Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Văn hóa

Cổ học tinh hoa Văn học - Nghệ thuật

Sẽ phục dựng lễ cúng giọt nước của dân tộc Bahnar làng Pral Sơmei

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LAM NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO) - Đại diện Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San (tỉnh Gia Lai) cho hay: Ngày 15-5, đơn vị sẽ phối hợp với UBND xã Đak Sơmei phục dựng nghi lễ cúng giọt nước của dân tộc Bahnar tại làng Pral Sơmei.

Trong quan niệm của người Bahnar, nước không đơn thuần là vật chất phục vụ sinh hoạt hàng ngày mà mang linh hồn của các vị yàng (thần linh). Giọt nước đầu nguồn được xem là tinh túy của đất trời, quyết định mùa màng, sức khỏe con người và sự no đủ của cả buôn làng.

dsc-0149-4162.jpg
Giọt nước đầu nguồn luôn được xem là tinh túy của đất trời. Ảnh: Minh Thoan

Do vậy, từ bao đời nay, trong cộng đồng Bahnar đã hình thành tập tục cúng giọt nước để bày tỏ lòng tôn kính với Thần nước và các thần linh cai quản vùng đất của họ. Cúng giọt nước không chỉ là nghi lễ nông nghiệp mà còn là lời gửi gắm lòng biết ơn sâu sắc của con người với thiên nhiên - nguồn sống bất tận nơi đại ngàn.

Lễ phục dựng sẽ được tổ chức đảm bảo đúng phong tục, tập quán truyền thống của đồng bào Bahnar, với sự tham gia của già làng, nghệ nhân và cộng đồng địa phương nhằm nâng cao nhận thức trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Độc đáo lễ cúng giọt nước của người Jrai ở Pleiku

Độc đáo lễ cúng giọt nước của người Jrai ở Pleiku

(GLO)- Cúng giọt nước là một trong những nghi lễ quan trọng của người Jrai, được tổ chức với mục đích cầu mong thần nước phù hộ cho dân làng mạnh khỏe, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, vạn vật trong làng đều tươi tốt và cầu cho dân làng có sức khỏe dồi dào, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai đánh thức nguồn lực văn hóa cho phát triển.

Gia Lai đánh thức nguồn lực văn hóa cho phát triển

Văn hóa

(GLO)- Văn hóa không chỉ là ký ức, bản sắc hay những giá trị được lưu giữ trong cộng đồng. Với Gia Lai hôm nay, văn hóa phải trở thành nguồn lực phát triển, thành sản phẩm, thương hiệu và động lực nội sinh để tỉnh bứt phá trong không gian mới.

Ấn tượng Lễ hội Sách và Cà phê Pleiku 2026

Ấn tượng Lễ hội Sách và Cà phê Pleiku 2026

Văn hóa

(GLO) - Lễ hội Sách và Cà phê Pleiku 2026 diễn ra từ ngày 17 đến 19-4 đã cho thấy đây không chỉ là một sự kiện văn hóa mà còn là hành trình đánh thức tri thức, cảm xúc và niềm tự hào về vùng đất Gia Lai.

null