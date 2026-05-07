Phát hiện nhiều cá thể giống cò nhạn quý hiếm tại khu vực Cồn Chim

TRỌNG LỢI
(GLO)- Nhiều cá thể có hình dáng giống cò nhạn (còn gọi là cò ốc) xuất hiện và cư trú tại khu sinh thái Cồn Chim (xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai), tạo nên cảnh tượng thiên nhiên đáng chú ý.

Ngày 6-5, ông Trương Xuân Đưa - Trưởng Trạm Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật nông nghiệp (Trung tâm Khuyến nông, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho hay: Loài chim này có một số đặc điểm tương đồng với cò nhạn - là loài quý hiếm, nằm trong Sách đỏ Việt Nam và từng xuất hiện ở tỉnh Quảng Trị.

Tuy nhiên, để xác định chính xác cần có sự so sánh, đối chiếu của cơ quan chức năng và nhà nghiên cứu.

Một số cá thể nghi là cò nhạn quý hiếm được người dân chụp lại trước đó ở khu vực Cồn Chim. Ảnh: Đức Duy

Ông Đưa cho biết thêm: Sự xuất hiện của loài chim này tại Cồn Chim không phải là mới, song số lượng tăng đáng kể trong năm nay. Nếu như 1-2 năm trước chỉ ghi nhận vài cá thể lẻ tẻ thì hiện đàn chim đã tăng lên khoảng 100 con.

Đàn chim thường xuất hiện vào tháng 12 sau mùa mưa và lưu lại suốt mùa đông. Ngoài loài chim nói trên, hệ sinh thái Cồn Chim còn có sự hiện diện của nhiều loài khác như: cò trắng, cồng cộc, sáo...

Đáng chú ý, đàn chim trông giống cò nhạn này có tập tính thường xuyên đậu trên các đường dây điện. Khi thủy triều rút, chúng bay xuống các bãi triều để tìm kiếm tôm, cá. Đồng thời, chúng còn tìm kiếm nguồn thức ăn tại các vùng nước ngọt lân cận.

Hiện tại, Trạm Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật nông nghiệp bố trí 1 nhân viên bảo vệ trực, giám sát và khuyến cáo người dân không săn bắt, tạo điều kiện để tiếp tục quan sát và xác định chính xác loài trong thời gian tới.

2 cá thể chim nghi là cò nhạn quý hiếm xuất hiện trong khu sinh thái Cồn Chim (xã Tuy Phước Đông). Ảnh: ĐVCC

Khu sinh thái Cồn Chim có diện tích khoảng 480 ha, nằm giữa vùng đầm phá thuộc đầm Thị Nại, được bao bọc bởi hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc trưng.

Nơi đây không chỉ là “ngôi nhà chung” của nhiều loài thủy sản có giá trị kinh tế, mà còn là điểm dừng chân, cư trú của các loài chim bản địa và chim di trú theo mùa.

Với vai trò như một “lá phổi xanh”, Cồn Chim góp phần điều hòa khí hậu, bảo vệ môi trường và giảm thiểu tác động của sóng gió cho khu vực xung quanh. Những năm gần đây, nơi này dần trở thành điểm đến du lịch sinh thái hấp dẫn.

Nhiều hộ dân địa phương đã phát triển mô hình du lịch cộng đồng, mang đến cho du khách cơ hội trải nghiệm đời sống sông nước, khám phá hệ sinh thái đa dạng.

Đặc biệt, hình ảnh từng đàn chim bay rợp trời vào mỗi buổi sớm mai hay lúc chiều muộn đã trở thành điểm nhấn độc đáo, để lại ấn tượng khó quên cho du khách.

Bình yên Ia Nueng

(GLO)- Giữa mùa khô Tây Nguyên, khi nắng gắt phủ lên cao nguyên Pleiku, làng Ia Nueng (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vẫn giữ nhịp sống chậm rãi, mát lành bên Biển Hồ. 

Khánh thành Phố ẩm thực Diên Hồng

(GLO)- Tối 22-4, tại khu vực đường Nguyễn Thiện Thuật - Trần Phú (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), UBND phường Diên Hồng đã tổ chức Lễ khánh thành Phố ẩm thực Diên Hồng. Đây là một không gian ẩm thực và giải trí, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, dịch vụ, du lịch và văn hóa của địa phương.

Kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Gò Cớ (3/4/1971 - 3/4/2026): Bản hùng ca của ý Đảng - lòng dân

(GLO)- Cách đây 55 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Phù Mỹ (cũ), nhân dân và các lực lượng vũ trang xã Mỹ Đức (nay là xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) đã làm nên Chiến thắng Gò Cớ bằng phương thức “ba mũi giáp công” - kết hợp đấu tranh chính trị, binh vận và vũ trang.

Quy Nhơn những ấn tượng đẹp

(GLO)- Từ đầu năm 2026 đến nay, đặc biệt trong Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, khu vực phía Ðông tỉnh đã thu hút rất nhiều du khách. Ấn tượng đọng lại trong lòng du khách là hình ảnh phố biển Quy Nhơn tươi đẹp, giàu bản sắc, thân thiện.

Gia Lai quảng bá, kích cầu thị trường du lịch hè tại Ngày hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh

(GLO)- Từ ngày 2 đến 5-4, tại Công viên 23/9, Ngày hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh lần thứ 22 đã diễn ra với chủ đề “Rộn ràng hè về - Vibrant Summer Fest”. Trong đó, tỉnh Gia Lai góp mặt với nhiều hoạt động quảng bá, giới thiệu điểm đến nhằm tạo sức bật cho thị trường du lịch hè 2026.

Một ngày với "Ðôi mắt Pleiku"

(GLO)- Du khách ít ai ở lại Biển Hồ quá một buổi sáng, họ thường chỉ đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mặt nước lặng như gương soi bóng thông xanh, chụp hình rồi rời đi. Nhưng nếu chậm lại, đi một vòng quanh “Ðôi mắt Pleiku”, sẽ thấy nơi này không chỉ là một thắng cảnh.

Bảo đảm công tác y tế cho Năm Du lịch quốc gia

(GLO)- Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 có chuỗi hoạt động xuyên suốt, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc phỏng vấn Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng về việc bảo đảm an toàn sức khỏe cho đại biểu, du khách và người dân trong sự kiện này.