Infographic Cao nguyên Gia Lai mùa cò nhạn di cư

MINH CHÂU
(GLO)- Những ngày sau vụ gặt, bầu trời phía Đông Nam cao nguyên Gia Lai lại rợp cánh cò nhạn trong mùa thiên di.

Cò nhạn bay trên những cánh đồng sau mùa gặt. Ảnh: Phạm Quý

Từ trên cao, hàng ngàn con chim quý xoáy thành những vòng cung khổng lồ giữa những ô ruộng vàng nâu mùa khô, tạo nên khung cảnh vừa hoang dã vừa thanh bình hiếm gặp trên cao nguyên.

Tại khu vực Ayun Pa, Ia Pa, Phú Thiện, thời điểm sau mùa lúa, đàn cò nhạn (cò ốc)-loài chim có tên trong sách đỏ Việt Nam-thường bay về kiếm ăn với số lượng lên đến hàng ngàn con.

Đàn cò bay ngang qua làng mạc, tạo nên khung cảnh thanh bình trên cao nguyên. Ảnh: Phạm Quý

Anh Phạm Công Quý-một nhiếp ảnh gia tự do (phường Pleiku), cho biết nhiều năm nay anh thường theo chân đàn cò để ghi lại khoảnh khắc đẹp của loài chim này trên những cánh đồng phía Đông Nam tỉnh.

Theo anh, cò nhạn xuất hiện ở nhiều nơi trên các cánh đồng sau mùa gặt, nhưng tại khu vực Ayun Pa, Ia Pa, chim thường tụ lại thành những đàn rất lớn.

“Nhìn từ dưới đất, đàn cò tạo thành những dải cong khổng lồ với đôi cánh đen nổi bật trên nền trời mùa khô. Khi flycam nâng cao, cả đàn chim chuyển động như một cơn lốc xoáy giữa tầng không”-anh Quý chia sẻ.

Theo anh, vẻ đẹp của đàn cò không chỉ nằm ở số lượng lớn mà còn ở cảm giác yên bình mà chúng mang lại. Giữa những cánh đồng vừa thu hoạch, đàn chim khi sà xuống kiếm ăn, lúc lại bay ngang qua làng mạc, tạo nên khung cảnh thanh bình trên cao nguyên.

Đàn cò đậu xuống kiếm ăn trên những cánh đồng sau mùa gặt. Ảnh: Phạm Quý

Cò nhạn hay còn gọi là cò ốc, là loài chim thuộc họ Hạc, thường sinh sống ở các vùng đất ngập nước. Loài chim này có màu trắng xám, riêng phần cánh và đuôi ánh đen xanh nổi bật. Thức ăn chủ yếu của chúng là các loại ốc và côn trùng trên đồng ruộng.

Ông Tào Huy Nam-Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực Ia Pa cho biết khoảng 5 năm trở lại đây, địa phương thường xuyên ghi nhận đàn cò nhạn bay về với số lượng lớn vào thời điểm sau vụ lúa đông xuân. Có năm đàn chim lưu lại hơn một tháng trước khi tiếp tục hành trình di cư.

“Ban ngày chúng kiếm ăn trên các cánh đồng, tối lại bay vào núi hoặc những cánh rừng gần đó để ngủ. Đây là loài chim hoang dã di cư, nơi nào có nguồn thức ăn dồi dào và môi trường phù hợp thì chúng sẽ ở lại lâu hơn”-ông Nam nói.

Cận cảnh đàn cò nhạn trên cánh đồng Ia Mrơn (xã Ia Pa) trong mùa di cư. Video: ĐVCC

Theo ông Nam, việc đàn cò nhạn liên tục quay trở lại trong nhiều năm cho thấy môi trường sinh thái tại khu vực này vẫn còn phù hợp với các loài chim hoang dã, đúng như cách dân gian thường gọi là “đất lành chim đậu”.

Để bảo vệ các loài chim hoang dã, chim di cư, lực lượng kiểm lâm địa phương cũng phối hợp với chính quyền các xã tăng cường tuyên truyền, tuần tra, ngăn chặn tình trạng săn bắt, bẫy bắt trái phép trong mùa chim di cư.

Giữa những cánh đồng vừa qua mùa gặt, hàng ngàn cánh cò vẫn lặng lẽ tìm về. Và chỉ có thiên nhiên trong lành, môi trường sinh thái được gìn giữ mới đủ sức níu giữ những cánh chim trời trong mỗi mùa thiên di như vậy.

Chiêm ngưỡng những cánh chim trời từ góc máy Flycam:

Ảnh: Phạm Quý
Ảnh: Phạm Quý
Ảnh: Phạm Quý
Ảnh: Phạm Quý
Ảnh: Phạm Quý

(GLO)- Nằm ở phía Đông Nam tỉnh Gia Lai, Cù Lao Xanh như viên ngọc thô đang được mài dũa từng ngày để sáng lên trong một hành trình phát triển.

(GLO)- Rời đi rồi, lòng tôi vẫn còn vương vấn với sắc tím hoa mua trải dài trên con đường dẫn vào thôn Kon Tu Ma (xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi) và những giàn hồng leo dịu dàng buông mình trên mái nhà sàn như vẽ nên một bức tranh mê hoặc, gọi mời lữ khách ghé thăm chốn làng xa.

(GLO)- Phố ẩm thực tại phường Diên Hồng đang thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan và thưởng thức ẩm thực. Ngay từ khi bắt đầu hoạt động thử nghiệm vào cuối tháng 3-2026, địa điểm này đã bắt đầu nhộn nhịp, góp phần tạo điểm nhấn cho hoạt động về đêm tại phố núi.

(GLO)- Ngày 24-4, nhà hàng chay Ánh Quang (236F Tôn Đức Thắng, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) sẽ phối hợp với CLB Thiện nguyện Vegan Group, các đơn vị ẩm thực miền Trung cùng một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh khai mạc lễ hội ẩm thực thuần chay miền Trung "Hương sắc Gia Lai" 2026.

Cá trích, loài cá biển quen thuộc và khá phổ biến bất ngờ trở thành món ăn gây 'sốt' mạng xã hội trong những ngày qua, mở ra triển vọng mới cho ngư dân đánh bắt ven bờ ở Nghệ An.