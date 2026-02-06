Bảo đảm thông tin tuyên truyền về bầu cử thống nhất, xuyên suốt, đồng bộ và hiệu quả

(GLO)- Sáng 6-2, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tham gia hội nghị có hơn 1.000 đại biểu ở điểm cầu Trung ương và 33 điểm cầu ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tham gia hội nghị tại điểm cầu Gia Lai có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí địa phương, trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Các phóng viên tham gia tập huấn tuyên truyền về bầu cử tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: H.P

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội đã quán triệt quy trình bầu cử; những vấn đề cần quan tâm lưu ý trong công tác thông tin, tuyên truyền; định hướng công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại diện Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội quán triệt quy trình bầu cử. Ảnh: BTC

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương định hướng công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh: Hội nghị tập huấn có ý nghĩa rất thiết thực, nhằm trang bị, cập nhật các nội dung thông tin cốt lõi, định hướng tuyên truyền, kỹ năng nghiệp vụ. Đồng thời, trao đổi, giải đáp những vấn đề đặt ra trong quá trình triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử trong thời gian tới.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BTC

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Kế hoạch tuyên truyền của Bộ, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh đề nghị các cơ quan báo chí và các đơn vị liên quan bám sát và triển khai nghiêm túc định hướng tuyên truyền của Đảng và Nhà nước, bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời, đầy đủ, có trọng tâm, trọng điểm.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cần tăng cường tuyên truyền sâu rộng về quyền và nghĩa vụ của công dân, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, khuyến khích cử tri tích cực tham gia bầu cử, phấn đấu đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cao. Phát huy vai trò của báo chí, truyền thông đa nền tảng, hệ thống thông tin cơ sở, truyền thông số và mạng xã hội, bảo đảm độ phủ thông tin rộng khắp, phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc biệt quan tâm tới vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí và đơn vị liên quan cần đẩy mạnh tuyên truyền đối ngoại về bầu cử, nhất là không khí dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật của cuộc bầu cử. Chủ động và kịp thời phát hiện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, lợi dụng bầu cử để gây mất đoàn kết trong Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Đặc biệt, các cơ quan Trung ương và địa phương, giữa cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan báo chí và các lực lượng làm công tác tuyên truyền cần phối hợp chặt chẽ, bảo đảm thông tin thống nhất, xuyên suốt, đồng bộ và hiệu quả.