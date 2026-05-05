Gia Lai: Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ văn hóa cơ sở

(GLO)- Sáng 5-5, Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San (tỉnh Gia Lai) đã khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ văn hóa năm 2026. Tham gia lớp tập huấn có gần 60 học viên đến từ 23 xã, phường cùng các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Minh Trung

Theo đó, từ ngày 5 đến 8-5, học viên được các báo cáo viên truyền đạt 5 chuyên đề trọng tâm, bao gồm: các nghị quyết của Trung ương về phát triển văn hóa - nghệ thuật; những kinh nghiệm về tổ chức sự kiện; tổ chức sự kiện vùng văn hóa dân tộc thiểu số; giới thiệu những mô hình hay gắn với du lịch ở từng địa phương; công tác tuyên truyền cổ động trong phát triển văn hoá nghệ thuật và ứng dụng công nghệ trong thiết kế, sản xuất video clip tuyên truyền.

Bên cạnh học lý thuyết và thảo luận tại hội trường, các học viên còn được đi cơ sở để trao đổi kinh nghiệm thực tiễn.