Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MAI LÂM
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Theo Quyết định số 2545/QĐ-UBND về việc thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai do UBND tỉnh ban hành ngày 10-11-2025, đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy-làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh.

Ủy ban bầu cử tỉnh có 4 Phó Chủ tịch, gồm: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương.

Cũng theo Quyết định số 2545/QĐ-UBND, Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai có 32 ủy viên, là đại diện đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số sở, ngành có liên quan.

Ủy ban bầu cử tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND; các văn bản quy định, hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền.

Ủy ban bầu cử tỉnh có con dấu, kinh phí hoạt động và các tiểu ban giúp việc. Sở Nội vụ là cơ quan Thường trực, tham mưu, giúp việc Ủy ban bầu cử tỉnh thực hiện công tác bầu cử tại địa phương.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Triển khai tốt tất cả các nhiệm vụ, đảm bảo ngày 19-12 khởi công dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku

Thời sự

(GLO)- Chiều 10-11, tại phường Pleiku, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã nghe Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh; các sở, ngành; UBND các xã, phường báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku.

Khẩn trương khắc phục thiệt hại, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định sản xuất sau bão số 13.

Khẩn trương khắc phục thiệt hại, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định sản xuất sau bão số 13

Thời sự

(GLO)- Bão số 13 gây thiệt hại nặng nề tại Khu kinh tế Nhơn Hội và các điểm du lịch ven biển. Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các ngành và địa phương cần khẩn trương hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất và sớm phục hồi hoạt động du lịch.

Sở Công Thương kiểm tra tình hình kinh doanh một số mặt hàng tại một số địa phương chịu ảnh hưởng nặng của bão số 13 (Kalmaegi).

Không để trục lợi sau bão số 13

Thời sự

(GLO)- Chiều 8-11, Đoàn công tác của Sở Công Thương do ông Dương Minh Đức, Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình kinh doanh một số mặt hàng tại một số địa phương chịu ảnh hưởng nặng của bão số 13 (Kalmaegi).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với tỉnh Gia Lai về khắc phục hậu quả bão số 13.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Mục tiêu cao nhất là sớm ổn định đời sống nhân dân

Thời sự

(GLO)-Làm việc với tỉnh Gia Lai về công tác khắc phục hậu quả bão số 13 vào chiều tối 8-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu tỉnh phải xác định mục tiêu cao nhất lúc này là sớm ổn định đời sống nhân dân; nhanh chóng khắc phục hạ tầng thiết yếu, bắt tay nhanh chóng vào khôi phục sản xuất.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bìa phải) cùng đoàn công tác kiểm tra tình hình thiệt hại do bão số 13 gây ra tại xã An Lương. Ảnh: T.D

Giúp dân khắc phục hậu quả sau bão số 13 là nhiệm vụ cấp bách, ưu tiên hàng đầu

Thời sự

(GLO)- Chiều 8-11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại do bão số 13 tại các xã An Lương, Phù Mỹ Đông và Phù Mỹ Bắc; qua đó, nhấn mạnh yêu cầu giúp dân khắc phục hậu quả bão là nhiệm vụ cấp bách, ưu tiên hàng đầu.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra tại hồ thủy điện Ka Nak và yêu cầu phải vận hành hồ theo đúng quy định.

Tuân thủ nghiêm quy trình vận hành hồ chứa, đảm bảo an toàn cho người dân vùng hạ du

Thời sự

(GLO)- Kiểm tra thực tế tại hai hồ thủy điện do Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak quản lý, vận hành vào chiều ngày 8-11, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc yêu cầu phải vận hành đúng quy trình, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình, góp phần cắt giảm lũ và đảm bảo an toàn cho người dân ở hạ du. 

Tập trung khắc phục hậu quả bão số 13

Huy động tối đa lực lượng, phương tiện để tập trung khắc phục hậu quả thiên tai

Thời sự

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công điện gửi thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường về việc tập trung khắc phục hậu quả số 13. Huy động tối đa lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai là yêu cầu quan trọng đặt ra.

Gia Lai rất quyết liệt để triển khai thực hiện di dân tránh trú bão an toàn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình: Gia Lai rất quyết liệt triển khai thực hiện di dân tránh trú bão an toàn

Thời sự

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10-2025 vào sáng ngày 8-11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ghi nhận và biểu dương tỉnh Gia Lai đã vào cuộc tích cực trong công tác phòng-chống cơn bão số 13 vừa qua, đặc biệt là cuộc di dân tránh trú bão an toàn.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: T.D

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp trực tuyến Chính phủ với địa phương

Thời sự

(GLO)- Sáng 8-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10-2025 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2025, tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia, cùng nhiều vấn đề quan trọng khác.

Cần có chính sách ưu đãi cho phát triển công nghệ cao.

Cần có chính sách ưu đãi cho phát triển công nghệ cao

Thời sự

(GLO)- Tại phiên thảo luận tổ về các dự án: Luật Chuyển đổi số, Luật Công nghệ cao (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ, các đại biểu Quốc hội nhấn mạnh cần có chính sách ưu đãi cho phát triển công nghệ cao.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Quang Tấn

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Dồn lực khắc phục thiệt hại do bão số 13 gây ra

Thời sự

(GLO)- Tại cuộc họp diễn ra vào chiều 7-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc yêu cầu các ngành, địa phương trong tỉnh dồn lực, tập trung khắc phục thiệt hại do bão số 13 gây ra, sớm ổn định cuộc sống cũng như hoạt động của người dân, doanh nghiệp.

null