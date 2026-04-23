Tập huấn kỹ năng truyền thông du lịch cho đồng bào Bahnar tại xã Bình Phú

HỒNG PHÚC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Trong 2 ngày 21 và 22-4, tại Nhà văn hóa làng Kon Giọt 1 (xã Bình Phú), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn “Kỹ năng truyền thông du lịch trên nền tảng mạng xã hội” cho bà con người Bahnar tham gia làm du lịch cộng đồng.

Tại lớp tập huấn, bà con người Bahnar tại 5 làng đồng bào dân tộc thiểu số của xã được trang bị nhiều kiến thức thiết thực như: cách quảng bá du lịch trên mạng xã hội, xây dựng hình ảnh điểm đến, kỹ năng quay video, chụp ảnh, tạo lập và quản lý fanpage; kỹ năng đón và phục vụ khách du lịch.

tap-huan-ky-nang-truyen-thong-du-lich.jpg
Trang bị kỹ năng truyền thông du lịch cho đồng bào Bahnar tại địa phương. Ảnh: H.P

Bên cạnh đó, học viên còn được hướng dẫn giới thiệu các món ăn đặc trưng, phục vụ ẩm thực tại chỗ và kể những câu chuyện về văn hóa truyền thống của địa phương một cách mộc mạc, chân thực, hấp dẫn. Đặc biệt, các chuyên gia du lịch và truyền thông đã trực tiếp hướng dẫn, kết hợp nhiều hoạt động thực hành và tương tác, giúp bà con dễ tiếp thu và có thể áp dụng ngay vào thực tế.

z7685857684811-78e79f66068c3c27c830900863132aee.jpg
Dự án nhằm từng bước phát triển du lịch cộng đồng gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương, cải thiện sinh kế của người đồng bào dân tộc thiểu số ở Bình Phú. Ảnh: H.P

Lớp tập huấn nằm trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu cây dược liệu sa nhân dưới tán rừng cho cộng đồng dân tộc thiểu số, góp phần cải thiện sinh kế người dân, bảo tồn hệ sinh thái rừng, thích ứng biến đổi khí hậu do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai triển khai tại xã Bình Phú.

Dự án hướng đến mục tiêu cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời góp phần bảo tồn hệ sinh thái rừng, thích ứng với biến đổi khí hậu và từng bước phát triển du lịch cộng đồng gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương.

Cá trích gây 'sốt' mạng xã hội

Cá trích gây 'sốt' mạng xã hội

Ẩm thực

Cá trích, loài cá biển quen thuộc và khá phổ biến bất ngờ trở thành món ăn gây 'sốt' mạng xã hội trong những ngày qua, mở ra triển vọng mới cho ngư dân đánh bắt ven bờ ở Nghệ An.

UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức diễn đàn nhằm nhận diện lợi thế cạnh tranh, định hướng xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù cho tỉnh Gia Lai.

Định vị du lịch Gia Lai để bứt phá

Tin tức

(GLO)- Chiều 27-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Diễn đàn “Du lịch Gia Lai - Tiềm năng và Triển vọng” nhằm nhận diện rõ lợi thế cạnh tranh và định hướng xây dựng các sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng.

Tỉnh Gia Lai triển khai chiến lược kích hoạt trục du lịch liên vùng kết nối hành lang kinh tế biển - cao nguyên nhằm đa dạng hóa trải nghiệm và thu hút khách du lịch quốc tế.

Gia Lai: Kích hoạt trục biển - cao nguyên để phát triển du lịch liên vùng

Du lịch

(GLO)- Với điều kiện thiên nhiên phong phú, hệ sinh thái biển - rừng độc đáo cùng nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, Gia Lai được định hướng phát triển du lịch dựa trên kết nối trục hành lang biển - cao nguyên, hướng tới các sản phẩm độc đáo, giàu bản sắc và trải nghiệm đa dạng cho du khách.

Mega Concert Gia Lai 2026: Con số nói lên tất cả

Mega Concert Gia Lai 2026: Con số nói lên tất cả

Tin tức

(GLO)- Mega Concert Gia Lai 2026 được vận hành bởi “cỗ máy” 2.200 nhân sự, trên sân khấu dài 116m, màn hình LED 108m cùng 50 máy quay đa góc. Những con số ấn tượng đang dần hiện hình, báo hiệu một đêm khai mạc quy mô quốc gia sẵn sàng bùng nổ.

null