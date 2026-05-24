Ra mắt 5 tiểu thuyết với chủ đề “5 dòng chảy bazan” tại TP. Hồ Chí Minh

PHƯƠNG DUYÊN
(GLO) - Sáng 24-5, tại khu vực Đường sách TP. Hồ Chí Minh, nhóm tác giả Gia Lai tổ chức buổi giao lưu và ra mắt 5 tiểu thuyết với chủ đề: “5 dòng chảy bazan”.

Đó là các cây viết: Lê Vi Thủy, Lê Thị Kim Sơn, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phan Thúy Quỳnh và Võ Đình Duy. Các tác giả đều là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai; riêng tác giả Lê Vi Thủy và Lê Thị Kim Sơn còn là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Khách mời của chương trình là TS. Hà Thanh Vân, nhà văn Trần Gia Bảo, nhà văn Văn Thành Lê cùng những người yêu văn chương nghệ thuật.

Buổi giao lưu, ra mắt sách của nhóm tác giả thu hút đông đảo những người yêu văn chương nghệ thuật tham gia. Ảnh: NVCC

Cùng sinh ra và trưởng thành tại Gia Lai, dù xuất hiện trên văn đàn vào những thời điểm khác nhau nhưng “5 dòng chảy bazan” đều lần lượt ghi dấu ấn với độc giả trong nước bởi sự đa dạng trong phong cách viết, nội lực mạnh mẽ, sức viết khỏe, trẻ trung, mang đậm hơi thở của vùng đất Tây Nguyên.

Năm 2025, nhóm 5 tác giả trên lần lượt trình làng 5 tiểu thuyết: Những đường thẳng song song (Lê Vi Thủy); Xoáy thời gian (Lê Thị Kim Sơn); Khói thiên di (Nguyễn Thị Thanh Thúy); Đáy sâu (Li Phan, tên thật Phan Thúy Quỳnh) và Thung ca vẫn chưa mưa (Võ Đình Duy).

Các tác giả giao lưu với bạn đọc tại buổi ra mắt sách ở TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: NVCC

Tham gia cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ V, giai đoạn 2022 - 2025 do Bộ Công an tổ chức, cả 5 tác phẩm đều được Nhà xuất bản Bộ Công an chọn lựa, phát hành. Trong số đó, tác phẩm “Khói thiên di” của tác giả Nguyễn Thị Thanh Thúy đạt giải C và “Những đường thẳng song song” của tác giả Lê Vi Thủy đạt giải khuyến khích.

Tại buổi giao lưu, ra mắt sách, các tác giả đã cùng trò chuyện với đồng nghiệp và bạn đọc về những câu chuyện đằng sau quá trình sáng tác, những trải nghiệm khi lần đầu thử sức cùng thể loại tiểu thuyết. Đây cũng là cơ hội để các tác giả giao lưu, học hỏi để tiếp tục nỗ lực trên con đường sáng tạo nghệ thuật trong thời gian tới.

