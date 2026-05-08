(GLO)- Giữa màu xanh bạt ngàn của Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng (tỉnh Gia Lai), sắc vàng rực rỡ của loài hoa lim xẹt như thắp sáng một góc rừng, đánh thức sự tĩnh lặng vốn có của rừng già.

Vẻ đẹp rực rỡ của loài lim xẹt giữa núi rừng Kon Chư Răng. Ảnh: Tây Nguyên

Khi những tia nắng đầu hè bắt đầu len lỏi qua từng tán lá, hoa lim xẹt cũng bước vào mùa nở rộ.

Từ góc nhìn flycam, những vòm lim xẹt bung nở như những chiếc nấm vàng khổng lồ, bồng bềnh trên nền rừng nguyên sinh thăm thẳm.

Màu vàng tươi rỡ của hoa lim xẹt tạo nên sự tương phản thú vị cho bức tranh thiên nhiên, đồng thời đánh thức sự tĩnh lặng vốn có của rừng già.

Hoa lim xẹt có màu vàng tươi, nở đồng loạt. Ảnh: Tây Nguyên

Từng là loài cây phổ biến trong rừng già Kon Chư Răng, nhưng qua thời gian, số lượng cây gỗ lim xẹt có kích thước lớn đã suy giảm đáng kể.

Rừng Kon Chư Răng từng có những cây lim xẹt với đường kính tới 3m, cao hơn 30m, tỏa bóng giữa đại ngàn hàng trăm năm tuổi. Qua thời gian và những biến động của rừng, quần thể lim xẹt dần thưa vắng.

Theo ghi nhận của cán bộ Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, tại khu vực đường dẫn vào vùng lõi hiện chỉ còn duy nhất một cụm gồm 4 cây lim xẹt cổ thụ.

Đây là những cây lim xẹt hiếm hoi, “chứng nhân” của thời gian với kích thước ấn tượng. Quần thể cây đang được các cán bộ tại Khu bảo tồn bảo vệ nghiêm ngặt.

Nằm sâu giữa vùng lõi, những cây lim gần như ẩn mình suốt cả năm và chỉ thực sự lộ diện khi mùa hoa đến. Từ trên cao, sắc vàng nở đồng loạt khiến cả một khoảnh rừng như bừng sáng.

Giá trị lớn nhất của quần thể lim xẹt không nằm ở gỗ hay tuổi đời của cây, mà ở vẻ đẹp cảnh quan và ý nghĩa sinh thái mà chúng mang lại cho rừng nguyên sinh Kon Chư Răng.

Việc bảo tồn quần thể lim xẹt còn lại này không chỉ là bảo vệ một loài cây, mà còn là giữ gìn di sản thiên nhiên của Gia Lai.

Đến Kon Chư Răng mùa này, du khách và những người yêu thiên nhiên sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thuần khiết của màu hoa lim xẹt cũng như vẻ đẹp rất khác của đại ngàn.

Một số hình ảnh lim xẹt vào mùa hoa giữa núi rừng Kon Chư Răng qua góc máy flycam:

​