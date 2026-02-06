Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm, chúc Tết tại xã Sơn Lang

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

(GLO)- Sáng 6-2, đoàn công tác của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai do đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, nhân dân và một số đơn vị trên địa bàn xã Sơn Lang.

Cùng đi có các đồng chí: Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Sơn Lang, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc bày tỏ vui mừng trước những đổi thay của xã, đời sống của người dân ngày một nâng cao. Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán cho người dân được quan tâm, chăm lo, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của cấp ủy, chính quyền địa phương.

bi-thu-tinh-uy-thai-dai-ngoc-gui-loi-chuc-nam-moi-den-dang-bo-chinh-quyen-va-nguoi-dan-xa-son-lang.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc gửi lời chúc năm mới đến Đảng bộ, chính quyền và người dân xã Sơn Lang. Ảnh: Nhật Trường

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc mong muốn tập thể cán bộ xã tiếp tục đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm; đặc biệt là có tư duy mới, cách làm mới để tìm hướng đi trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh sẵn có của địa phương, đề ra giải pháp để hướng dẫn người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh các khâu đột phá địa phương cần tập trung ưu tiên gồm: Quy hoạch, huy động nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng; phát triển nông - lâm nghiệp theo hướng bền vững, chú trọng công tác bảo vệ rừng; phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa và cảnh quan, tận dụng cơ hội Gia Lai đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026 và hướng tới xây dựng mô hình du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái bài bản, chuyên nghiệp, hiện đại.

bi-thu-tinh-uy-va-doan-cong-tac-tang-qua-tet-xa-son-lang.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc và đoàn công tác trao quà Tết đến Đảng bộ, chính quyền và người dân xã Sơn Lang. Ảnh: Nhật Trường

Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp để phục vụ người dân tốt hơn; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về dân tộc - tôn giáo, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Gặp gỡ và chúc Tết bà con nhân dân làng Hà Nừng (xã Sơn Lang), Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc mong muốn người dân nỗ lực vươn lên, hăng say lao động sản xuất, dưới sự hướng dẫn, định hướng của cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh để nâng cao thu nhập.

Đồng thời, tích cực tham gia các phong trào thi đua ở địa phương, nhất là xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, công tác dân vận, phát huy vai trò người uy tín trong cộng đồng nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh.

bi-thu-tinh-uy-thai-dai-ngoc-tang-qua-lang-ha-nung.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm hỏi, động viên, chúc Tết và tặng quà người dân làng Hà Nừng, xã Sơn Lang. Ảnh: Nhật Trường

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cũng lưu ý bà con quan tâm công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp; thực hiện tốt, đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình, tham gia đi bỏ phiếu để góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử và bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của người dân.

bi-thu-tinh-uy-tang-qua-tram-gac-rung.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tặng quà cán bộ, nhân viên tại Trạm cửa rừng xã Sơn Lang. Ảnh: Nhật Trường
bi-thu-tinh-uy-tang-qua-cong-ty-lam-nghiep-ha-nung.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tặng quà Tết cán bộ, nhân viên Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hà Nừng. Ảnh: Nhật Trường

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc và đoàn công tác cũng đã đến thăm, chúc Tết các cán bộ Công an, kiểm lâm, dân quân tự vệ và nhân viên các công ty bảo vệ rừng tại Trạm cửa rừng xã Sơn Lang; thăm, tặng quà Tết cán bộ, nhân viên Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hà Nừng.

bi-thu-tinh-uy-tang-qua-tet-dong-chi-ha-son-nhin.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc chúc Tết đồng chí Hà Sơn Nhin – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: Nhật Trường

Cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cũng đã đến thăm, chúc Tết đồng chí Hà Sơn Nhin - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai.

