Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Đảng ủy phường Pleiku trao tặng huy hiệu Đảng cho 45 đảng viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGỌC SANG NGỌC SANG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 27-1, Đảng ủy phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 3-2-2026 cho 45 đảng viên sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường.

dong-chi-nguyen-xuan-phuoc-tinh-uy-vien-bi-thu-dang-uy-chu-tich-hdnd-phuong-pleiku-trao-huy-hieu-70-nam-tuoi-dang-cho-dang-vien.jpg
Đồng chí Nguyễn Xuân Phước - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Pleiku trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên. Ảnh: Bá Bính

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Pleiku đã công bố Quyết định số 221-QĐ/TU, ngày 12-1-2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về việc trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên đủ tiêu chuẩn.

Trong đó, Đảng bộ phường Pleiku có 1 đảng viên được trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên Huy hiệu 65 năm; 3 đảng viên Huy hiệu 60 năm; 3 đảng viên Huy hiệu 55 năm; 3 đảng viên Huy hiệu 50 năm; 5 đảng viên Huy hiệu 45 năm; 12 đảng viên Huy hiệu 40 năm và 17 đảng viên Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy phường Pleiku nhấn mạnh: Việc trao tặng huy hiệu Đảng thể hiện sự trân trọng, ghi nhận sâu sắc của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến bền bỉ của các đảng viên.

lanh-dao-phuong-pleiku-chup-anh-luu-niem-cung-cac-dang-vien-nhan-huy-hieu-dang-dot-3-2-2026.jpg
Lãnh đạo phường Pleiku chụp ảnh lưu niệm cùng các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt 3-2-2026. Ảnh: Bá Bính

Các đảng viên được trao huy hiệu Đảng đợt này là những tấm gương tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần kiên trung, gương mẫu trong công tác và đời sống; là niềm tự hào của gia đình, tổ chức Đảng và nhân dân phường Pleiku.

Đồng thời, mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và vai trò nêu gương; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng phường Pleiku phát triển toàn diện, bền vững.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tự hào thế hệ Đảng viên trẻ Gia Lai.

Tự hào thế hệ Đảng viên trẻ Gia Lai

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 26-1, tại Khu di tích Chi bộ Hồng Lĩnh (phường An Nhơn), Tỉnh đoàn tổ chức Ngày Thanh niên cùng hành động với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Hiệp định Paris: Thắng lợi của cuộc đấu tranh tổng hợp trên các mặt trận

Hiệp định Paris: Thắng lợi của cuộc đấu tranh tổng hợp trên các mặt trận

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân của quân và dân ta, ngày 31-3-1968, Tổng thống Mỹ Lyndon B. Johnson phải tuyên bố hạn chế ném bom miền Bắc, gợi ý một giải pháp ngoại giao, nhằm “tìm kiếm một nền hòa bình trong danh dự” rút khỏi “vũng lầy” chiến tranh ở Việt Nam.

Tiến lên! Đảng và dân ta hướng tới thắng lợi mới

"Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta"

Chính trị

(GLO)- Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm: Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!

Đại hội của mệnh lệnh hành động

Đại hội của mệnh lệnh hành động

Thời sự - Bình luận

Đại hội Đảng lần thứ XIV không chỉ là một dấu mốc tổng kết chặng đường 40 năm đổi mới, mà còn là đại hội của mệnh lệnh hành động với mục tiêu lấy hạnh phúc của nhân dân làm thước đo năng lực lãnh đạo của cán bộ.

Đảng bộ phường Bồng Sơn triển khai nghiêm túc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng theo Thông báo số 173-TB/TW, góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên năm 2026.

Phường Bồng Sơn đưa việc mua, đọc báo Đảng vào nền nếp

Chính trị

(GLO)- Sau 5 năm triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 173-TB/TW, ngày 6-4-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII), việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại phường Bồng Sơn đã được thực hiện nghiêm túc, đi vào nền nếp.

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: Gia Lai tự tin bước vào kỷ nguyên mới

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: Gia Lai tự tin bước vào kỷ nguyên mới

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những đột phá chiến lược có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

null