Gia Lai có 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội

(GLO)- Theo thông tin từ Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai, toàn tỉnh có 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 18 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 15-12-2025, Hội đồng Bầu cử Quốc gia ban hành Nghị quyết số 85/NQ-HĐBCQG về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố.

Theo Nghị quyết, tỉnh Gia Lai có 6 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 16.

Tiếp đó, ngày 18-12-2025, Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai ban hành Nghị quyết số 15/NQ-UBBC về việc ấn định số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo nghị quyết này, Gia Lai có 18 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, số lượng đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 85.

Bạn đọc có thể xem toàn văn Nghị quyết số 85/NQ-HĐBCQG ở đây.

Bạn đọc có thể xem toàn văn Nghị quyết số 15/NQ-UBBC ở đây.

