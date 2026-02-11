Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang thăm, tặng quà nguyên lãnh đạo tỉnh và người có công

(GLO)- Ngày 11-2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết nguyên lãnh đạo tỉnh cùng các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu tại các xã: Đak Sơmei, Đak Đoa và KDang.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ và Văn phòng UBND tỉnh.

Theo đó, đoàn đã đến thăm nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Ngọc Mỹ, hiện sinh sống tại phường Pleiku. Tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống gia đình; bày tỏ sự trân trọng và tri ân sâu sắc trước những đóng góp của đồng chí Phùng Ngọc Mỹ trong quá trình xây dựng, phát triển tỉnh nhà.

Đồng thời, mong muốn đồng chí tiếp tục phát huy kinh nghiệm, tâm huyết, đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho sự phát triển bền vững của tỉnh trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (bên phải) chúc Tết nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Ngọc Mỹ. Ảnh: P.D

Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết 15 gia đình chính sách, người có công ở các xã: Đak Đoa, KDang, Đak Sơmei.

Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các gia đình; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến của các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (thứ 2 từ phải sang) thăm hỏi, tặng quà bà Alon (bệnh binh, ở làng Tul Đoa, xã Đak Sơmei). Ảnh: P.D

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao các phần quà của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và chúc các gia đình đón Tết cổ truyền an khang, đầm ấm; mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (thứ 3 từ trái sang) cùng lãnh đạo xã Đak Đoa tặng quà cho gia đình ông Krung Dam Veo (thương binh, ở làng Piơm, xã Đak Đoa). Ảnh: P.D

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, thường xuyên thăm hỏi, động viên, chia sẻ với các gia đình trong quá trình thực hiện chính sách đối với người có công; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để giải quyết đầy đủ, đúng quy định, bảo đảm các gia đình được chăm lo chu đáo cả về vật chất lẫn tinh thần.