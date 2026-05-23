Khảo sát tiềm năng du lịch rừng gỗ tếch, suối Đôi ở xã biên giới Ia Dom

Tham gia chương trình khảo sát có đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành trên địa bàn Tây Gia Lai.

Khảo sát bãi đá cổ trên suối Ia Krêl đoạn qua xã Ia Dom. Ảnh: Hoàng Ngọc

Nằm ở khu vực biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, gần Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, xã Ia Dom không chỉ giữ vị trí quan trọng về quốc phòng - an ninh mà còn sở hữu nhiều tiềm năng tự nhiên còn khá nguyên sơ.

Những bãi đá - dấu ấn của gỗ hóa thạch trải rộng trên lòng sông. Ảnh: Minh Châu

Trong đó, cánh rừng gỗ tếch tại làng Bi, được trồng từ năm 1997 với diện tích trên 30 ha.

Sau gần 30 năm phát triển, rừng hình thành những hàng cây thẳng tắp, tán lá giao nhau tạo nên không gian xanh mát, yên tĩnh, phù hợp cho các hoạt động đi bộ, trải nghiệm sinh thái.

Đoàn khảo sát chụp hình tại rừng gỗ tếch trên 30 năm tuổi. Ảnh: Minh Châu

Ngoài ra, uốn lượn giữa núi rừng biên giới là dòng suối Ia Krêl với những tảng đá lớn mang dấu tích của gỗ hóa thạch vô cùng độc đáo. Trong khi đó, suối Đôi với những tảng đá lớn bằng phẳng nằm dưới tán rừng thích hợp cho những buổi cắm trại, dã ngoại.

Với cảnh quan thiên nhiên phong phú, khí hậu trong lành cùng hệ sinh thái đa dạng, xã Ia Dom được đánh giá có tiềm năng phát triển khu du lịch sinh thái, kết hợp các loại hình lưu trú, nghỉ dưỡng, trải nghiệm và khám phá thiên nhiên.

Với hệ sinh thái đa dạng, xã biên giới Ia Dom có nhiều tiềm năng phát triển loại hình du lịch sinh thái. Ảnh: Hoàng Ngọc

Tại buổi khảo sát, các đại biểu đã tham quan thực tế khu vực rừng gỗ tếch và các dòng suối, đồng thời trao đổi định hướng xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm; kết nối xúc tiến đầu tư, quảng bá điểm đến của xã Ia Dom.

Theo UBND xã Ia Dom, hoạt động khảo sát nhằm đánh giá tiềm năng, lợi thế địa phương gắn với phát triển các loại hình du lịch đặc thù; qua đó quảng bá hình ảnh thiên nhiên, văn hóa và con người vùng biên giới Ia Dom đến với du khách trong và ngoài tỉnh.