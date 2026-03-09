“Lịch sử Việt Nam bằng hình” đạt giải A Giải thưởng Sách quốc gia, “Mưa đỏ” đạt giải Sách được bạn đọc yêu thích

(GLO)- Tối 8-3, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội Xuất bản Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ 8.

Ban Tổ chức đã trao 2 giải A, 17 giải B, 23 giải C, 5 giải khuyến khích, 5 giải Sách được bạn đọc yêu thích.

Theo đó, Giải A được trao cho một cuốn sách trong nước và một cuốn sách dịch. Đó là cuốn "Lịch sử Việt Nam bằng hình" của Đông A và nhóm tác giả và bộ sách "Lịch sử Văn minh thế giới" (11 phần, 45 cuốn) của tác giả Will Durant, nhóm dịch giả: Huỳnh Ngọc Chiến, Phan Thanh Lưu, Phạm Viêm Phương, Bùi Thanh Châu, Bùi Xuân Linh, Đỗ Lan.

Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, trao 2 giải A cho các tác giả, dịch giả, đại diện nhà xuất bản, đơn vị liên kết có sách đạt giải. Ảnh: Việt Linh/Vietnam+

Giải B được trao cho những cuốn sách như: "Từ điển ngôn ngữ học" của tác giả: Nguyễn Thiện Giáp; "Quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả - Cơ sở lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay" của tác giả: PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, PGS.TS Lê Hải Bình (đồng chủ biên).

"Chiến trường bán dẫn: Cạnh tranh chiến lược và tự chủ đổi mới sáng tạo của Trung Quốc thế kỷ 21" của tác giả Phạm Sỹ Thành, Nguyễn Tuệ Anh; "Gánh gánh… gồng gồng..." của tác giả Xuân Phượng; "Trên đỉnh giời" của nhà văn Y Ban; "Theo dấu chân người" của Trình Quang Phú.

"Phác thảo điện ảnh Việt Nam thời đổi mới và hội nhập" của tác giả Ngô Phương Lan; "Khéo khôn với tiền tránh những ưu phiền" lời của tác giả Lê Thị Thúy Sen, minh họa: Thăng Fly;

"Thảo Cầm Viên Sài Gòn - Kho báu trong lòng thành phố" biên soạn: Võ Thị Mai Chi, hình ảnh: Kan Nguyễn - Mai Chi, hiệu đính: Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Cuốn sách Lịch sử Việt Nam bằng hình của Nhà xuất bản Đông A đạt giải A.

Giải C được trao cho: "Trần Văn Cẩn - Tác phẩm chọn lọc" trong bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; "Bảo tồn di tích và di sản văn hóa" của tác giả Hoàng Đạo Kính; tiểu thuyết "Gia đình có bốn chị em gái" của tác giả Phạm Thị Bích Thủy; "Nhà và Người" của tác giả Lê Thiết Cương.

Giải Sách được bạn đọc yêu thích được trao cho "Mưa đỏ" của tác giả Chu Lai; "Thư cho em" của tác giả Hoàng Nam Tiến; "Tư duy mở" của tác giả Nguyễn Anh Dũng; "Gánh gánh… gồng gồng…" của tác giả Xuân Phượng; "Khéo khôn với tiền tránh những ưu phiền" của tác giả Lê Thị Thúy Sen, họa sĩ Thăng Fly.

Giải sách Quốc gia năm nay có sự tham gia của 46 trong số 52 nhà xuất bản trên cả nước, với 397 tác phẩm và bộ sách (512 cuốn), số lượng tham dự giải tăng so với mùa trước.