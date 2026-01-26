Phường Pleiku tổ chức chương trình văn nghệ “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Bính Ngọ 2026”

(GLO)- Tối 25-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường tổ chức chương trình văn nghệ với chủ đề “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Bính Ngọ 2026”.

Chương trình thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường đến xem, cổ vũ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần lan tỏa niềm tin, niềm tự hào trong những ngày đầu Xuân mới.

Với 12 tiết mục ca, múa, nhạc được dàn dựng công phu, nội dung chương trình tập trung ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc và những thành tựu nổi bật của đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Các tiết mục do hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên và các hạt nhân văn nghệ cơ sở phường Pleiku biểu diễn, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả.

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc do các hạt nhân văn nghệ cơ sở phường Pleiku biểu diễn tại chương trình. Ảnh: Minh Chí

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Pleiku phối hợp với các nhà hảo tâm tặng 100 phần quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn và hộ yếu thế trên địa bàn phường (mỗi suất quà trị giá 650 nghìn đồng), góp phần động viên các gia đình vươn lên trong cuộc sống, đón Tết cổ truyền đầm ấm, an vui.

Cũng tại chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Pleiku đã trao thư cảm ơn, ghi nhận sự đồng hành, hỗ trợ của các doanh nghiệp và cá nhân hảo tâm trong công tác an sinh xã hội, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm vì cộng đồng trên địa bàn.

Ban tổ chức trao quà Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn trên địa bàn phường. Ảnh: Minh Chí

Chương trình là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026).