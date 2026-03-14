Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã phía Tây tỉnh

(GLO)- Ngày 13-3, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân cùng đoàn công tác đã kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các địa phương thuộc Đơn vị bầu cử Quốc hội số 5.

Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế các khu vực bỏ phiếu bầu cử tại các xã Cửu An, Krong, Đak Rong và Tơ Tung. Đến nay, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các địa phương cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội non sông.

Theo thống kê, xã Cửu An bố trí 17 khu vực bầu cử với 14.354 cử tri tham gia bỏ phiếu; xã Krong có 3.786 cử tri bỏ phiếu tại 5 khu vực; xã Đak Rong có 14 khu vực bỏ phiếu với 3.801 cử tri và xã Tơ Tung có 12 khu vực bỏ phiếu với 7.070 cử tri. Công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động được tăng cường; việc trang trí, khánh tiết, bố trí khu vực bỏ phiếu được thực hiện chu đáo.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân kiểm tra hệ thống máy, thùng phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 13, thôn Xuân An 3, xã Cửu An. Ảnh: Phan Tuấn

Bên cạnh đó, các địa phương thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn các tổ bầu cử thực hiện đầy đủ, đúng quy trình theo quy định của pháp luật. Đồng thời, xây dựng các phương án bảo đảm an ninh trật tự, chủ động phòng ngừa, xử lý các tình huống phát sinh.

Đáng chú ý, tại 3 xã Krong, Đak Rong và Tơ Tung - nơi có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số trên 80% - các địa phương đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong cộng đồng; tổ chức các cuộc họp để thông tin về cuộc bầu cử, ngày bầu cử, vận động cử tri tham gia bỏ phiếu đầy đủ vào ngày 15-3.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra việc chuẩn bị bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 5, làng Trường Sơn, xã Tơ Tung. Ảnh: Phan Tuấn

Phát biểu tại các buổi kiểm tra, giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân đánh giá, với sự chủ động, quyết liệt và tinh thần trách nhiệm cao, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tại các xã được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đúng tiến độ và đúng quy định của pháp luật.

Nhấn mạnh ngày 15-3-2026, cử tri sẽ tham gia bầu cử, đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát chính xác danh sách cử tri theo đúng mốc thời gian quy định, bảo đảm mọi cử tri đủ điều kiện đều được thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử.

Đồng thời, các địa phương cần chủ động triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự; quán triệt các tổ bầu cử thực hiện đúng quy trình theo luật định, không để xảy ra sai sót, nhất là trong các khâu phát phiếu, hướng dẫn và kiểm phiếu bầu.

Bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân cũng lưu ý Ủy ban bầu cử và lực lượng chức năng các xã tiếp tục tập trung cao độ, tuyệt đối không chủ quan, lơ là; kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thực sự là ngày hội của toàn dân.