàn có Đại tá Mai Kim Bình - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

Sư đoàn 31 thăm, chúc Tết Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: Anh Tuấn

Trong không khí thân tình, cởi mở của buổi gặp mặt, lãnh đạo 2 đơn vị đã thông tin về một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời mong muốn thời gian tới, 2 đơn vị tiếp tục tăng cường mối quan hệ phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.