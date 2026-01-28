Đảng ủy phường Pleiku trao tặng huy hiệu Đảng cho 45 đảng viên

(GLO)- Ngày 27-1, Đảng ủy phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 3-2-2026 cho 45 đảng viên sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phước - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Pleiku trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên. Ảnh: Bá Bính

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Pleiku đã công bố Quyết định số 221-QĐ/TU, ngày 12-1-2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về việc trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên đủ tiêu chuẩn.

Trong đó, Đảng bộ phường Pleiku có 1 đảng viên được trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên Huy hiệu 65 năm; 3 đảng viên Huy hiệu 60 năm; 3 đảng viên Huy hiệu 55 năm; 3 đảng viên Huy hiệu 50 năm; 5 đảng viên Huy hiệu 45 năm; 12 đảng viên Huy hiệu 40 năm và 17 đảng viên Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy phường Pleiku nhấn mạnh: Việc trao tặng huy hiệu Đảng thể hiện sự trân trọng, ghi nhận sâu sắc của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến bền bỉ của các đảng viên.

Lãnh đạo phường Pleiku chụp ảnh lưu niệm cùng các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt 3-2-2026. Ảnh: Bá Bính

Các đảng viên được trao huy hiệu Đảng đợt này là những tấm gương tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần kiên trung, gương mẫu trong công tác và đời sống; là niềm tự hào của gia đình, tổ chức Đảng và nhân dân phường Pleiku.

Đồng thời, mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và vai trò nêu gương; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng phường Pleiku phát triển toàn diện, bền vững.