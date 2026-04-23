Tập huấn kỹ năng truyền thông du lịch cho đồng bào Bahnar tại xã Bình Phú

(GLO)- Trong 2 ngày 21 và 22-4, tại Nhà văn hóa làng Kon Giọt 1 (xã Bình Phú), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn “Kỹ năng truyền thông du lịch trên nền tảng mạng xã hội” cho bà con người Bahnar tham gia làm du lịch cộng đồng.

Tại lớp tập huấn, bà con người Bahnar tại 5 làng đồng bào dân tộc thiểu số của xã được trang bị nhiều kiến thức thiết thực như: cách quảng bá du lịch trên mạng xã hội, xây dựng hình ảnh điểm đến, kỹ năng quay video, chụp ảnh, tạo lập và quản lý fanpage; kỹ năng đón và phục vụ khách du lịch.

Trang bị kỹ năng truyền thông du lịch cho đồng bào Bahnar tại địa phương. Ảnh: H.P

Bên cạnh đó, học viên còn được hướng dẫn giới thiệu các món ăn đặc trưng, phục vụ ẩm thực tại chỗ và kể những câu chuyện về văn hóa truyền thống của địa phương một cách mộc mạc, chân thực, hấp dẫn. Đặc biệt, các chuyên gia du lịch và truyền thông đã trực tiếp hướng dẫn, kết hợp nhiều hoạt động thực hành và tương tác, giúp bà con dễ tiếp thu và có thể áp dụng ngay vào thực tế.

Dự án nhằm từng bước phát triển du lịch cộng đồng gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương, cải thiện sinh kế của người đồng bào dân tộc thiểu số ở Bình Phú. Ảnh: H.P

Lớp tập huấn nằm trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu cây dược liệu sa nhân dưới tán rừng cho cộng đồng dân tộc thiểu số, góp phần cải thiện sinh kế người dân, bảo tồn hệ sinh thái rừng, thích ứng biến đổi khí hậu do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai triển khai tại xã Bình Phú.

Dự án hướng đến mục tiêu cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời góp phần bảo tồn hệ sinh thái rừng, thích ứng với biến đổi khí hậu và từng bước phát triển du lịch cộng đồng gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương.