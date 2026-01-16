Câu chuyện về lòng trung nghĩa “Hiền thần” tiếp cận khán giả trẻ

(GLO)- Trong những ngày qua, vở tuồng “Hiền thần” của tác giả Lê Công Phượng (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh) do Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP. Hồ Chí Minh dàn dựng và biểu diễn đã nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ.

Trái tim trong sáng vì non nước, muôn dân

Vở “Hiền thần” kể về danh tướng Nguyễn Cửu Đàm - người có công bảo vệ vùng đất Gia Định, tiên phong quy hoạch Sài Gòn, xây dựng Lũy Bán Bích, tuyến phòng thủ kiên cố cùng kênh Mã Trường - công trình thủy lợi quan trọng nhằm bảo vệ dân chúng, mở rộng sản xuất và góp phần định hình diện mạo đô thị buổi sơ khai.

Một phân cảnh trong vở “Hiền thần”, do các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP. Hồ Chí Minh biểu diễn. Ảnh: Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP. Hồ Chí Minh

Lấy bối cảnh vào thời chúa Nguyễn Phúc Thuần, khoảng những năm 1768 - 1772, khi Đàng trong có nhiều bất ổn, biên ải Tây Nam bị giặc Xiêm xâm lược, vở diễn tái hiện tình hình cương thổ phương Nam đứng trước nguy cơ lớn. Trước tình thế ấy, chúa Nguyễn phong Chưởng cơ Nguyễn Cửu Đàm làm Khâm sai chánh thông suất đốc chiến, với trọng trách đánh đuổi quân Xiêm, an định cương thổ phương Nam.

Với tài năng quân sự và sự đồng lòng của các tướng lĩnh, Nguyễn Cửu Đàm đã vượt qua muôn vàn thử thách, đưa ra những quyết sách táo bạo trong dụng binh, công thành và đánh giặc. Giữa khói lửa chiến chinh, ông vẫn đề cao tinh thần khoan hòa, lấy nhân nghĩa làm gốc. Chính nhân đức ấy đã góp phần đặt nền móng cho mối bang giao hữu hảo giữa nước ta với các quốc gia lân bang.

“Hiền thần” nằm trong tập kịch bản tuồng Giữ nước của tác giả Lê Công Phượng, xuất bản tháng 11 - 2024. Tập kịch bản gồm 5 tác phẩm đề tài lịch sử: Giữ nước (Giải B của Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, 2020), Phượng Hoàng trung đô (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa dàn dựng, đoạt huy chương đồng Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2022), Ngàn năm vang vọng (Giải C của Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, 2022), Hiền nhân (Giải C của Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, 2023) và Hiền thần.

Chia sẻ về trục tư tưởng của vở tuồng, tác giả Lê Công Phượng cho biết, những ứng xử của nhân vật trước thời cuộc sơn hà nguy biến năm xưa chính là bài học lịch sử để hậu thế chúng ta soi mình và suy ngẫm. Binh đao, khói lửa rực cháy ở phương xa kia, không có nghĩa là sơn hà vô sự. Muốn sơn hà vô sự, an bình, thịnh trị thì phải an dân; muốn an dân thì phải trọng dụng hiền thần, bởi hiền thần muôn đời là nguyên khí của non sông xã tắc.

Theo tác giả, để tiếp cận và thẩm thấu các giá trị truyền thống quý báu của dân tộc, hiểu được tâm thức cha ông, có nhiều con đường, trong đó nghệ thuật sân khấu truyền thống là một lối đi hiệu quả.

“Tiếp cận, thưởng thức và yêu nghệ thuật truyền thống không chỉ là bồi bổ tâm hồn mà còn là cách để gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp của quê hương, đất nước”, tác giả Lê Công Phượng bày tỏ.

Đi tìm lại công chúng

Sau hơn 3 tháng biểu diễn phục vụ khán giả, “Hiền thần” cho thấy sức hấp dẫn khi thoát khỏi khuôn mẫu biểu diễn trong không gian rạp kín, được tổ chức tại các không gian mở như cổng chợ, bảo tàng lịch sử, đình làng, khu dân cư, trường học tại TP. Hồ Chí Minh.

Vở “Hiền thần” tạo được sự quan tâm của khán giả trẻ khi kể lại câu chuyện trung nghĩa giàu chiều sâu. Ảnh: Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP. Hồ Chí Minh

Khi được đặt trở lại trong “mạch sống”, hát bội dần tìm lại công chúng của mình, không còn là “sân khấu xa lạ” đối với khán giả trẻ. Các lớp diễn không chỉ chạm đến cảm xúc người xem mà còn khơi gợi sự tò mò, thôi thúc khán giả muốn xem lại và tìm hiểu sâu hơn về loại hình nghệ thuật truyền thống này.

Chia sẻ trên fanpage của Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP. Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Hoàng An cho biết, bản thân vô tình thấy thông tin về vở diễn trên mạng xã hội rồi quyết định đi xem. Ngay khi sân khấu tắt đèn, nội dung vở hát bội được giới thiệu khái quát, giúp khán giả dễ dàng nắm bắt mạch diễn. Anh cũng nhanh chóng bị cuốn hút bởi cách dàn dựng, cảnh trí sinh động cùng âm thanh, ánh sáng được đầu tư công phu.

Không giấu được niềm vui, tác giả Lê Công Phượng bày tỏ: “Với người sáng tạo văn học nghệ thuật nói chung và viết kịch bản nói riêng, còn niềm vui nào hơn khi tác phẩm của mình được nhân dân yêu mến và đón nhận”.

Vở “Hiền thần” hiện đang được biểu diễn phục vụ khán giả vào mỗi cuối tuần tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP Hồ Chí Minh

Bên cạnh đó, “Hiền thần” cho thấy sức trẻ đang lặng lẽ mang đến những chuyển động mới cho sân khấu nghệ thuật truyền thống. Các đạo diễn Thanh Bình, Ngọc Giàu và Bảo Châu đều trưởng thành từ khóa đào tạo diễn viên đầu tiên của Nhà hát.

Hai gương mặt trẻ Hà Trí Nhơn và Châu Thanh Mộng lần đầu đảm nhận vai chính trong một vở diễn lớn; kịch bản cũng được chắp bút bởi tác giả sinh năm 1984 - Lê Công Phượng.

Đối với các nghệ sĩ, sự đón nhận và ủng hộ của khán giả là nguồn động viên lớn lao, tiếp thêm động lực để sáng tạo và cống hiến. Đây cũng là tín hiệu tích cực cho một giai đoạn đổi mới của sân khấu truyền thống trong bối cảnh đời sống nghệ thuật đang có nhiều chuyển động và kỳ vọng.

Theo tác giả Lê Công Phượng, để khơi gợi và duy trì sự quan tâm lâu dài của khán giả, đặc biệt là người trẻ, việc bảo tồn và phát triển nghệ thuật truyền thống cần đặt trên hai nguyên tắc cốt lõi: gìn giữ giá trị nghệ thuật cùng chiều sâu văn hóa, lịch sử dân tộc; đồng thời không ngừng đổi mới, sáng tạo, tìm cách thể hiện phù hợp với khán giả đương đại, để hát bội trở nên dễ nghe, dễ nhìn, dễ hiểu và dễ tiếp cận.