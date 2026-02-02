Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc dâng hoa, dâng hương tại nhà lưu niệm các chi bộ Đảng

(GLO)- Sáng 2-2, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nhà lưu niệm Chi bộ Đề-pô Diêu Trì (xã Tuy Phước) và Nhà lưu niệm Chi bộ Nhà máy Đèn Quy Nhơn.

Đây là hoạt động được tổ chức nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026).

Cùng đi có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Phong Vũ - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Mai Việt Trung - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Minh Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Tự Công Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy.

Đoàn công tác của tỉnh và xã Tuy Phước dâng hoa tại Nhà lưu niệm Chi bộ Đề-pô Diêu Trì.

﻿Ảnh: N.H

Chi bộ Đề-pô Diêu Trì được thành lập vào tháng 3-1939 tại nhà đồng chí Nguyễn Đình Thụ, cách Đề-pô Diêu Trì 200 m về phía Đông Nam (nay thuộc thôn Vân Hội 2, xã Tuy Phước).

Chi bộ do đồng chí Nguyễn Đình Thụ làm Bí thư, là chi bộ Đảng đầu tiên của công nhân ga Diêu Trì, của ngành đường sắt và cũng là tổ chức tiền thân của Đảng bộ xã Tuy Phước ngày nay.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc dâng hương tại Nhà lưu niệm Chi bộ Đề-pô Diêu Trì. Ảnh: N.H

Chi bộ Nhà máy Đèn Quy Nhơn được thành lập vào cuối tháng 3-1930 do đồng chí Lê Xuân Trữ làm Bí thư. Trong những năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Điện lực Gia Lai đã lãnh đạo đơn vị thực hiện có hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước.

Đảng bộ Công ty nhiều năm liền được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (hàng đầu, thứ 2 từ phải sang) cùng các đại biểu tham quan phòng trưng bày tại Nhà lưu niệm Chi bộ Đề-pô Diêu Trì. Ảnh: N.H

Đến thăm nhà lưu niệm các chi bộ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc và các đồng chí trong đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các đảng viên đầu tiên của các chi bộ; tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử và ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang, hào hùng của thế hệ đảng viên đi trước.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc dâng hương tại Nhà lưu niệm Chi bộ Nhà máy Đèn Quy Nhơn. Ảnh: N.H

Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ xã Tuy Phước và Đảng bộ Công ty Điện lực Gia Lai đã đạt được trong năm 2025 và mong muốn các Đảng bộ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, phát huy truyền thống cách mạng của các thế hệ đi trước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2026.

Qua đó, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu tham quan Nhà lưu niệm Chi bộ Nhà máy Đèn Quy Nhơn. Ảnh: N.H

Nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc chúc các địa phương, đơn vị tiếp tục phát huy tốt truyền thống cách mạng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương với mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2030.