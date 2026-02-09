Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Salavan thăm, chúc Tết tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 9-2, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Salavan (Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) do ông Padeumphone Sonthany-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết tỉnh Gia Lai.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Châu Ngọc Tuấn cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đón tiếp đoàn.

Tại buổi tiếp, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn bày tỏ vui mừng khi được đón Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Salavan sang thăm tỉnh; đồng thời, gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Salavan.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn (bên phải) tặng quà cho Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Salavan. Ảnh: Dũng Nhân

Phó Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, nhiều năm qua, 2 tỉnh Bình Định, Gia Lai (cũ) và 4 tỉnh Nam Lào luôn duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, bền vững trên nhiều lĩnh vực.

Trong bối cảnh hình thành tỉnh Gia Lai mới với tiềm lực và dư địa phát triển rộng mở hơn, đồng chí Châu Ngọc Tuấn cho rằng, việc hợp tác cần được nâng lên tầm cao mới, với quy mô lớn hơn, thời gian dài hơn và đi vào chiều sâu một cách rõ nét hơn.

Trên tinh thần đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn yêu cầu Sở Ngoại vụ cùng UBND tỉnh tiếp tục nghiên cứu, chủ động tham mưu để mở rộng và làm sâu sắc thêm các mối quan hệ hợp tác, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Quang cảnh buổi tiếp đoàn. Ảnh: Dũng Nhân

Được biết, UBND tỉnh Gia Lai (tỉnh Bình Định trước sáp nhập) đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Chính quyền các tỉnh Nam Lào giai đoạn 2021-2025.

Trong đó, tỉnh Bình Định cũ đã cấp 70 suất học bổng cho sinh viên tỉnh Salavan sang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; đồng thời, xây dựng công trình hữu nghị Trung tâm bảo vệ sức khỏe cấp cơ sở tại tỉnh Salavan với tổng kinh phí 15 tỷ đồng. Qua đó, góp phần củng cố và làm sâu sắc thêm tình đoàn kết đặc biệt giữa 2 địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai (bên phải) đón tiếp Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Salavan đến thăm, chúc Tết. Ảnh: Dũng Nhân

Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Salavan, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Padeumphone Sonthany trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình của lãnh đạo tỉnh Gia Lai; đồng thời, chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Gia Lai năm mới sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục đạt nhiều thành tựu mới trong phát triển kinh tế - xã hội.

Qua chuyến thăm lần này, 2 bên thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong triển khai các nội dung hợp tác đã ký kết; tăng cường trao đổi thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp 2 địa phương tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh giao lưu văn hóa, giáo dục và hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, góp phần củng cố tình đoàn kết đặc biệt giữa 2 tỉnh nói riêng và 2 nước Việt Nam - Lào nói chung ngày càng bền chặt.