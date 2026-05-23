Phường Quy Nhơn sẽ tổ chức Liên hoan diều nghệ thuật kết hợp chương trình ẩm thực

(GLO)- Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, UBND phường Quy Nhơn sẽ tổ chức Liên hoan diều nghệ thuật Quy Nhơn - Gia Lai năm 2026 kết hợp với chương trình ẩm thực.

Liên hoan diều nghệ thuật Quy Nhơn - Gia Lai năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 21-6 tại khu vực bãi biển đường Xuân Diệu và Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn).

Theo kế hoạch, Ban Tổ chức sẽ triển khai các nội dung thi gồm: diều không xương (diều khí động học), diều bầy (diều động học) và diều đồng đội.

Các tác phẩm dự thi được đánh giá dựa trên tiêu chí sáng tạo, màu sắc bắt mắt, bay ổn định và tính nghệ thuật. Trong đó, diều không xương phải có thiết kế hoành tráng, mới lạ, sáng tạo, bay ổn định ở độ cao từ 30-40 m; diều bầy yêu cầu có từ 3 diều trở lên cùng bay chao lượn trên bầu trời; ở nội dung diều đồng đội khuyến khích các CLB trình diễn nhiều chủng loại diều với quy mô hoành tráng, liên tục và đẹp mắt.

Những cánh diều rực rỡ sắc màu, độc đáo hứa hẹn tạo điểm nhấn hấp dẫn tại Liên hoan diều nghệ thuật Quy Nhơn - Gia Lai năm 2026. Ảnh: D.L

Ngoài các giải chính (nhất, nhì, ba cho mỗi loại diều), Ban Tổ chức còn trao các giải phụ gồm: diều được bình chọn qua mạng nhiều nhất, diều đẹp nhất và diều trang trí mặt đất đẹp, ấn tượng nhất.

Cùng với đó, chương trình ẩm thực sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 25-6 tại khu vực bãi giữ xe đường Nguyễn Thiếp, phía Bắc Quảng trường Nguyễn Tất Thành.

Chương trình dự kiến quy tụ khoảng 60 - 80 gian hàng trưng bày, giới thiệu, chế biến ẩm thực ba miền Bắc - Trung - Nam cùng các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP của phường Quy Nhơn và các địa phương tham gia lễ hội.