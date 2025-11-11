Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai

(GLO)- Theo Quyết định số 2545/QĐ-UBND về việc thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai do UBND tỉnh ban hành ngày 10-11-2025, đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy-làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh.

Ủy ban bầu cử tỉnh có 4 Phó Chủ tịch, gồm: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương.

Cũng theo Quyết định số 2545/QĐ-UBND, Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai có 32 ủy viên, là đại diện đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số sở, ngành có liên quan.

Ủy ban bầu cử tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND; các văn bản quy định, hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền.

Ủy ban bầu cử tỉnh có con dấu, kinh phí hoạt động và các tiểu ban giúp việc. Sở Nội vụ là cơ quan Thường trực, tham mưu, giúp việc Ủy ban bầu cử tỉnh thực hiện công tác bầu cử tại địa phương.