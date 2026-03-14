Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp Nhân sự Quốc phòng - An ninh Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BÙI ĐẠI
(GLO)- Ngày 14-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại 2 xã Chư Păh, Biển Hồ và phường Thống Nhất.

Đến thời điểm này, khu vực bỏ phiếu tại các địa phương đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị, bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, đúng quy định. Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ, tạo không khí phấn khởi trước ngày bầu cử.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri. Ảnh: Bùi Đại

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các tổ bầu cử tại cơ sở.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cử tri đi bầu cử đầy đủ; rà soát kỹ danh sách cử tri, chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết; chú trọng việc trang trí khu vực bỏ phiếu, tạo không khí rộn ràng với cờ hoa, pa nô, khẩu hiệu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) kiểm tra công tác bầu cử tại phường Thống Nhất. Ảnh: Bùi Đại

Các tổ bầu cử cần bố trí lối ra vào thuận tiện, tăng cường bảo đảm an ninh trật tự; linh hoạt sử dụng loa cầm tay, đến từng hộ gia đình để vận động cử tri; đồng thời, tổ chức thùng phiếu di động đối với các trường hợp đặc thù, bảo đảm mọi cử tri đều thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý các địa phương cần bổ sung chỉ dẫn rõ ràng trên thùng phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp nhằm tránh nhầm lẫn, góp phần để ngày bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

2 xã Xuân An và Cát Tiến không để xảy ra sai sót trong ngày bầu cử

(GLO)- Chiều 13-3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các điểm bỏ phiếu ở 2 xã Xuân An và Cát Tiến, yêu cầu các địa phương không để xảy ra sai sót trong ngày bầu cử.

Có thể bạn quan tâm

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc Đơn vị bầu cử số 4 tỉnh Gia Lai hoàn thành buổi tiếp xúc cử tri tại xã Đức Cơ và các xã khu vực phía Tây, kết thúc chương trình tiếp xúc tại 30 xã, phường.

Ứng cử viên ĐBQH khóa XVI mong muốn được cống hiến, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng phát triển

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 13-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI thuộc Đơn vị bầu cử số 4, tỉnh Gia Lai đã tiếp xúc cử tri tại các xã Đức Cơ, Ia Krêl, Ia Dơk, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom; qua đó hoàn thành chương trình tiếp xúc cử tri tại 30 xã, phường khu vực phía Tây của tỉnh.

Chuẩn bị chu đáo, bảo đảm tính trang trọng cho ngày bầu cử

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Chiều 13-3, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã làm việc với Sở Nội vụ - Cơ quan Thường trực của Ủy ban bầu cử tỉnh về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 15-3.

Sôi nổi phong trào phụ nữ hướng về ngày hội bầu cử

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân.

Phân công cán bộ “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” để vận động người dân đi bầu cử

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 11-3, Đoàn công tác của Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh Nguyễn Thị Phong Vũ làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện công tác bầu cử tại địa bàn 2 xã Vân Canh và Canh Liên.

Ứng cử viên ĐBQH cam kết đồng hành, thúc đẩy Gia Lai phát triển bền vững, giàu bản sắc

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Tại hội nghị tiếp xúc cử tri các xã Ia Boòng, Ia Lâu, Ia Pia, Ia Púch và Ia Mơ vào ngày 12-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 4 tỉnh Gia Lai cam kết sẽ tích cực đóng góp ý kiến để đề ra chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cử tri mong muốn có chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tại quê nhà

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 11-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031 tại đơn vị bầu cử số 6 tỉnh Gia Lai đã tiếp xúc cử tri các xã Chư Pưh, Ia Le, Ia Hrú và Ia Ko để vận động bầu cử theo luật định. Tại đây, cử tri bày tỏ mong muốn có chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tại quê nhà.

