Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai tổ chức phiên họp thứ nhất

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan.

Đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai chủ trì phiên họp. Ảnh: N.H

Phiên họp đã thảo luận, thông qua dự thảo các văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh, gồm: dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban bầu cử tỉnh; thông báo phân công nhiệm vụ cho 37 thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh; cho ý kiến về số lượng, cơ cấu, thành phần tham gia các tiểu ban giúp việc Ủy ban bầu cử tỉnh; kế hoạch của Ủy ban bầu cử tỉnh về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh.

Phiên họp cũng đã thống nhất thông qua kế hoạch của Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; cho ý kiến nội dung về mức chi, thời gian được hỗ trợ đối với các nội dung chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai phát biểu tại phiên họp. Ảnh: N.H

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Thái Đại Ngọc đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan tăng cường phối hợp, chủ động bám sát tiến độ từng nhiệm vụ, công việc để triển khai thực hiện, đảm bảo kế hoạch đề ra.

Đồng thời, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh, góp phần tổ chức thành cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Thái Đại Ngọc nhấn mạnh: Từ nay đến ngày bầu cử, khối lượng công việc rất lớn, đề nghị các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo đúng các mốc thời gian quy định.

Bên cạnh đó, sớm tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai công tác bầu cử trong toàn tỉnh; rà soát, cập nhật dữ liệu dân cư, đảm bảo số liệu phục vụ bầu cử được cập nhật đầy đủ, kịp thời; xây dựng phương án giới thiệu nhân sự, dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người của các tổ chức, cơ quan, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND; chuẩn bị chu đáo cho công tác hiệp thương lựa chọn ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Cùng với đó, các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Các tiểu ban chủ động tổ chức họp xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ, bảo đảm việc triển khai bầu cử đúng tiến độ và quy định.