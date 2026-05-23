Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Du lịch

Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức

Khảo sát tiềm năng du lịch rừng gỗ tếch, suối Đôi ở xã biên giới Ia Dom

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HOÀNG NGỌC HOÀNG NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 22-5, UBND xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình khảo sát tiềm năng phát triển du lịch tại khu vực rừng gỗ tếch và suối Đôi.

Tham gia chương trình khảo sát có đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành trên địa bàn Tây Gia Lai.

img-2627.jpg
Khảo sát bãi đá cổ trên suối Ia Krêl đoạn qua xã Ia Dom. Ảnh: Hoàng Ngọc

Nằm ở khu vực biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, gần Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, xã Ia Dom không chỉ giữ vị trí quan trọng về quốc phòng - an ninh mà còn sở hữu nhiều tiềm năng tự nhiên còn khá nguyên sơ.

img-2629.jpg
Những bãi đá - dấu ấn của gỗ hóa thạch trải rộng trên lòng sông. Ảnh: Minh Châu

Trong đó, cánh rừng gỗ tếch tại làng Bi, được trồng từ năm 1997 với diện tích trên 30 ha.

Sau gần 30 năm phát triển, rừng hình thành những hàng cây thẳng tắp, tán lá giao nhau tạo nên không gian xanh mát, yên tĩnh, phù hợp cho các hoạt động đi bộ, trải nghiệm sinh thái.

dscf0718-9198.jpg
Đoàn khảo sát chụp hình tại rừng gỗ tếch trên 30 năm tuổi. Ảnh: Minh Châu

Ngoài ra, uốn lượn giữa núi rừng biên giới là dòng suối Ia Krêl với những tảng đá lớn mang dấu tích của gỗ hóa thạch vô cùng độc đáo. Trong khi đó, suối Đôi với những tảng đá lớn bằng phẳng nằm dưới tán rừng thích hợp cho những buổi cắm trại, dã ngoại.

Với cảnh quan thiên nhiên phong phú, khí hậu trong lành cùng hệ sinh thái đa dạng, xã Ia Dom được đánh giá có tiềm năng phát triển khu du lịch sinh thái, kết hợp các loại hình lưu trú, nghỉ dưỡng, trải nghiệm và khám phá thiên nhiên.

dscf0672-2542.jpg
Với hệ sinh thái đa dạng, xã biên giới Ia Dom có nhiều tiềm năng phát triển loại hình du lịch sinh thái. Ảnh: Hoàng Ngọc

Tại buổi khảo sát, các đại biểu đã tham quan thực tế khu vực rừng gỗ tếch và các dòng suối, đồng thời trao đổi định hướng xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm; kết nối xúc tiến đầu tư, quảng bá điểm đến của xã Ia Dom.

Theo UBND xã Ia Dom, hoạt động khảo sát nhằm đánh giá tiềm năng, lợi thế địa phương gắn với phát triển các loại hình du lịch đặc thù; qua đó quảng bá hình ảnh thiên nhiên, văn hóa và con người vùng biên giới Ia Dom đến với du khách trong và ngoài tỉnh.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Vấn vương Kon Tu Ma…

Vấn vương Kon Tu Ma…

Hành trang lữ hành

(GLO)- Rời đi rồi, lòng tôi vẫn còn vương vấn với sắc tím hoa mua trải dài trên con đường dẫn vào thôn Kon Tu Ma (xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi) và những giàn hồng leo dịu dàng buông mình trên mái nhà sàn như vẽ nên một bức tranh mê hoặc, gọi mời lữ khách ghé thăm chốn làng xa.

Lễ hội ẩm thực thuần chay sẽ diễn ra tại Pleiku từ ngày 24-4

Lễ hội ẩm thực thuần chay sẽ diễn ra tại Pleiku từ ngày 24-4

Du lịch

(GLO)- Ngày 24-4, nhà hàng chay Ánh Quang (236F Tôn Đức Thắng, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) sẽ phối hợp với CLB Thiện nguyện Vegan Group, các đơn vị ẩm thực miền Trung cùng một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh khai mạc lễ hội ẩm thực thuần chay miền Trung “Hương sắc Gia Lai” 2026.

null