Bức ảnh "Mắt cá" giành giải nhất cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế

(GLO)- Cuộc thi Nhiếp ảnh gia của năm 2026 do LCE (London Camera Exchange) tổ chức ở London (Anh) vừa công bố các tác phẩm nhiếp ảnh xuất sắc trong 14 hạng mục đa dạng như phong cảnh, chân dung, du lịch...

Theo đó, cuộc thi năm nay thu hút hơn 14.500 tác phẩm dự thi. Vượt qua hàng chục nghìn tác phẩm, nhiếp ảnh gia nghiệp dư Sophia Spurgin (người Anh) đã giành giải cao nhất tại cuộc thi với bức ảnh mang tên "Fish Eyes" (Mắt cá).

Bức ảnh "Mắt cá" đem lại giải thưởng cao nhất cho nhiếp ảnh gia nghiệp dư Sophia Spurgin.

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đời thường của một ngư dân tại Hội An (Việt Nam). Với tên gọi "Fish Eyes" (Mắt cá) cũng là một cách chơi chữ tinh tế, vừa mô tả hình ảnh, vừa tăng thêm yếu tố hài hước. Bức ảnh được chụp khi cô đang đi du lịch cùng gia đình. Trong lúc tương tác vui vẻ, người ngư dân bất ngờ giơ hai con cá vừa bắt được lên trước mặt. Khoảnh khắc ngẫu hứng này tạo nên một bố cục độc đáo hai con cá được căn chỉnh trùng với vị trí đôi mắt, tạo thành điểm nhấn đối xứng thu hút.

Cuộc thi Nhiếp ảnh gia của năm 2026 do LCE (London Camera Exchange) tổ chức, là sân chơi thường niên quy tụ nhiều thể loại như phong cảnh, chân dung, macro hay đường phố. Điều đáng nói là cuộc thi mở cửa cho mọi đối tượng, từ chuyên nghiệp đến nghiệp dư, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 10.000 bảng Anh (hơn 100 triệu đồng).