Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Tin tức

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên lão thành

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BÁ TRÍ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 29-1, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã đến thăm hỏi và trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ phường Quy Nhơn.

Cùng tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Hữu Khúc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quy Nhơn; cùng đại diện Văn phòng Tỉnh ủy.

bttu-trao-huy-hieu-80-nam-tuoi-dang.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc trao Huy hiệu 80 tuổi Đảng cho đồng chí Tạ Thị Lệ Nương. Ảnh: Trung Nghĩa

Theo đó, 2 đảng viên được trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng gồm: đồng chí Trịnh Thị Minh Tân (đảng viên Chi bộ 48, đến Tết Bính Ngọ 2026 tròn 100 tuổi) và đồng chí Tạ Thị Lệ Nương (đảng viên Chi bộ 16, 101 tuổi).

Đây đều là những đảng viên lão thành, có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng qua các thời kỳ, tận tâm dìu dắt nhiều thế hệ đảng viên trưởng thành.

Thay mặt Tỉnh ủy và Đảng bộ tỉnh, đồng chí Thái Đại Ngọc bày tỏ sự trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến bền bỉ, to lớn của 2 đồng chí được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

glo-trao-huy-hieu-dang.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (bìa trái) trao Huy hiệu 80 tuổi Đảng cho đồng chí Trịnh Thị Minh Tân. Ảnh: Trung Nghĩa

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, vinh dự của các đảng viên lão thành không chỉ là niềm tự hào của cá nhân, gia đình, dòng họ, mà còn là niềm tự hào chung của Đảng bộ tỉnh Gia Lai và Đảng bộ phường Quy Nhơn.

Các đảng viên lão thành chính là vốn quý của Đảng; quá trình phấn đấu, rèn luyện suốt 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng là tấm gương sáng để các thế hệ đảng viên hôm nay học tập, noi theo.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kính chúc 2 đồng chí Trịnh Thị Minh Tân và Tạ Thị Lệ Nương luôn mạnh khỏe, minh mẫn; tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, là nguồn động viên to lớn đối với các thế hệ đảng viên trong tỉnh, nhất là đội ngũ đảng viên trẻ trong quá trình rèn luyện, cống hiến và hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy phường Quy Nhơn, Chi ủy các chi bộ 16 và 48 cùng gia đình tiếp tục quan tâm, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần cho các đảng viên lão thành.

Đồng thời, đồng chí cho biết, thời gian tới, đối với các đảng viên được tặng Huy hiệu từ 70 năm tuổi Đảng trở lên, lãnh đạo cấp ủy sẽ trực tiếp đến tận nhà trao tặng nhằm bảo đảm sức khỏe cho các đồng chí; đồng thời, thể hiện sự quan tâm thiết thực, trách nhiệm của tổ chức Đảng đối với đảng viên cao tuổi.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ra mắt ứng dụng Zalo Mini App cảnh báo an ninh mạng Gia Lai

Ra mắt ứng dụng Zalo Mini App cảnh báo an ninh mạng Gia Lai

Pháp luật

(GLO)- Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) vừa hoàn thiện ứng dụng Zalo Mini App “Cảnh báo an ninh mạng Gia Lai”, nhằm hỗ trợ người dân nhận diện, phòng ngừa và phản ánh kịp thời các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Các phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng

Góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần Đại hội XIV của Đảng

Tin tức

(GLO)- Trong những ngày diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Trung tâm Báo chí Đại hội luôn nhộn nhịp với hàng trăm phóng viên, nhà báo trong nước và quốc tế tích cực tác nghiệp, thông tin liên tục về sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Tin tức

(GLO)- Ngày 21-1, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên (từ 1-7-2025 đến nay) và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Châu Ngọc Tuấn dẫn đầu đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và vận hành chính quyền 2 cấp tại xã Kông Chro và xã Chư Krey ngày 16-1.

Chủ động, linh hoạt, bám sát các mốc thời gian để tổ chức thành công cuộc bầu cử

Chính trị

(GLO)- Ngày 16-1, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và hoạt động sau sáp nhập, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Kông Chro và xã Chư Krey.

null