Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên lão thành

(GLO)- Ngày 29-1, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã đến thăm hỏi và trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ phường Quy Nhơn.

Cùng tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Hữu Khúc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quy Nhơn; cùng đại diện Văn phòng Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc trao Huy hiệu 80 tuổi Đảng cho đồng chí Tạ Thị Lệ Nương. Ảnh: Trung Nghĩa

Theo đó, 2 đảng viên được trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng gồm: đồng chí Trịnh Thị Minh Tân (đảng viên Chi bộ 48, đến Tết Bính Ngọ 2026 tròn 100 tuổi) và đồng chí Tạ Thị Lệ Nương (đảng viên Chi bộ 16, 101 tuổi).

Đây đều là những đảng viên lão thành, có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng qua các thời kỳ, tận tâm dìu dắt nhiều thế hệ đảng viên trưởng thành.

Thay mặt Tỉnh ủy và Đảng bộ tỉnh, đồng chí Thái Đại Ngọc bày tỏ sự trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến bền bỉ, to lớn của 2 đồng chí được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (bìa trái) trao Huy hiệu 80 tuổi Đảng cho đồng chí Trịnh Thị Minh Tân. Ảnh: Trung Nghĩa

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, vinh dự của các đảng viên lão thành không chỉ là niềm tự hào của cá nhân, gia đình, dòng họ, mà còn là niềm tự hào chung của Đảng bộ tỉnh Gia Lai và Đảng bộ phường Quy Nhơn.

Các đảng viên lão thành chính là vốn quý của Đảng; quá trình phấn đấu, rèn luyện suốt 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng là tấm gương sáng để các thế hệ đảng viên hôm nay học tập, noi theo.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kính chúc 2 đồng chí Trịnh Thị Minh Tân và Tạ Thị Lệ Nương luôn mạnh khỏe, minh mẫn; tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, là nguồn động viên to lớn đối với các thế hệ đảng viên trong tỉnh, nhất là đội ngũ đảng viên trẻ trong quá trình rèn luyện, cống hiến và hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy phường Quy Nhơn, Chi ủy các chi bộ 16 và 48 cùng gia đình tiếp tục quan tâm, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần cho các đảng viên lão thành.

Đồng thời, đồng chí cho biết, thời gian tới, đối với các đảng viên được tặng Huy hiệu từ 70 năm tuổi Đảng trở lên, lãnh đạo cấp ủy sẽ trực tiếp đến tận nhà trao tặng nhằm bảo đảm sức khỏe cho các đồng chí; đồng thời, thể hiện sự quan tâm thiết thực, trách nhiệm của tổ chức Đảng đối với đảng viên cao tuổi.