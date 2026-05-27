(GLO) - Sáng 27-5, tại Bảo tàng tỉnh An Giang - cơ sở 1 (số 27 Nguyễn Văn Trỗi, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang), Bảo tàng Pleiku (tỉnh Gia Lai) và Bảo tàng tỉnh An Giang phối hợp khai mạc triển lãm “Sắc màu văn hóa Gia Lai và An Giang”.

Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026; tăng cường gắn kết và trao đổi hoạt động chuyên môn giữa các bảo tàng trong giai đoạn mới.

Quang cảnh lễ khai mạc triển lãm. Ảnh: Anh Minh



Triển lãm trưng bày khoảng 200 hình ảnh, hiện vật, bảng trích giới thiệu về thiên nhiên, danh thắng, cộng đồng các dân tộc của 2 tỉnh Gia Lai và An Giang; các di sản văn hóa phi vật thể đã được tôn vinh.

Trong đó, điểm nổi bật của Gia Lai là Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Sử thi Bahnar, Lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui, Võ cổ truyền Bình Định, Nghệ thuật bài chòi, Hát bội…

Còn tại An Giang được biết đến với Không gian văn hóa đờn ca tài tử Nam bộ, Lễ hội vía Bà Chúa xứ Núi Sam, Lễ hội Đình thần Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, lễ hội của đồng bào dân tộc Khmer, Chăm, Hoa...

Triển lãm “Sắc màu văn hóa Gia Lai và An Giang” thu hút đông đảo học sinh và khách tham quan trên địa bàn tỉnh An Giang. Ảnh: Anh Minh

Ngoài ra, triển lãm còn trưng bày một số sản phẩm văn hóa đặc trưng của 2 tỉnh. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 31-5-2026.