Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

(GLO)- Ngày 14-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại 2 xã Chư Păh, Biển Hồ và phường Thống Nhất.

Đến thời điểm này, khu vực bỏ phiếu tại các địa phương đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị, bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, đúng quy định. Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ, tạo không khí phấn khởi trước ngày bầu cử.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri. Ảnh: Bùi Đại

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các tổ bầu cử tại cơ sở.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cử tri đi bầu cử đầy đủ; rà soát kỹ danh sách cử tri, chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết; chú trọng việc trang trí khu vực bỏ phiếu, tạo không khí rộn ràng với cờ hoa, pa nô, khẩu hiệu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) kiểm tra công tác bầu cử tại phường Thống Nhất. Ảnh: Bùi Đại

Các tổ bầu cử cần bố trí lối ra vào thuận tiện, tăng cường bảo đảm an ninh trật tự; linh hoạt sử dụng loa cầm tay, đến từng hộ gia đình để vận động cử tri; đồng thời, tổ chức thùng phiếu di động đối với các trường hợp đặc thù, bảo đảm mọi cử tri đều thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý các địa phương cần bổ sung chỉ dẫn rõ ràng trên thùng phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp nhằm tránh nhầm lẫn, góp phần để ngày bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.