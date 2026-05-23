Phường Quy Nhơn sẽ tổ chức Liên hoan diều nghệ thuật kết hợp chương trình ẩm thực

HUỲNH VỸ
(GLO)- Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, UBND phường Quy Nhơn sẽ tổ chức Liên hoan diều nghệ thuật Quy Nhơn - Gia Lai năm 2026 kết hợp với chương trình ẩm thực.

Liên hoan diều nghệ thuật Quy Nhơn - Gia Lai năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 21-6 tại khu vực bãi biển đường Xuân Diệu và Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn).

Theo kế hoạch, Ban Tổ chức sẽ triển khai các nội dung thi gồm: diều không xương (diều khí động học), diều bầy (diều động học) và diều đồng đội.

Các tác phẩm dự thi được đánh giá dựa trên tiêu chí sáng tạo, màu sắc bắt mắt, bay ổn định và tính nghệ thuật. Trong đó, diều không xương phải có thiết kế hoành tráng, mới lạ, sáng tạo, bay ổn định ở độ cao từ 30-40 m; diều bầy yêu cầu có từ 3 diều trở lên cùng bay chao lượn trên bầu trời; ở nội dung diều đồng đội khuyến khích các CLB trình diễn nhiều chủng loại diều với quy mô hoành tráng, liên tục và đẹp mắt.

Những cánh diều rực rỡ sắc màu, độc đáo hứa hẹn tạo điểm nhấn hấp dẫn tại Liên hoan diều nghệ thuật Quy Nhơn - Gia Lai năm 2026. Ảnh: D.L

Ngoài các giải chính (nhất, nhì, ba cho mỗi loại diều), Ban Tổ chức còn trao các giải phụ gồm: diều được bình chọn qua mạng nhiều nhất, diều đẹp nhất và diều trang trí mặt đất đẹp, ấn tượng nhất.

Cùng với đó, chương trình ẩm thực sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 25-6 tại khu vực bãi giữ xe đường Nguyễn Thiếp, phía Bắc Quảng trường Nguyễn Tất Thành.

Chương trình dự kiến quy tụ khoảng 60 - 80 gian hàng trưng bày, giới thiệu, chế biến ẩm thực ba miền Bắc - Trung - Nam cùng các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP của phường Quy Nhơn và các địa phương tham gia lễ hội.

Du khách ấn tượng với màn quảng diễn sashimi cá ngừ đại dương

60s Gia Lai

(GLO)- Giữa không gian sôi động của Lễ hội Tinh hoa ẩm thực, màn quảng diễn chế biến sashimi cá ngừ đại dương trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo du khách. Màn trình diễn tôn vinh tinh hoa ẩm thực biển, góp phần kể câu chuyện về sự giao thoa “đại ngàn - biển xanh” qua từng lát sashimi tinh tế.

Từ mâm cơm an lành đến sẻ chia đầu năm

Tết xưa - Tết nay

(GLO)- Ðáp ứng nhu cầu ăn thuần chay hoặc ăn uống thanh đạm của nhiều người trong dịp Tết, không ít quán chay, nhà hàng chay ở các phường khu vực trung tâm phía Tây tỉnh Gia Lai đã sẵn sàng phục vụ thực khách với những thức món phù hợp, hấp dẫn, góp thêm màu sắc vào ẩm thực Tết truyền thống.

Rộn ràng lễ hội ẩm thực đường phố Pleiku

Ẩm thực

(GLO)- Nhằm tạo không gian văn hóa-ẩm thực sôi động, góp phần quảng bá hình ảnh, giới thiệu các món ăn đặc trưng, đặc sản và sản phẩm OCOP của tỉnh Gia Lai, UBND phường Pleiku tổ chức “Lễ hội ẩm thực đường phố” gắn với Chương trình Countdown đón năm mới.

Đưa ẩm thực Tây Nguyên đi xa

Ẩm thực

(GLO)- Chàng trai trẻ Trần Trung Nghĩa (SN 1999, phường Hội Phú) từng khoác áo đội tuyển võ cổ truyền tỉnh Gia Lai. Sau khi rời sàn thi đấu, anh lựa chọn theo đuổi con đường ẩm thực, từng bước xây dựng phong cách nấu ăn riêng, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại.

Hơn 50 năm giữ hương vị mì Quảng truyền thống tại Gia Lai

Đời sống

(GLO)- Khi bình minh dần ló rạng, căn bếp nhỏ của bà Nguyễn Thị Cam (SN 1941, thôn Đại An 1, xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai) lại sáng đèn. Nhiều năm nay, bà bền bỉ với nghề làm mì Quảng và bánh tráng truyền thống, mang hương vị của người xứ Quảng quê nhà đến với bà con vùng cao nguyên.

