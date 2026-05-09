Sẽ phục dựng lễ cúng giọt nước của dân tộc Bahnar làng Pral Sơmei

(GLO) - Đại diện Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San (tỉnh Gia Lai) cho hay: Ngày 15-5, đơn vị sẽ phối hợp với UBND xã Đak Sơmei phục dựng nghi lễ cúng giọt nước của dân tộc Bahnar tại làng Pral Sơmei.

Trong quan niệm của người Bahnar, nước không đơn thuần là vật chất phục vụ sinh hoạt hàng ngày mà mang linh hồn của các vị yàng (thần linh). Giọt nước đầu nguồn được xem là tinh túy của đất trời, quyết định mùa màng, sức khỏe con người và sự no đủ của cả buôn làng.

Giọt nước đầu nguồn luôn được xem là tinh túy của đất trời. Ảnh: Minh Thoan

Do vậy, từ bao đời nay, trong cộng đồng Bahnar đã hình thành tập tục cúng giọt nước để bày tỏ lòng tôn kính với Thần nước và các thần linh cai quản vùng đất của họ. Cúng giọt nước không chỉ là nghi lễ nông nghiệp mà còn là lời gửi gắm lòng biết ơn sâu sắc của con người với thiên nhiên - nguồn sống bất tận nơi đại ngàn.

Lễ phục dựng sẽ được tổ chức đảm bảo đúng phong tục, tập quán truyền thống của đồng bào Bahnar, với sự tham gia của già làng, nghệ nhân và cộng đồng địa phương nhằm nâng cao nhận thức trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai.